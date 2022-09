Mit jelent az, hogy II. Erzsébetet orvosi felügyelet alá helyezték?

Szerda délután érkezett a hír, hogy II. Erzsébet brit királynő egészségügyi állapota aggasztó, ezért orvosi felügyelet alá helyezték. Erről maga a Buckingham-palota tájékoztatta a közvéleményt. Tudatták azt is, hogy a királynő egyelőre a Balmoral-kastélyban marad, hogy megfigyeljék az állapotát, erről értesítették az uralkodó közvetlen hozzátartozóit is.

De valójában mit is jelenthet egész pontosan az a kifejezés, hogy II. Erzsébet brit királynő folyamatos orvosi felügyelet alatt áll?

Természetesen ezt innen Magyarországról nem tudjuk teljes biztonsággal megmondani, de nagy valószínűség szerint egy vagy több orvos is folyamatosan a brit királynő közvetlen közelében lehet bent a palotában. Őket azonnal lehet riasztani, ha bármi történik. Itt szó lehet a királynő személyes háziorvosáról, vagy szakorvosokról is. Emellett nagy eséllyel egy gyógytornász is ugyanúgy állandó fizikai közelségben lehet, ha a királynőnek szüksége lenne rá

– mondta el az Indexnek Sárosi Balázs, a Doktor24 Express vezető főorvosa, aki azt is hozzátette, hogy rendszeresen mérhetik a brit uralkodó vérnyomását, ahogy minden bizonnyal megadott időközönként ugyanúgy szaturációmérés is történik. Vagyis az orvosok sűrűn monitorozzák II. Erzsébet egészségügyi paramétereit. Ezentúl az is elképzelhető, hogy optimalizálják az étkezését, illetve, ha szükséges, infúziót is adnak neki.

II. Erzsébet legyűrte a koronavírust is

A 96 éves uralkodó már tavaly nyár óta küzd egészségügyi problémákkal: erre utal az is, hogy II. Erzsébet a születésnapját, illetve az uralkodásának 70. évfordulóját ünneplő Trooping The Colouron sem vonult végig a The Mall úton, ahogy az minden évben szokás. Ahogy a négynapos ünnepségsorozat istentiszteletén sem vett részt, amit a Szent Pál-székesegyházban tartottak.

A múlt hétvégén pedig a skót kultúrát ünneplő, Braemar Gathering nevet viselő jeles eseményen is fia, Károly herceg helyettesítette őt, amire eddigi uralkodása alatt még nem volt példa. A napokban pedig az új miniszterelnök megválasztását követően a Titkos Tanács ülését is kihagyta. Az orvosok már akkor közölték, hogy aggódnak érte.

II. Erzsébet az év elején kapta el a koronavírust, ugyanakkor tavaly ősz óta küzd mozgásszervi problémákkal, ezért is közlekedik bottal. Hogy megkönnyítsék számára a közlekedést, azóta egy kerekesszékes liftet is építettek a Windsor-kastélyhoz, ahol a brit királynő legtöbb idejét tölti.

(Borítókép: II. Erzsébet 2022. június 5-én. Fotó: Frank Augstein/POOL/AFP)