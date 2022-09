Kereskedelmi járatokkal érkezhetnek az államfők II. Erzsébet temetésére

Komoly szabályokat vezettek be a néhai brit uralkodó temetésével kapcsolatban. A most nyilvánosságra került adatok szerint csak az egyes országok vezetőjét, illetve annak párját hívták meg a szomorú eseményre, ám ezzel együtt nem mindennapi dologra kérték őket.

Szeptember 19-én kísérik el utolsó útjára II. Erzsébetet, aki múlt csütörtökön hunyt el a Balmoral kastélyban. Az uralkodót a napokban szállítják Edinburghből Londonba, ahol a Westminster palotában róhatják le kegyeletüket a gyászolók négy napon keresztül, a temetés napjáig. Ugyanakkor szigorú szabályok vonatkoznak arra, aki a palotába látogat, többek között fotózni sem lehet, ahogy a búcsúztatóra érkező államfőknek is néhány korlátozással kell szembenézniük.

A Politico birtokába jutott hivatalos dokumentumok szerint az egyes országokból csak az államfőket és házastársukat/élettársukat hívták meg a temetésre. Arra kérték őket, hogy kereskedelmi járatokkal érkezzenek az Egyesült Királyságba, továbbá megtiltották, hogy helikopterrel közlekedjenek. Mint kikötötték, a világ vezetői nem használhatják saját autóikat, hogy eljussanak a Westminster apátságba, ahol a temetés lesz, hanem csoportosan fogják odaszállítani őket.

A nyilvánosságra került információk szerint a brit külügyminisztérium azt panaszolta, hogy a Westminster-apátság már így is zsúfolásig megtelt, így nem engedhetik meg, hogy az országonkénti egy magas rangú képviselőn és párjukon kívül más is megjelenjen az eseményen. A nagykövetségeknek szombaton késő este megküldött dokumentumban a minisztérium sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a szertartáson és az ahhoz kapcsolódó rendezvényeken korlátozott hely áll rendelkezésre. Azon államfők pedig, akik nem tudnak részt venni, mást is választhatnak hivatalos képviselőjüknek, például a kormányfőt vagy vezető minisztert. Úgy tűnik, ez hazánk esetében is így lesz, mivel nemrég kiderült, hogy Novák Katalin is részt fog venni a temetésen.

Ugyanezen dokumentum szerint III. Károly király fogadást tart minden vezetőnek a Buckingham-palotában a temetést megelőző estén. Az államfők leróhatják tiszteletüket a királynő ravatalánál, majd részvétnyilvánító üzenetet írhatnak egy erre a célra elkészült könyvbe a Lancaster-házban. Ugyanitt a vezetők háromperces tisztelgéssel adózhatnak a néhai királynő előtt, amelyet videóra is fognak venni.

Semmi helikopterezés

A temetés napján az államfők és párjuk egy nyugat-londoni helyszínről autóbuszokkal érkeznek majd a Westminster-apátsághoz, a szigorú biztonsági előírások és útkorlátozások miatt kötelesek lesznek a buszokat igénybe venni, és nem saját autót használni. Mint azt kiemelték, tekintettel a temetéssel kapcsolatos kiterjedt ünnepi programra és az események lebonyolításával járó kihívásokra, a kétoldalú kérelmeket ez esetben nem veszik figyelembe. Bár azt nem részletezték, ez pontosan mit is takar. A temetést követően a vezetőket gyalog kísérik tovább az apátság területén lévő Dean's Yardhoz, ahol a James Cleverly külügyminiszter által szervezett fogadáson vesznek majd részt, majd busszal térnek vissza Nyugat-Londonba.

Mint arra a dokumentumban a külügyminisztérium felhívta a figyelmet, azt tanácsolják, az államfők kereskedelmi járatokkal érkezzenek a szigetországba, mivel a londoni Heathrow repülőtér nem fog magángépeket fogadni, ahogy arra sem lesz lehetőség, hogy a repülők ott parkoljanak. Hozzátették, azoknak a vezetőknek, akik ragaszkodnak a magángéppel való utazáshoz, a London környéki, kevésbé forgalmas repülőtereken kell leszállniuk. Ugyanakkor azt is megjegyezték, hogy a repülőterek és a különböző helyszínek közötti helikopteres transzferek használatát betiltották. Ahogy azt is közölték, előfordulhat, hogy a kereskedelmi és a magánjáratokat is elterelik, így a tervezett érkezési repülőtér helyett máshol érhetnek földet.

(Borítókép: II. Erzsébet 2022. április 28-án, Angliában. Fotó: Dominic Lipinski – WPA Pool/Getty Images)