Jönnek a reklámok a Netflixre – mit lehet tudni az új csomagról?

Az eddiginél olcsóbb előfizetői csomagot indít november elején több országban a népszerű streamingszolgáltató, a Netflix. A platform új opciója az ára mellett azonban némi kellemetlenséget is tartalmaz, a konstrukciót választók ugyanis reklámokat kapnak majd a tartalmak mellé – érkeznek a hirdetések a Netflixre.

Ahogyan korábban arról az Index is beszámolt, az egyik legnépszerűbb streamingszolgáltató, a Netflix bejelentette, hogy hamarosan érkezhetnek a platformra a reklámok, mivel az elmúlt időszakban több mint egymillió előfizetőt veszített a cég. Természetesen nem minden előfizető számára jelennek majd meg a legtöbbünket rendkívül idegesítő tartalmak a filmek és a sorozatok előtt – vagy éppen közben –, a Netflix egy teljesen új, az eddigieknél olcsóbb csomagot indít, az ezt megvásárlók számára jelennek majd meg a hirdetések. Arra, hogy mit lehet tudni eddig az új csomagról és miért éri meg ezt választania bárkinek is, most az Index kereste a választ. Szájbarágó.

Mikor érkeznek a reklámok?

A Netflix júliusban jelentette be a reklámokat tartalmazó csomag érkezését, amelyet az előzetes tervek szerint 2023 elején indított volna el a szolgáltató, azonban a legújabb információk szerint már idén novemberben megérkeznek a platformra a reklámok. Az új előfizetői csomag november elsejétől több országban elérhető lesz majd, az Egyesült Államokban, Kanadában, az Egyesült Királyságban, Franciaországban és Németországban elsőként juthatnak hozzá az előfizetők az új ajánlathoz. Magyarországon egyelőre nem tudni, mikor indul el a szolgáltatás.

Miért hozták előbbre a dátumot?

A dátum előre tolásának oka egyértelműen a piaci verseny volt, ugyanis az elmúlt időben komoly babérokra tört Disney+ megszólalásig hasonló, reklámokkal kiegészített szolgáltatása december 8-án kerül be az ajánlatai közé az Egyesült Államokban, a Netflix erre reagálva tolta át a megjelenés dátumát, egy hónappal a rivális elé – írja a Variety.

Mennyibe fog kerülni?

Ugyan az európai díjszabásról, így a magyarországi árakról pontos információ még nem látott napvilágot, a Netflix alapvetően egy jelentősen olcsóbb megoldásként kezdte promózni az új szolgáltatást, így a mostani legkisebb „Alap” csomagnál, a havi 2490 forintos előfizetésnél biztosan olcsóbb ajánlattal rukkol majd elő a streamingóriás. A Variety szerint az Egyesült Államokban a csomaghoz 7-9 dollárért lehet majd hozzájutni, így az eddig legolcsóbb 15,5 dolláros csomag körülbelül felébe fog mindössze kerülni. Ebből kiindulva Magyarországon körülbelül 1200-1500 forint között lehet a reklámokkal tűzdelt előfizetés ára majd.

Mennyi reklám jelenik meg a platformon?

Kezdetben a Netflix 15 és 30 másodperces hirdetéseket szeretne eladni, amelyek bizonyos programok előtt és alatt jelennének meg – írja a The Wall Street Journal. A cég arra törekszik, hogy sorozatok esetében óránként legfeljebb 4 percnyi reklám jelenhessen meg, ez sokkal kevesebb, mint a hagyományos tévézés esetében – a hagyományos tévékészülékeken a általában óránként 18 perc és 23 perc reklám látható. A filmek esetében az élményt megtartva a Netflix azt tervezi, hogy lehetőség szerint a reklámblokk a film elején menjen le, ne pedig megszakítsa azt. Az ismétlődés ellen is megoldást szeretne kínálni a cég, egy bizonyos reklámmal így óránként maximum egyszer, naponta legfeljebb háromszor találkozhatnak majd a szolgáltatást választók.

Miért volt szükség a reklámok bevetésére?

A Netflix már régóta a kábeltévé ügyfélbarát alternatívájaként adja el magát. Az emberek igény szerint, reklámok nélkül nézhetnének tévéműsorokat és filmeket. A felhasználók bármikor lemondhatják (vagy feliratkozhatnak) a szolgáltatásukra, nem kell sokat bajlódniuk, és hozzáférhetnek a programok széles választékához. Az év első felében bekövetkezett előfizetői veszteségek azonban arra kényszerítették a vezetőséget, hogy bevonják a reklámokat. Úgy vélik, hogy az olcsóbb szint egyrészt új, költségtudatos ügyfeleket vonz majd, másrészt a lemondásra készek számára olcsóbb alternatívát kínál a szolgáltatás eléréséhez. Röviden, a streamingszolgáltató célja, hogy olyan előfizetőket is vonzzanak, akik hajlandók reklámot nézni az alacsonyabb havi díjért cserébe – ezzel extrabevételhez juttatva a Netflixet.

Kiket céloznak a hirdetések?

A Netflix egyelőre nem kínál nem, életkor és földrajzi hely alapján targetálható csoportokat, a különböző blokkokat a hirdetők a 10 legnépszerűbb műsorban, illetve a különböző műfajok alapján vásárolhatják meg – így végre elkerülhetjük az interneten minket különféle preferenciák alapján folyton bombázó hirdetőket és reklámjaikat.

Ki kezeli majd a Netflix hirdetéseit?

A munka nagy részét a Microsoft végzi majd, amely elnyerte a jogot, hogy a Netflix kizárólagos hirdetési, technológiai és értékesítési partnere legyen.

Áprilisban bejelentettük, hogy a meglévő hirdetésmentes alap-, standard és prémiumcsomagjaink mellett új, alacsonyabb árú, hirdetésekkel támogatott előfizetési csomagot vezetünk be a fogyasztók számára. Örömmel jelentjük be, hogy a Microsoftot választottuk globális hirdetési technológiai és értékesítési partnerünknek. A Microsoft bizonyítottan képes minden hirdetési igényünket kielégíteni. Izgatottan várjuk a Microsofttal való együttműködést, miközben életre keltjük ezt az új szolgáltatást

– mondta a megegyezést követően a Netflix operatív igazgatója, Greg Peters.

A reklámokon kívül miben fog különbözni az eddigi „Alap” csomagtól?

Ugyan azt egyelőre nem tudni, hogy az „Alap” csomaghoz hasonlóan, az új reklámokkal tűzdelt előfizetés megvásárlói is 480p-s felbontásban, vagy esetleg HD-ban nézhetik majd a szolgáltató filmjeit és sorozatait, azonban az már biztos, hogy a reklámokat a YouTube-on megszokottakkal ellentétben nem lehet majd átugrani, a lejátszásvezérlők nem lesznek elérhetők a reklámok alatt – írja a Bloomberg. A lap szerint emellett a legnagyobb változtatás az eddigi csomagokhoz képest, hogy a tartalmakat nem lehet letölteni, így offline módban nem tudják majd használni az alkalmazást a felhasználók. Viszlát, repülőn netflixezés!

(Borítókép: Daniel Reinhardt/picture alliance/Getty Images)