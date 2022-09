A lány, akit hét éven át egy dobozban tartottak fogva

Az elmúlt években igencsak megszaporodtak azon produkciók, amelyek igaz történeten alapulnak. Ennek akár az is lehet az oka, hogy már nehéz új sztorit kitalálni, vagy sokkal inkább az, hogy túl sok olyan megrázó esemény sújtotta a világot, amelyek jó alapot biztosítanak egy-egy filmhez. A készítők profitorientáltságától eltekintve ugyanis ezen produkcióknak a legtöbb esetben felhívó szándéka is lehet egy-egy valós veszélyre. Hasonló céltól vezérelve dönthettek Colleen Stan történetének újbóli megfilmesítése kapcsán is.

A jelenleg 64 éves Colleen Stannal történt eset ugyanis nem mindennapi. A megrázó eseményeket feldolgozóThe Girl in the Box szeptember 19-én fog debütálni a Paramount+-on, ám már most az év legfélelmetesebb filmjének kiáltották ki. Az Addison Timlin, Zane Holtz és Zelda Williams főszereplésével készült produkció Stan hétéves kálváriáján alapul, amelynek köszönhetően „a dobozban lévő lányként” vált ismertté.

Megrázó igaz történet

Colleen Stant még 1977-ben rabolták el, amikor 20 éves volt. Eugene-i otthonánál stoppolt az út mentén, hogy Kaliforniába jusson egy barátja születésnapi bulijára. Végül a 23 éves Cameron és felesége, Janice Hooker vették fel őt az autójukkal. Stan úgy gondolta, mivel a kisbabájuk is velük volt, megbízhatóak, és nincs mitől félnie, ám a későbbiekben kiderült, hogy nagyon is rosszul mérte fel a helyzetet. Miután beszállt az autóba, a férfi megállt egy benzinkútnál, mert mosdóra kellett mennie. Stan későbbi elmondása szerint már ekkor erős késztetést érzett arra, hogy meneküljön.

Egy belső hang azt mondta, hogy szaladjak, ugorjak ki az ablakon, és vissza se nézzek

– magyarázta korábban Stan, ám nem hallgatott a megérzéseire, így a párral utazott tovább.

Miután a férfi a benzinkútnál visszaszállt a járműbe, fél óra kocsikázás következett, majd lehajtottak egy földútra, ahol Hooker kést nyomott a torkához, megkötözte, befogta a száját és egy fadobozt rakott a fejére, ami megakadályozta, hogy bármiféle fény jusson be, ahogy hang sem hallatszott ki belőle. A pár kaliforniai házához érve Hooker leráncigálta Stant a pincébe, meztelenre vetkőztette és a csuklójánál fogva felkötötte. A fiatal lánynak szörnyűségeken kellett keresztülmennie, hét éven át éheztették, olykor megkorbácsolták vagy épp megégették.

Stant arra is rákényszerítették, hogy aláírjon egy rabszolgaszerződést, amellyel rögzítették, hogy bármit meg kell tennie, amit Hooker akar, a szextől kezdve a háztartásbeli feladatokon át gyermekei gondozásáig. A férfi újabb és újabb bántalmazási formákat eszelt ki, hol a csuklójánál fogva lógatta fel a plafonra, vagy egy körülbelül kilenc kilós fadobozt rakott a fejére, amit napokon át nem szedett le, így teljesen blokkolta a külvilágot. A fiatal lánynak különböző kínzóeszközöket is beszerzett, köztük egy olyan feszítőkötelet, amely maradandó károsodást okozott a hátán és az egyik vállán. Sőt, egy fadobozba is belekényszerítették, amit a pár az ágya alatt tárolt, egyhuzamban 23 órán tartották itt fogva.

A feleség jelentette a fényt az alagút végén

Ahogy arról Stan a korábbiakban beszámolt, ezekben az időkben szerencsére sikerült a boldog emlékekre összpontosítania, és kizárt minden rosszat, ami akkor történt vele.

Megtanultam, hogy gondolatban bárhová mehetek

– fejtette ki, ahogy azt is megjegyezte, az tartotta benne a lelket, hogy próbálta magát azon emberek köré képzelni, akiket szeret.

Ahogy telt az idő, Stan egyre nagyobb szabadságot kapott, néha engedték neki, hogy kocogjon, dolgozzon a kertben, és egyedül vigyázzon a Hooker gyerekekre. Ebben az időszakban nem próbált megszökni, mivel a férfi manipulálta őt, meggyőzve arról, hogy egy nagyobb erő – amelyet a Társaságnak nevezett – mindig szemmel tartja, és gondoskodnak arról, hogy minden távozási kísérlet súlyos következményekkel járjon. A manipulálása olyan hatásos volt, hogy amikor Hooker 1981-ben megengedte neki, hogy egyedül meglátogassa a családját, az utazást követően visszatért hozzá. Stannak végül csak 1984-ben sikerült megszöknie a férfi feleségének, Janice-nek a segítségével.

Hooker állítólag azt mondta nejének, szeretné, ha Stan lenne a második felesége, illetve több rabszolgát is szeretett volna tartani. Ám Janice-nek minden bizonnyal ez több volt a soknál, így közölte a fiatal lánnyal, hogy Hooker nem tagja a Társaságnak, és segített neki a szökésben. Miután elérkezett egy buszmegállóhoz, felhívta a férfit, aki a hír hallatán állítólag sírva fakadt. Bár Stan nem volt hajlandó feljelenteni őt a rendőrségen, mondván, lehetőséget akar adni neki a változásra, a férfit mégis letartóztatták, miután Janice a hatóságokhoz fordult, és beleegyezett abba, hogy tanúskodik.

Még mindig börtönben ül

A jelenleg 68 éves Hookert 1985-ben 104 év börtönbüntetésre ítélték Colleen Stan elrablása, kínzása és megerőszakolása miatt. Clarence B. Knight legfelsőbb bíró az ítélethirdetést követően a legveszélyesebb pszichopatának nevezte őt, akivel valaha találkozott. A férfit a kaliforniai állami börtönben tartják fogva, 2015-ben már kérvényezte feltételes szabadlábra helyezését, ám ezt akkor visszautasították, továbbá közölték, legkorábban tizenöt év múlva lesz újabb meghallgatása.

Colleen Stan a hazatérését követően könyvelői diplomát szerzett, férjhez ment, született egy lánya, illetve egy bántalmazott nőket segítő szervezethez is csatlakozott. Történetét már többször is feldolgozták különböző dokumentumfilmekben és könyvekben, azonban a Paramount+ nem csak egy filmet tervez. A The Girl in the Box mellett ugyanis egy kétrészes dokumentumfilm is készül majd, amely bemutatja, Stan milyen megpróbáltatásokon ment keresztül a rabságban töltött hét év alatt, illetve hogyan érintette, amikor Hooker ellen tanúskodott.