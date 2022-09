Újdonságokkal rukkolt elő a Disney+

Ma veszi kezdetét Los Angelesben a D23 esemény, amelynek keretében közelebbről megismerhetik a Disney-rajongók a világcég által teremtett varázslatos világot. Betekinthetnek a Disney minden szegletébe, a parkoktól kezdve az animációs filmeken, a televízión és a filmeken át egészen a legendás Walt Disney-archívum kincseiig. A rendezvényen az Index is részt vesz, így minden újdonságról be fogunk számolni.

A Disney+ Day alkalmából – amelyet világszerte szeptember 8-án ünnepelnek – pedig már meg is érkezett az első meglepetés a cég részéről, mivel újabb filmek debütálnak a platformon. Mint az a közleményükből kiderült, az esemény alkalmából felkerült a Disney+-ra a koreai popbanda, a BTS koncertfilmje, a BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE – LA, valamint az Andor című sorozat előzetese, amely a streamingszolgáltató saját gyártású szériája.

Az Andor szeptember 21-én fog debütálni a Disney+-on, és már aznap felkerül három epizód is. A sorozat a Star Wars-galaxis új perspektíváját tárja fel Cassian Andor küldetésére és az általa elért változásokra összpontosítva, továbbá a Birodalom ellen fellángoló lázadás történetét mutatja be, és azt, hogyan csatlakoznak a harchoz a különböző bolygók. Cassian egy veszélyekkel, csalárdsággal és intrikákkal teli korszakban indul el azon az úton, amely lázadó hőssé teszi őt.

A Disney+ Day kínálata mindemellett más világpremiereket is tartalmaz, mivel a platformon mától elérhetőek a következő produkciók is:

Thor: Szerelem és mennydörgés,

Pinokkió,

Amazon: Ügyvéd új epizód,

Verdák az utakon,

Obi-Wan Kenobi: Egy jedi visszatérése,

Felnőtté válás,

Fantasztikus kalandok Bertie Gregoryval,

Tierra Incógnita,

Assembled: Így készült a Thor: Szerelem és mennydörgés,

Esküvői szezon,

Mike,

Üdvözlet a klubban (ami egy új rövidfilm A Simpson családtól).

