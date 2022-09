James Cameron mutatott egy részletet az Avatar második részéből

Szeptember 9-én startolt a D23 Expo az Anaheim Kongresszusi Központban, ahol a Disney-fanok a különféle játékos aktivitások és persze a relikviák begyűjtése mellett egy csomó újdonsággal is találkozhatnak. A The Walt Disney Company jövőre ünnepli a 100. születésnapját, amire elképesztően sok tervvel indulnak neki, erre vonatkozóan az expón elég sok részletet el is árultak a jelenlévőknek.

A filmes stúdiók, amelynek csokrába a Pixar mellett jó ideje már a Lucasfilm és a Marvel, sőt mostanra a 20th Century Fox is beletartozik, egy közös nagyelőadás keretében számoltak be a várható újdonságaikról – a Lucasfilm bejelentéseiről már írtunk korábban, megemlítve azt is, hogy James Cameron új filmjének, az Avatar második részének a filmkockáiba szombat délelőtt a D23 közönsége is betekintést nyert.

Az Avatar folytatása is gyönyörű lesz

Miután jelen pillanatban is az Avatar második részén dolgozik, sőt már a harmadik, illetve a negyedik rész forgatását tervezik, James Cameron Új-Zélandról jelentkezett be az expón azt követően, hogy a The Walt Disney Studios elnöke, az előadást vezető Alan Bergman a Marvel csapatát váltva visszatért a színpadra.

7 Galéria: Avatar: The Way of Water Fotó: The Walt Disney Company

Az Avatar: A víz útja (Avatar: The Way of Water) című film szereplői személyesen is tiszteletüket tették az eseményen – ott volt az első részből már ismert Sam Worthington (Jake Sully), Zoe Saldaña (Neytiri), Sigourney Weaver (Kiri) és Stephen Lang (Miles Quaritch ezredes) is, valamint Jon Landau producer, az új szereplők közül pedig Jamie Flatters (Neteyam), Jack Champion (Spider), Bailey Bass (Tsireya) és Trinity Jo-Li Bliss (Tuk) is bemutatkozott a D23 közönségének.

A decemberben érkező alkotásról annyit kell tudni, hogy több mint egy évtizeddel az első film eseményei után játszódik, és elmeséli a Sully család történetét, a problémákat, amelyek követik őket, hogy mennyire messzire képesek elmenni egymás biztonságáért, a csatákat, amelyeket az életben maradásért vívnak, és a tragédiákat, amelyeket átélnek.

7 Galéria: Avatar: The Way of Water Fotó: The Walt Disney Company

A D23 Expóra egy meglepetéssel készültek az alkotók: megnézhettünk egy elég hosszú részletet a filmből, méghozzá 3D-ben. Mindezt úgy oldották meg, hogy a hallban felállított hét darab óriáskivetítő közül a három legnagyobbat használva, az egyes szektorokat azokhoz igazodva elfüggönyözték egymástól, pillanatok alatt kiosztották az élményhez szükséges Dolby 3D-sszemüvegeket a közönségnek, és máris kezdődhetett a mozizás.

Első körben rögtön egy víz alatti jelenetet kaptunk, amely már önmagában is gyönyörű látvány volt, ahogy a szereplőkkel együtt úszhatunk a mélyben. Majd jött egy harci jelenet, illetve picit érzelmesebb etapok, hogy aki nem ismeri magát a sztorit, azt is olyan hatások érjék, amelyek érzelmileg megérintik, kedvet csinálva ahhoz, hogy a Disney+ kínálatába bekerülő első rész után decemberben megnézze az Avatar folytatását a moziban. Szerintem egyébként már önmagában a látvány miatt is megéri bevállalni egy 3D-s élményt az Avatarral.

A Marvel is kitett magáért

A szombati előadáson a Lucasfilm és a 20th Century Fox mellett a Marvel újdonságait is sorra vették. Az előadást a stúdió producere és elnöke, Kevin Feige tartotta, akihez több szuperhős is csatlakozott a színpadon. A Marvel-blokk a Rogers: The Musical Broadway-show Save the City című dalának élő performanszával indult, ezt követően Feige sorra vette a közeljövőben érkező filmeket és sorozatokat, az alkotások szereplői közül többeket a színpadra invitálva.

Fotó: The Walt Disney Company Sebastian Stan, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen, David Harbour, Julia Louis-Dreyfus, Jake Scheier, Kevin Feige (a Marvel Studios elnöke)

A rajongók természetesen eddig még nem látott jeleneteket is kaptak az újdonságokból – a sorozatok közül az Ironheart, a Warewolf by Night (Az éjszakai vérfarkas), a Secret Invasion, az Armor Wars, a Loki 2. évada, az Echo és a Daredevil: Born Again került terítékre, míg a mozifilmekből a Fekete Párduc második része (Black Panther: Wakanda Forever), az Ant-Man and the Wasp: Quantumania (A Hangya és a Darázs: Kvantumánia), a Fantastic Four (Fantasztikus négyes), a Captain America: New World Order, a Thunderbolts és a The Marvels (Marvelek) című alkotásokra vonatkozóan tudhatott meg részleteket a közönség.

Olyan óriási exkluzív dolgok persze nem hangzottak el, ám az, hogy maguk a színészek és az alkotók is megjelentek az eseményen, nagyban fokozta az izgalmat, illetve a filmrészleteket is mindig óriási ovációval fogadták a fanok. Kétség nem fér hozzá, hogy a Marvel-produkcióknak hatalmas a rajongótáboruk, a lelkesedésük pedig szó szerint magával ragadja az embert. Tényleg elképesztő volt a hangulat a helyszínen, függetlenül attól, hogy később többen amiatt panaszkodtak a social media felületeken, hogy például a 2024-ben érkező Fantasztikus Négyesről azonkívül, hogy megerősítették, Matt Shakman rendezi majd, semmi újdonságot nem árultak el.

(Borítókép: 20th Century Studios)