Eldőlt, mi lesz II. Erzsébet kutyáinak a sorsa

Eddig csak találgatni lehetett, mi történik majd II. Erzsébet királynő szeretett corgijaival a halálát követően, azonban most pont került az ügy végére.

II. Erzsébet királynő köztudottan imádta az ebeket, a corgik – mondhatni – a védjegyévé váltak. Halálhíre hallatán pedig sokakban felmerült a kérdés, mi lesz így a kutyák sorsa. A két walesi corgiból, egy cocker spánielből és egy dorgiból (ami a tacskó és a corgi keveréke) álló kompánia mindig a királynő mellett lebzselt, aki gyakran meg is sétáltatta őket a királyi rezidenciák kertjében. Bár az elmúlt hónapokban már azt híresztelték, hogy mozgásbeli problémái miatt erről is le kellett mondania, de ennek ellenére is mindig úgy dédelgette kedvenceit, mintha a gyermekei lennének.

Hogy a halálát követően ki fog gondoskodni róluk, eddig a pillanatig csak találgatni lehetett, azonban most hivatalos válasz is érkezett ez ügyben. András herceg és egykori felesége, Sarah Fergusson szóvivője ugyanis megerősítette, hogy ők fognak vigyázni a corgikra, Muickra és Sandyre, amelyeket a királynő nem mellesleg András hercegtől kapott. Az azonban továbbra is kérdéses, hogy a másik két kutya, Candy, a cocker spániel és Lissy, a dorgi hova fognak kerülni.

Imádta a corgikat

A néhai királynőnek hetvenéves uralkodása alatt több mint harminc ilyen fajtájú kutyája volt, rajongott értük. András herceg 2021 elején lepte meg őt két újabb kedvenccel, egy corgival és egy dorgival, amikor a koronavírus-járvány miatti lezárás alatt a Windsor-kastélyban töltötte ideje nagy részét. A kölykök örömöt csempésztek a mindennapjaiba, ami Fülöp herceg halálát követően igen sokat számított. II. Erzsébet a dorgit Fergusnak nevezte el nagybátyjáról, aki az első világháborúban halt meg, a corgi pedig a Balmoral birtokon álló tó, a Loch Muick után kapta a Muick nevet, bár kiejtve inkább Mickre hajaz – írja a Mirror.

A néhai uralkodót mélyen érintette, mikor Fergus néhány héttel később elhalálozott, nem sokkal azt követően, hogy Fülöp herceg is elhunyt. András herceg, illetve lányai, Beatrix és Eugénia hercegnő ezután egy újabb corgi kölyökkutyát ajándékoztak a királynőnek a 95. születésnapjára, ő a Sandy nevet kapta.

Angela Kelly, a királynő egykori öltöztetője kifejtette, hogy a kutyák állandó örömforrást jelentettek az uralkodó számára a lezárás idején. II. Erzsébet corgik iránti rajongását széles körben ünnepelték a platinajubileumi rendezvényei során is, Balmoralban például tartottak egy corgiderbit is, amelyen hetven ilyen fajtájú kutya jelent meg. Érdekesség, hogy a királynő kutyáinak többsége első Pembroke welsh corgijának, Susannak a leszármazottja volt. Őt egyébként a 18. születésnapjára kapta még 1944-ben, ekkor szerette meg igazán a corgikat, és mindig nagy gondot fordított a nevelésükre.

