Azután, hogy Meghan Markle és Harry herceg kapcsolata komolyra fordult, érezhető változások léptek életbe a monarchia életében is. A Briliáns elmék színésznője Harry hercegnek egyfajta kiutat jelenthetett korábbi életviteléből, a botrányhős jelzővel illetett királyi sarj ugyanis már fiatal korától kezdve megtapasztalhatta a hírnév sötét oldalát. A pár még 2020-ban döntött úgy, hogy lemondanak királyi kötelezettségeikről, és az Egyesült Államokba költöznek. A herceg édesanyjának, Diana hercegnének is ez volt a terve, ám ő ezt már nem valósíthatta meg.

Bár a brit királyi család mindvégig támogatta a párt, még ha voltak is pletykák ennek ellenkezőjéről, Meghan Markle édesapja azóta is időről időre próbál belerúgni lányába, ezzel kellemetlen helyzetbe hozva nemcsak a színésznőt, hanem az egész famíliát is. Thomas Markle Harryék esküvőjén sem volt jelen, mivel szívrohamot kapott, majd később lánya fejére olvasta, hogy az általuk okozott stressz volt a kiváltó ok.

Senki nem válogathatja meg a családját

Meghan Markle már többször összerúgta a port a rokonaival, az egyetlen kivétel az édesanyja. Apja mellett egyik féltestvére, Samantha Markle is rendszeresen próbálja befeketíteni őt, nemrég be is perelte Meghant. Azt állította, az Oprah Winfrey-nek adott interjú alkalmával a színésznő rossz színben tüntette fel családját. Samantha többek között azt kifogásolta, hogy Meghan az interjúban azt állította, egyke, holott ugyanaz az apjuk. Elmondása szerint féltestvére nyilatkozatai megakadályozták, hogy több példányban kelhessen el önéletrajzi könyve, továbbá abban is, hogy munkát kapjon. Sőt, kijelentette, hogy a történtek szorongást váltottak ki belőle.

A napokban pedig ismét Thomas Markle szállt bele Harryékbe, miután lánya egy magazinnak adott interjút, amelyben arról beszélt, hogy Harry hercegnek kifejezetten megromlott a viszonya édesapjával azt követően, hogy az Egyesült Államokba költöztek. Ezzel valószínűleg arra utalt, hogy nem szeretné, ha férje is úgy eltávolodna az apjától, mint ahogy ő. Ahogy Sussex hercegnéje fogalmazott, elvesztette az apját, ám Thomas Markle erről másképp vélekedik.

Még mindig nagyon beteg vagyok, és próbálok felépülni a májusi agyvérzésből. Mégis minden alkalommal, amikor kinyitja a száját, én is képbe kerülök. Sose ér véget

– számolt be a Daily Mailnek Thomas Markle, majd így folytatta:

Nem elvesztett, hanem kidobott. Nem vagyok elveszve. Tudja, hol talál meg. A számom nem változott. Szeretnék hallani a lányom felől, találkozni a vejemmel és végre az unokáimmal.

Lányára ken mindent

Thomas Markle-ről még 2018-ban, Harryék esküvője előtt készített pár képet Jeff Rayner brit fotós, aki azt kapta lencsevégre, az örömapa miképp készül a menyegzőre. Markle azonban végül beperelte őt, mivel állítása szerint szerződést szegett. Hozzátette, ez az eset hozzájárult ahhoz, hogy megromlott a viszonya lányával, ahogy a képek futótűzként terjedése is zavarba ejtette őt. Az ezekből fakadó stressz pedig közvetve vezetett ahhoz a két szívrohamhoz, amit az esküvő előtt kapott, így az orvosok nem engedték repülőre szállni. Azóta viszont sem Meghannal, sem Harry herceggel nem beszélt.

Meghan Markle a vele készített interjú során egy kérdésre válaszolva azt is kifejtette, szerinte a megbocsátás fontos, mivel sokkal több energiát igényel haragudni valakire. Ugyanakkor, ahogy megjegyezte, sok esetben a megbocsátás is nehéz lehet. Apja a Daily Mailnek azt kifogásolta, ha Meghan valóban hisz ebben, nem érti, miért nem tud megbocsátani neki.

Többször is bocsánatot kértem tőle minden sérelemért és fájdalomért, amit okozhattam neki. Szeretem a lányomat. A megbocsátásról beszél, de akkor miért nem kezdi egyből a saját családjával?

– vetette fel a kérdést Markle, aki azt is megemlítette, minden alkalommal, amikor lánya interjút ad ezzel kapcsolatban, csak feltépi a régi sebeket, ezzel újabb stresszt okozva.

Ahogy a férfi kifejtette a lapnak, még mindig nagyon beteg, terápiára kell járnia, de minden tőle telhetőt megtesz a felépüléséért, bár elég felkavarónak érzi a történteket. Aggodalmát fejezte ki a brit uralkodó, II. Erzsébet királynő egészségével kapcsolatban is.

Ő egy 96 éves hölgy, aki az egész életét feláldozta a népéért, és nem ezt érdemli, már ő is rossz állapotban van. Sajnálom őt, minden jót kívánok neki, és remélem, hamarosan jobban lesz. Nem lehet könnyű neki olvasni ezeket a dolgokat, amiket a lányom mond

– mondta Thomas Markle, illetve hozzátette:

Folyamatosan a királyi családra vet rossz fényt. Az a Meghan, akit én ismertem, aranyos volt, kedves és együttérző. Nem tudom, hová tűnt az a lány. Reménykednem kell, hogy még mindig ott van bent valahol, és kibékül a családunkkal, ahogy Harryével is, amíg nem késő.

Markle-t jelenleg fia, Thomas gondozza, aki Oregonból költözött haza hozzá. Az agyvérzés átmeneti bénulást és hosszú távú beszédproblémákat okozott nála, bár most már rövid mondatokban tud beszélni, de gyakran megesik az is, hogy nehezen talál szavakat.

