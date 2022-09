Törperős, Dulifuli, Törpilla és Törpojáca a második válogatóból is kiszűrte a gyöngyszemeket, illetve a kevésbé katasztrofális versenyzőket.

Az X-Faktor tizenegyedik évadának második válogatója is lepörgött. Még mielőtt bejött az első versenyző, Puskás Péter kiszúrt a közönségből egy számára kifejezetten szimpatikus nézőt: Áronról már akkor sejteni lehetett, hogy nem utoljára irányították rá a kamerákat.

A második válogató egy pocsék produkcióval kezdődött, mégis ez volt a legszórakoztatóbb jelenet az adásban. Egy Hókuszpóknak öltözött férfi, aki a Bűvös csákót – ha nem is énekelte – szavalta el, egy pórázon behozott plüss Sziamiaú kíséretében köszöntötte a zsűri tagjait.

Törperős (Gáspár Laci), Dulifuli (ByeAlex), Törpilla (Herceg Erika) és Törpojáca (Puskás Péter) hamar hasonultak a kedves, de persze komolyanvehetetlen performanszhoz, és belementek a játékba. Ugyan a bűvös csákó nem jutott tovább, de megalapozta az este hangulatát.

A mentorpult pár percre átment Mélylevegő Projektbe, és próbálták megfejteni a férfi mesefigurás bekattanását, de végül arra jutottak, azt látva, hogy a versenyző egész családja lelkesen asszisztált az édesapa hóbortjához, hogy végül is rendben van ez így.

Gyorsvágásban több versenyző produkcióját láthattuk, mindebből kiemelkedett Dominik, aki Miller Dávid dalát adta elő, Bernadett, aki az addigi egyik legérdekesebb jelentkezőnek bizonyult, illetve az adás egyetlen továbbjutó bandája, a Balázs Fecón szocializálódott olasz-magyar fiúk is négy igent zsebeltek be.

A nézőközönségből kiemelt Áron pedig a műsor elején, mint ötödik mentor segítette Puskás Peti munkáját, egy szavazatot például ő adhatott le az énekes helyett.

Persze több olyan blokk is volt, ahol – Gáspár Laci jelzőivel ékeskedve – ízléstelenül tehetségtelen, pusztítóan rossz versenyzők vonultak fel.

Majd jött Boros Marcell, aki oxigénhiánnyal született, mindez pedig rányomta a bélyegét elmúlt 17 évére. Most úgy döntött, hogy megragadja a sorsát, és bebizonyítja, hogy mindenki értékes és egyenlő. Az RTL Klub kereskedelmiből itt alakult könnycsatornává.

Dalokat kezdtem írni, és több lettem, mint egy árnyék

– énekelte a fiú.

Teljes döbbenettel és meghatottan fogadta az álló ovációt. Saját dalába valóban mindent beleírt, fontos üzeneteket, amitől ha nem is fogja megnyerni a versenyt, kicsit biztosan hozzátett a nézők lelkivilágához.

Több visszatérő versenyző is megfordult a mentorok előtt, mint például Rambo. Előadásába Miller Dávid csatlakozott be, aki édesapjától nemcsak az énekhangját, az előadói pályát, de az Egy új élmény című dalt is megörökölte, ugyanis az 1992-es Disney mesében Miller Zoltán, míg a legutóbbi Aladdin-adaptációban az X-Faktor műsorvezetője énekelte a híres betétdalt. Mindez persze nem tudta megmenteni az énekelni nem tudó versenyzőt, de a fiú lelkesen távozott, valószínűleg már készül a Rambo 3-ra.

Majd a semmiből kirobbant a zsűriben egy elég kellemetlen cicaharc, amit kínos volt nézni, de gondolom, átélni, megvágni és leadni sem lehetett egy leányálom. Nagyon úgy néz ki, hogy egyelőre az új mentor kémiája nem passzol a srácokéval. Mondjuk, ez nem csoda,

női mentornak lenni az X-Faktorban olyan, mint Sötét varázslatok kivédése tanárnak a Harry Potter világában. A szerződés egy évre szól, és borítékolható a távozás.

Puskás Peti és Herceg Erika azon vesztek össze, hogy ki mikor nem táncol az adásban. Ez a teljesen súlytalan konfliktus odáig fajult, hogy Erika elhagyta a stúdiót, majd erősítve a drámát, a szerkesztők itt engedték rá a nézőkre a reklámszünetet.

A következő versenyzőknek nem volt könnyű dolguk, ugyanis egy olyan jeges hangulatba érkeztek, amit még a Trónok harca világának sárkányai sem tudtak volna kiolvasztani. Akárki jött be, Herceg Erika másodpercek után leintette, szavazás nélkül haza is küldte, majd a három fiú empatikus igenekkel próbáltak javítani a kínos pillanatokon és a műsor megítélésén.

Amit itt láthattunk, azt rengeteg ember utoljára a gimnáziumban élhette át. Persze megtörtént a nagy kibékülés, de azért azt meg kell jegyezni, hogy az összeveszés őszintébbnek hatott.

Ha a sárkányok nem is, a tizennégy éves Krisztofer produkciója valóban felolvasztotta a jeget. A fiú hangja olyan volt, mint egy mulatóst éneklő mesefiguráé. Amikor a magyar televízióban elindult az X-Faktor, Krisztofer még csak kétéves lehetett, ez egyrészt azt jelenti, hogy a műsor már nagyon régóta fut, de azt is, hogy a fiúnak még rengeteg ideje van megtalálnia azt a területet, amiben valóban tehetséges.

Itt már nagyon érezni lehetett, hogy az adás vége felé járunk, és benne volt a levegőben egy értékelhető produkció ígérete, amit Mihályfi Luca Zsófia váltott be egy Billie Eilish-dallal. A tizennyolc éves versenyző Mihályfi Balázs színész és Tóth Adrienn operaénekes lánya, és nem hozott szégyent a szüleire.

Van kedved velem megnyerni ezt az évadot?

– kérdezte tőle rögtön ByeAlex, de a többi mentor is egyből bejelentkezett a lányhoz.

Az mostani X-Faktor egyik újítása, hogy eltörölték a kategóriákat, így bármelyik mentorhoz kerülhetnek a versenyzők, ennek részletei még nem tisztázottak, de ahogy haladunk előre a hetekkel, majd csak ez is kiderül. Mint a hangulat az RTL stúdiójában.

