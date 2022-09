Megrohamozták a Disney standjait, érkeztek a bejelentések

Pénteken reggel megnyitotta kapuit a D23 Expo, amely a The Walt Disney Company legnagyobb rajongói eseménye. A háromnapos rendezvény díjkiosztóval startolt, a nap további részében pedig több bejelentést is tett a jövőre fennállásának 100. évfordulóját ünneplő cégóriás, a készülő produkciókba exkluzív betekintést engedve. Az expón több híresség is megjelent, például Jamie Lee Curtis, Kristen Bell, Idina Menzel és Halle Bailey is.

Több ezer Disney-fan érkezett pénteken az Anaheim Kongresszusi Központba, ahol ezen a hétvégén tartják a The Walt Disney Company D23 névre keresztelt, hivatalos rajongói klubjának nagyszabású rendezvényét. Az expón minden van, ami egy rajongó igényeit kielégítheti: előadások, bejelentések, exkluzív ajándékok és lehetőség rá, hogy a jelenlévők mindenkinél előbb bepillantást nyerjenek a vállalat készülő projektjeibe. A sztárok sem maradtak ki a sorból: az eseményt megnyitó ceremónián díjazták a legendákat, később pedig a filmes bejelentéseknél az alkotások szereplői közül is többen színpadra vonultak.

Az épület körül elhelyezett táblákon a kapukat elvileg már reggel ötkor megnyitották, javasolva, hogy akik elsőként szeretnének bejutni a helyszínre, fél órával ennél is korábban jöjjenek. Azt nem tudom, hogy azok, akik karaktereknek öltözve érkeztek, ehhez képest vajon hány órára húzták az ébresztőjüket, mert eltarthatott egy darabig, amíg úgy elmaszkírozták magukat, hogy az ember joggal gondolhatta volna, hogy ők is a show részeként sétálgatnak a helyszínen. Egy kívülállónak feltehetőleg igen meglepő lehet, hogy a rajongók közül nagyon sokan jelmezben, illetve a kiválasztott mesehőshöz illő sminkben érkeznek az expóra, olyan érzést keltve, mintha valamiféle farsangi bálba csöppentünk volna.

A nyitóceremóniára, amit az épület egyik méretes halljában tartottak, rengetegen voltak kíváncsiak: szakaszokban vitték be az embereket, és több mint fél óráig el is tartott, hogy megtöltsék a termet. Bent zónákra osztott széksorok és hét óriási kivetítő fogadta a közönséget, amelyeken az előadás kezdetéig is folyamatosan futottak a különféle Disney-tartalmak – elsősorban olyanok, amelyek arra emlékeztettek, hogy a cég 2023-ban 100 éves lesz. Most valahogy mindent a jubileumra igyekeznek felfűzni, száz év csodaként emlegetve az elmúlt időszakot – a különféle filmes és virtuális újdonságok mellett egyébként egy „vándorkiállítást” is szerveznek jövőre, amellyel Amerikát bejárva Walter Elias Disney és az általa alapított cég sikertörténetét mutatják be majd.

Újabb nevekkel bővült a legendák csapata

A péntek délelőtti ceremóniának Tamron Hall volt a háziasszonya, magát az expót pedig a The Walt Disney Company jelenlegi elnöke, Bob Chapek nyitotta meg. Első körben a Disney Broadway-produkciójának szereplői érkeztek, akik a mesékhez köthető ikonikus dalok egyvelegével készültek, majd Chapek – miután a 100 éve működő vállalatot pár mondatban magasztalta – nekiállt kiosztani a Disney Legends Awards idei kiválasztottjainak a díjakat, honorálva, hogy a tehetségükkel és munkájukkal hozzájárultak a Disney-örökséghez.

2022-ben Anthony Anderson, Kristen Bell, Rob’t Coltrin, Patrick Dempsey, Jonathan Groff, Don Hahn, Josh Gad, Doris Hardoon, Idina Menzel, Chris Montan, Ellen Pompeo és Tracee Ellis Ross került be a Disney-legendák közé, illetve a 2020-ban elhunyt Chadwick Boseman, aki helyett a testvére vette át az elismerést, míg Robert Price „Bob” Foster díjáért a lánya érkezett.

Túl sok szót nem érdemes pazarolni a díjátadóra, megmondom őszintén, jómagam valamivel parádésabb dologra számítottam, több ikonikus vendégelőadóval. Így azért némi hiányérzettel sodródtam a tömeggel kifelé a hallból, ahol a másfél-két órás gála alatt az érthetetlen módon borzasztó alacsony fokra állított légkondi miatt teljesen átfagytam.

Túl sok újdonságot nem kapott a nemzetközi sajtó

Péntek délutánra külön előadást szerveztek a nemzetközi sajtónak, amit Rebecca Campbell tartott, aki elnökként a nemzetközi tartalmakért felel a The Walt Disney Companynál. A beszéde kezdetén úgy tűnt, miután a 2019-ben indított Disney+ eredményeit bemutatja, a streamingplatformon várható újdonságokról is bőven kapunk majd információkat, főleg azok után, hogy a piacot Amerikán túl négy részre osztva, az egyes régiók képviselői is megjelentek az előadáson pénteken. Ám a mi régiónkra vonatkozóan igen kevés részletet osztottak meg a résztvevők.

Miután Campbell felvázolta a Disney+ indításának körülményeit, terjeszkedését és működését, kiemelve, hogy a 2019-es starthoz képest már 221 millió előfizetőjük van világszerte, arra is kitért, mennyire fontosnak tartják, hogy a különböző régiókban az ott élők igényeihez igazítsák a tartalmaikat.

Ezt követően Gaurav Banarjee, a Disney+ Hotstar & HSM Entertainment Network elnöke az indiai régiót képviselve beszélt az újdonságokról. Jessica Kam-Engle tartalomvezető az ázsiai, illetve csendes-óceáni térség (APAC) képviseletében tartott tájékoztatót, Lee Manson vállalati igazgató az Európa, a Közel-Kelet és Afrika (EMEA) területén nyújtott szolgáltatásról beszélt, míg Fernando Barbosa alelnök a Dél- és Latin-Amerikára (LATAM) vonatkozó újdonságokat ismertette.

Lee Manson örömmel beszélt arról, hogy az EMEA-régióban 2022. szeptember 8-tól már elérhető a Wedding Season című sorozat, hogy novemberben érkezik a Save Our Squad című széria David Beckhammel, majd azt is közölte, hogy La Última címmel egy zenés sorozat is várható a közeljövőben, Altina Ocana és Miguel Barnedeau főszereplésével. Ugyan kaptunk némi ízelítőt a filmekből, ám ennél több információ még a vállalat régióbeli tervei kapcsán további részleteket firtató kérdésre sem érkezett.

Megújul A kis hableány, érkezik a Wish

A Disney Live Action, a Pixar és a Walt Disney Animation Studios péntek késő délutáni bejelentéseit nagy érdeklődés övezte, és ez a prezentáció végre – eltekintve attól, hogy megint borzasztó hidegben kellett végigülni ez esetben két és fél órát – olyan volt, amilyennek lennie kellett: érdemi információk és hírértékű bejelentések is elhangzottak végre, az pedig külön öröm és meglepetés volt, amikor Jamie Lee Curtis, ha csak pár percre, de megjelent a színpadon.

Az előadás némi történeti áttekintés után Cinthya Erivo performanszával indult, aki a When You Whish Upon a Star című dal új változatát adta elő, majd bemutatták az ikonikus Disney-kastély vadonatúj logóját, amely a Disney 100 Years of Wonder ünneplésének tiszteletére most platinaszínű lett. Ezt követően Alan Bergman, a The Walt Disney Studios elnöke osztotta meg a gondolatait, majd felkérte Sean Bailey-t, a The Walt Disney Studios Motion Picture Production (Disney Live Action) elnökét, Pete Doctert, a Pixar Animation Studios kreatív igazgatóját és Jennifer Lee-t, a Walt Disney Animation Studios kreatív igazgatóját, hogy ismertessék a streaming- és mozifilmes kínálatukat.

Élő szereplős filmek

Miután ejtett néhány szót a Disney+ kínálatába már felkerült Pinokkió élő szereplős változatáról, Sean Bailey bejelentette, hogy szeptember végére, azaz a halloween időszakára érkezik a Hókusz Pókusz című film második része, Bette Midler, Sarah Jessica Parker és Kathy Najimy főszereplésével, akik a prezentáció alatt előre felvett videón köszöntek be a jelenlévőknek.

Ezt követően a Bűbáj 2 szereplői érkeztek a színpadra, köztük Amy Adams, Patrick Dempsey, Maya Rudolph, Gabriella Baldacchino, James Marsden, Idina Menzel, Yvette Nicole Brown és Jayma Mays. A film november 24-én érkezik a Disney+-ra. 2023-ban szintén a Disney+-on lesz látható a Peter Pan című animációs film élő szereplős újraértelmezése, Peter Pan és Wendy címmel. A szereplők közül Alexander Molony (Peter Pan), Ever Anderson (Wendy), Alyssa Wapanâtahk (Tiger Lily) és Jude Law (Captain Hook) csatlakozott Bailey-hez a rendezvényen.

Az élő szereplős filmekre vonatkozó előadás négy olyan alkotással zárult, amely 2023-ban, iletve 2024-ben kerül a mozikba:

Haunted Mansion (2023): A film egy nőről és fiáról szól, akik spirituális szakértőket hívnak segítségül, hogy megszabadítsák otthonukat a természetfeletti erőktől. A filmben Madame Leotát Jamie Lee Curtist alakítja, aki pár perc erejéig meg is jelent a színpadon: egy fotelben ülve gurult végig a közönség előtt.

Mufasa: The Lion King (2024) – Az oroszlánkirály című animációs film feldolgozása.

Hófehérke: 2024-ben érkezik a Disney-klasszikus élő szereplős változata, Rachel Zeglerrel a címszerepben és Gal Gadot-val, aki Hófehérke mostohaanyjaként jelenik meg. A két színésznő a D23 színpadán is tiszteletét tette.

A kis hableány: Az ismert animációs alkotás élő szereplős változata jövő nyáron kerül a mozikba Halle Bailey főszereplésével.

Pixar-újdonságok

Elemental: Peter Sohn és Denise Ream filmkészítők csatlakoztak Pete Docterhez a színpadon, hogy a 2023. június 16-án megjelenő, teljesen új, eredeti játékfilmről nyilatkozzanak. Bemutatták az Elemental szereplőit is. A film egy olyan városban játszódik, ahol a tűz, a víz, a föld és a levegő lakói együtt élnek.

Win or Lose: a Pixar első hosszú filmes sorozata, melynek rendezői, Carrie Hobson és Michael Yates közelebbi betekintést is nyújtottak abba, mi inspirálta az alkotást. Azt is elárulták, hogy Will Forte fogja Dan edző hangját adni a sorozatban, és megosztottak egy, az alkalomra felvett, Forte által készített köszönőbeszédet is a jelenlévőkkel. A Win or Lose 2023 őszén kerül be a Disney+ kínálatába.

Elio: az eredeti játékfilm terveit a D23 Expón Adrian Molina rendező és Mary Alice Drumm producer ismertette. A történet egy 11 éves álmodozó fiúról szól, aki nehezen tud beilleszkedni. Az édesanyja, Olga egy szigorúan titkos katonai projektet vezet, egy űrből érkező jel dekódolásán dolgozik. Az Elio című animációs fim várhatóan 2024 tavaszán jelenik meg.

Inside Out 2: már készül a Pixarnál a 2015-ös, Oscar- és Golden Globe-díjas Agymanók folytatása , a tervek szerint 2024 nyarán kerül a mozikba.

Walt Disney Animation Studios

A Walt Disney Animation Studios kreatív igazgatója, Jennifer Lee a Disney+ által teremtett lehetőségekről is beszélt az előadásában, majd áttekintette a streamingszolgáltatóra érkező műsorokat, köztük az olyan új sorozatokat, mint a „Zootopia+”, amely november 9-én indul a platformon. 2023-ban ugyancsak a Disney+-ra érkezik az „Iwájú”, amely egy teljesen új, hosszú formátumú sorozat, és a Kugali pánafrikai képregényes szórakoztató céggel együttműködésben készül, a felnőtté válás történetét bemutatva. A Kugali filmesei, Olufikayo Ziki Adeola, Hamid Ibrahim és Tolu Olowofoyeku is tiszteletüket tették az expón.

2022 novemberében érkezik a mozikba a Strange World, amelynek szinkronszereplői, Jake Gyllenhaal (Searcher Clade), Dennis Quaid (Jaeger Clade), Jaboukie Young-White (Ethan Clade) és Lucy Liu (Callisto Mal) is csatlakoztak az előadáshoz, a filmből pedig be is mutattak egy meglehetősen akciódús jelenetet.

A prezentáció végén Jennifer Lee visszatért a színpadra, hogy hivatalosan is bejelentse a Disney Animation Studios következő eredeti játékfilmjét, amely a Wish címet kapta. Az animációból – ami inkább musical – néhány jelenetet is láthattak a jelenlévők, és az is kiderült, hogy 2023 őszén kerül majd a mozikba az alkotás.

(Borítókép: Rajongók sorban állnak a D23 Expón a kaliforniai Anaheimben 2022. szeptember 9-én. Fotó: Patrick T. FALLON / AFP)