Több orvos felelős Michael Jackson haláláért

Már tizenhárom éve, hogy elhunyt a pop királya, akinek halálával kapcsolatban máig sok a megválaszolatlan kérdés. Az, hogy Michael Jackson miképp viselkedett magánemberként, valamennyire mindig is titokban maradt, így az életvitele kapcsán felmerülő híresztelésekről sem bizonyult be soha, hogy igaz lenne. Egy nemrég megjelent dokumentumfilmben azonban most igyekeznek a végére járni a rejtélynek.

Michael Jackson kétségkívül a világ egyik legikonikusabb énekese volt, aki etalonként szolgált megannyi előadó számára. Slágereit máig kívülről fújjuk, ahogy időről időre a hiányát is érezzük, aligha létezett nála nagyobb világsztár. 2009. június 25-én bekövetkező halála sokként érte a rajongókat, hiszen nem lehetett tudni arról, hogy bármiféle egészségügyi gonddal küzdött volna az akkor 50 éves Jackson, így nem egy híresztelés kapott szárnyra az ezt követő időszakban.

Az énekest Los Angeles-i otthonában találták eszméletlen állapotban. Az orvosa, Conrad Murray próbálta őt újraéleszteni, ám nem járt sikerrel, ahogy a helyszínre kiérkező mentők sem tudtak segíteni rajta. Mint az később kiderült, haláláért az érzéstelenítő hatással bíró propofol okozta szívleállás volt felelős. Végül orvosát, Conrad Murrayt, – aki állítólag rendszeresen adta be neki a szert – találták bűnösnek gondatlanságból elkövetett emberölés miatt, és négy év börtönbüntetésre ítélték, amelyből két évet töltött a rácsok mögött. Bár jogi értelemben megtalálták azt a személyt, aki felelősségre vonható Michael Jackson hirtelen bekövetkező halála miatt, azonban még ennyi év elteltével is elég ködös a történet.

Hogy még több kérdés kerüljön megválaszolásra, a TMZ egy dokumentumfilmet készített Who really killed Michael Jackson?, azaz Ki felelős valójában Michael Jackson haláláért? címmel, amelyet szeptember 6-án adtak le az amerikai FOX csatornán. Azt ugyan nem tudni, mikor fog eljutni bármelyik hazánkban is elérhető streamingszolgáltatóra, azonban már nyilvánosságra került egy-egy részlet a filmmel kapcsolatban.

Több orvosa is volt

Mint az a kiszivárgott információkból kiderült, az énekes orvosa, Conrad Murray azt állítja a filmben, Jackson élete nagy részében gyógyszerfüggő volt, azonban függőségét több orvos is lehetővé tette – bár ezzel a halálakor még nem volt tisztában. Murray a helyszínre kiérkező nyomozóknak azt mondta, két hónapon át rendszeresen propofolt adott Jacksonnak, hogy segítsen kezelni az álmatlanságát a 2009-es turné előtt. Azonban, ahogy azt a nemrég megjelent dokumentumfilmben elmondta, azt hitte, hogy ő Jackson egyetlen orvosa, így nem volt tisztában azzal, kikkel állt még kapcsolatban.

Michael Jackson gyógyszerfüggő volt, és mestere volt a manipulációnak

– mondja Murray a dokumentumfilm előzetesében, ahogy azt is megjegyezte, őt is befolyásolta valamennyire, de függőségét komolyan vette, illetve hozzátette:

Túl sokat törődtem Michaellel. Szerettem őt. Az iránta érzett szeretetem nem hagyott alább, még a fájdalom és szenvedés ellenére sem, amiben részem volt.

A produkcióban megszólal a Los Angeles-i rendőrség nyomozója, Orlando Martinez is, akit megbíztak az ügy felgöngyölítésével. A férfi alátámasztotta az orvos által elmondottakat, és mint kifejtette: a propofol volt az egyetlen módja annak, hogy Jackson elaludjon, különösen, amikor turnéra készült. Sőt, a filmből az is kiderül, hogy az énekesnek tizenkilenc hamis személyi igazolványa volt, rendszeresen járt „bevásárlókörútra″, ami annyit takart, hogy különböző orvosoktól szerezte be a gyógyszereket.

A helyzet annál sokkal árnyaltabb volt, mint hogy Conrad Murray volt az ágya mellett, mikor meghalt

– nyilatkozta Martinez, utalva ezzel arra, hogy attól, mert ő ült mellette, az még nem jelent semmit. Mint megjegyezte, több körülmény vezetett Jackson halálához, és az évek során csak rosszabb lett a helyzet, amihez hozzájárult az is, hogy az énekes tulajdonképpen akkor jutott hozzá a gyógyszerekhez, amikor csak akart. Tekintve, hogy több orvosa is volt egyszerre.

A propofol rabja volt

Ahogy arról Ed Winter, a Los Angeles megyei halottkém segítője beszámolt, az énekes a halála idején már egy Gatorade méretű, azaz körülbelül fél liter űrtartalmú palackban szedte a propofolt. Hozzátette, az orvostársadalom sok tekintetben elősegítette a függőségét, mivel évtizedeken át használta a szert, amit más és más orvosoktól szerzett be, akik még arra is engedélyt adtak neki, hogy magának adja be az injekciót. Dr. Drew Pinsky specialista szerint ugyanakkor a propofol nem olyan gyógyszer, amelyet álmatlanság kezelésére kellene használni, ahogy hozzájutni sem annyira egyszerű. Jackson azonban nem csak az említett szer rabja volt.

Minden 1984-ben kezdődött, amikor a Pepsi reklámfilmjének forgatása során pirotechnikai baleset történt, aminek köszönhetően az énekes másod- és harmadfokú égési sérüléseket szenvedett a fejbőrén, és fájdalomcsillapítót kapott, hogy felépüljön. Jackson saját szavaival élve a következő években a gyógyszerek uralták az életét.

Egyre jobban a fájdalomcsillapítók függőjévé váltam, hogy átvészeljem a turnét

– fejtette ki Jackson még korábban, mikor azt próbálta megmagyarázni, miért mondta le 1993-as világkörüli turnéjának utolsó etapját, és jelentette be, hogy kezelésre megy. Továbbá azt is kifejtette, mennyire utálja a turnézást, ilyenkor a poklot élte át.

A dolgok akkor fordultak rosszabbra, amikor Jackson kapcsolatba került a híres hollywoodi bőrgyógyásszal, Arnold Kleinnel, aki 2015-ben, 70 éves korában hunyt el. Klein bevallotta, hogy Demerolt és további szereket adott az énekesnek. A Demerol a morfinhoz hasonló, kábító fájdalomcsillapító, ami kifejezetten erős és addiktív. Harvey Levin producer elmondása szerint rutinszerű kezelésnek számított, hogy Jackson Demeroltól elkábulva töltött órákat Klein irodájában. Dr. Drew Pinsky pedig hozzátette, a popsztár egyszerre 300 milligramm Demerolt is képes volt beszedni, még az 1997-es Morphine című dalában is megemlíti a szert.

Volt felesége is bűnösnek érzi magát

Debbie Rowe és Michael Jackson 1996–1999-ig voltak házasok, így ő is feltűnik a dokumentumfilmben. Ez idő alatt két közös gyermekük született, Prince és Paris, ám szétválásukat követően az énekes kapta meg a teljes felügyeleti jogot. Rowe később azt állította, mesterségesen termékenyítették meg, és soha nem szexelt a pop királyával. A hírek szerint jelenleg baráti viszonyban vannak Parisszal, azonban azt nem tudni, hogy Prince-szel milyen viszonyban állnak egymással.

Ahogy Rowe a produkcióban kifejtette, évekig dolgozott asszisztensként Kleinnek, aki állítása szerint arról volt ismert, hogy becsapta a hollywoodi elitet. A partikon ő biztosította a gyógyszereket, rendszerint kilencven Percocet tablettát vagy más szert raktak egy bonbontartóba, hogy mindenki kiszolgálhassa magát.

Előfordult, hogy olyan recepteket írt fel, amelyeknek semmi közük nem volt ahhoz, ami miatt kezeltük a betegeket

– magyarázta Rowe, majd hozzátette, ezen többnyire erős gyógyszereket egy bőrgyógyász nem írta volna fel senkinek. Mint mondta, Klein egy olyan ember volt, akinek szerettek a társaságában lenni, mivel kaptak is valamit cserébe. Sőt, Rowe azt is kijelentette, neki legalább annyi felelőssége van a történtekben, mint Kleinnek, amit nagyon bán.

Klein és Jackson orvos-beteg kapcsolata egész hamar barátsággá szelídült. A bőrgyógyász hamis dokumentumokat is tárolt az énekesről, akinek 19 álneve volt. A különböző személyazonosságokhoz pedig más és más gyógyszerek társultak.

Több orvosa volt, akikkel rendszeres kapcsolatban állt, néha elment „A” doktorhoz és nyugtatót kért, majd elment „B” doktorhoz, és lehet, hogy ugyanazt kérte. Michael nagymértékben felelős a saját haláláért, de minden bizonnyal sok segítséget kapott az orvosoktól is

– fejtette ki dr. Harry Glassman, a popsztár plasztikai sebésze.

Conrad Murray mindent tagad

A doktor, legalábbis akiről mindenkit tudta, hogy az énekes orvosa, a filmben elismerte, hogy soha nem értesült arról, más egészségügyi szakemberhez is fordult volna Jackson. Mint megemlítette, ha tudomást szerzett volna arról, milyen erős gyógyszereket kap más orvosoktól napi szinten, ragaszkodott volna az elvonóhoz. Ha pedig elbukik, nem segítette volna őt tovább.

A produkcióban felidézik Kenny Ortega rendező egyik e-mailjét is, amit akkor írt, amikor az énekes a This Is It nevet viselő turnéjára készült 2009-ben. Aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, amit Jacksonon látott.

Erős jelei vannak a paranoiának, a szorongásnak és a megszállottsághoz hasonló viselkedésnek. Azt hiszem, a legjobb, amit tehetünk, hogy egy kiváló pszichiátert keresünk, hogy mihamarabb kezeltessük. Senki nem vállal felelősséget. Gondoskodni kell róla napi szinten. Ma etettem, takaróba bugyoláltam, és felhívtam az orvosát

– írta Ortega.

Mint a filmben elhangzik, Jackson még a halála előtti utolsó napokban is a turnéra készült, ami rengeteg energiát vett ki belőle. Azt ugyan Martinez nyomozó is elismerte, hogy Conrad Murrayt nem feltétlenül jogosan érte ekkora meghurcoltatás, de úgy döntöttek, a nyomozás szempontjából arra az éjszakára koncentrálnak, amikor az énekes meghalt. Ez pedig teljességgel kizárta annak tényét, hogy Murray mellett más orvosok is közrejátszottak Jackson állapotának folyamatos romlásában. Holott már a nyomozás kezdetekor tisztában voltak azzal, hogy nem Murray volt az egyedüli orvosa. Ahogy Martinez megjegyezte, sok embert lehetne okolni a haláláért, akik nem számítottak arra, hogy a döntéseik végzetesek lesznek. Végül Conrad Murray húzta a rövidebbet, aki a többi orvossal ellentétben talán valóban törődött a popsztárral, aki gyógyszerfüggőségének köszönhetően tulajdonképpen a saját sírját ásta meg.

