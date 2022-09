Tóth Gabi és Majka újra balhézott, kubai énekesnő robbantotta fel a színpadot

A Sztárban sztár leszek! idei évadának már az első epizódja is tartalmasra sikeredett. A zsűritagok, Tóth Gabi, Köllő Babett, Majoros Péter, Pápai Joci, illetve a műsorvezető, Till Attila bohóckodása megmaradt, ahogy némelyik versenyző is megmosolyogtatta a tévénézőket. Velük ellentétben azonban Snóbli Zoltán, akinek hétéves kisfia is a helyszínen szurkolt, továbbá Szekeres Adrienn lánya, a 17 éves Kiss Emília már könnyeket is csalt a szemekbe. A debütáló rész alapján ugyan úgy tűnt, mintha a zsűritagok még nem rázódtak volna vissza teljesen a szerepükbe, ám a második felvonás olyan drámával és olyan produkciókkal érkezett, amelyektől rendesen felvontuk a szemöldökünket.

A műsor újabb etapjában továbbra is a válogatón történteket kísérhettük nyomon, azonban az már az első percekben érzékelhető volt, hogy egy kibontakozó vitára szeretnék építeni az egészet. Az adás kezdetén Tóth Gabi arról számolt be, hogy az előző évadhoz képest sokat változott, már jobban figyel a társaira, ahogy arra is, hogy ne civakodjon túl sokat velük. Különösen Majkával feszült nagy ellentét közöttük, aki kérdőre is vonta az énekesnőt, hogy idén miért nem veszekszik vele annyit. Ezek után egyértelmű volt, hogy csetepatéra lehet majd számítani a felek között.

Majka és Tóth Gabi egymásnak feszült

A műsor alatt Majka többször is kifogásolta, hogy Tóth Gabi minden jó versenyzőt próbál magához édesgetni, ezzel elhappolva őket a társai elől. A nagy összecsapás azonban a Bon Jovit éneklő Jósa Tamásnál következett be, akitől minden zsűritagnak leesett az álla, különösen az énekesnőnek, aki már a produkció kezdetén lelkesedett a versenyzőért. Végül Köllő Babett és Pápai Joci lemondott Jósáról, így Majka és Tóth Gabi között dőlt el, kihez is kerüljön. És ez nem volt egyszerű menet. Míg a rapper azt állította, hogy Tóth érzelmileg próbálja manipulálni Jósát, addig az énekesnő kifejtette, azzal, hogy egy ilyen embernek állítja be őt, olyan, mintha a szívébe döfnének.

Bocsánat, hogy érzelmes vagyok. Ez bántó, amikor az embert a valós érzelmeiben megkérdőjelezik

– fejtette ki Tóth Gabi, mire Majka rákontrázott:

Mondod, mondod, mondod, és amit a másik mond, b*szol rá.

Szinte vágni lehetett a feszültséget a levegőben, Tóth Gabi még Köllő Babett-tel is összeszólalkozott, azonban Majka végül beadta a derekát, így Jósa Tamás az énekesnőhöz került. A versenyző profizmusát tekintve pedig nem meglepő, hogy mindketten a saját csapatukban akarták tudni őt.

A Tik Tokon sztár, de nem a Sztárban sztár leszek! színpadján

A versenyzők között szerepelt a Tik Tokon befutott Papp Olivér, ismertebb nevén PSGOgli7, aki a csatorna több műsorában is feltűnt korábban, köztük a Hal a tortánban. Papp elmondása szerint azért érkezett, hogy megmutassa Magyarországnak, hogyan kell tisztességesen elénekelni egy jó dalt. Az már más kérdés, hogy ez mennyire nem jött össze. Gáspár Laci A szeretet él című dalát adta elő, azonban sokkal inkább a show-elemekben volt erős, mintsem hangban. Értékelésükben pontosan ezt emelték ki a zsűritagok, köztük Tóth Gabi is, aki egyrészt nem ismerte a versenyzőt, másrészt zeneileg – érthető okokból – nem tudta hova tenni az elhangzottakat.

Vártam, hogy te fogsz először belém állni

– mondta Tóth értékelésére Papp, aki még fekvőtámaszozott is a színpadon, hogy elnyerje valamelyik zsűritag tetszését, azonban végül négy nemmel távozott.

Papp Olivér mellett pedig akadtak még bőven versenyzők, akik inkább a humorfaktort erősítették. Sőt, a látottak alapján sokkal inkább kerültek túlsúlyba a rosszabb, de poénos jelentkezők, mintsem azok, akik tényleg hűen tudtak hozni egy előadót. Kovács Krisztián például, akit Tilla szimplán éneklő madárijesztőnek nevezett, Varga Irént formálta meg a színpadon, ezzel keserves perceket okozva a nézőknek. Azonban végül nem járt sikerrel, ahogy a Gabriella Spanic magyar hasonmásának kikiáltott Miss Gabriella Diamond sem, aki megjelenésével hívta fel magára még inkább a figyelmet.

A műsor egyik legemlékezetesebb és egyben legviccesebb néhány perce Patai Ambrushoz kötődött, aki rókajelmezbe öltözve adta elő a What Does the Fox Say? című dalt, ami meglehetősen hasonlított az eredeti számra. Mint arról Patai beszámolt, nem árulta el a párjának, hogy jelentkezett a műsorba, így reméli, nem lesz nagy balhé belőle. Végül Tóth Gabi vette őt a szárnyai alá, bár Pápai Joci megjegyezte, az előadása alapján nemcsak a kapcsolata, hanem az állása is veszélybe kerülhet. Ez elmondható volt Sárközi Fatima Klarissza és Kulcsár Balázs produkciójáról is, azonban az ő esetükben a zsűritagoknak volt mitől félniük, mivel mindketten ajándékot hoztak nekik. Míg előbb egy Sátánka nevet viselő kígyóval, addig utóbbi tarantulát rejtő dobozokkal lépett a színpadra. A pókok akkora riadalmat váltottak ki, hogy Pápai Joci meg is kergette velük Majkát, Tóth Gabi beült a közönség soraiba, miközben Köllő Babett nem értette, mi ezzel a gond.

Hasonlóan nagy volt a meglepetés, amikor Solymosi Benjámin pankrátor lépett a színpadra. Tóth Gabi meg is ragadta az alkalmat, hogy saját szemmel láthassa, miképp tud elesni egy pankrátor, ha ráütnek. Először egy könyököst adott a versenyzőnek, legalábbis úgy tett, majd tenyérrel vágott a mellkasára. Solymosi produkciója viszont már nem volt ennyire átütő, még a nadrág is lekerült róla, azonban mivel nagy show-t csinált, a zsűritagok nem szerették volna csak úgy elengedni őt, így Tóth Gabi csapatában kötött ki.

Kubai énekesnő varázsolt el mindenkit

A műsor egyik színfoltja Markó-Valentyik Anna bábszínész volt, aki nemcsak egy, hanem összesen négy előadót próbált alakítani egyszerre. Jennifer Lopez, Tones and I, Cher és Michael Jackson karakterét hozta a színpadon, a világsztárokról egy-egy kivágott képet rakott az arca elé, amikor az adott énekest alakította. Az egyik legkreatívabb előadás volt, amit valaha lehetett látni a műsorban.

A 21 éves Gúth Emília, aki Rúzsa Magdi Aprócska Blues című dalát énekelte, szó szerint felrobbantotta a színpadot. A vajdasági lány elmondása szerint bizakodva érkezett a műsorba, mivel Rúzsa is pont annyi idős volt, mint most ő, amikor megnyerte a Megasztárt. Az adottságai meg is vannak hozzá, csiszolatlan gyémántnak nevezték őt, sok előadó rejtőzhet még benne, akik csak arra várnak, hogy felszínre törjenek. Nagy hatással volt a zsűritagokra a műsor tavalyi évadában már szerencsét próbáló Kaly Roland is, aki pont a célegyenes előtt esett ki. Ahogy legutóbb, úgy idén is Majka csapatába került, és talán 2022-ben sikerülhet neki az, amire az elmúlt évben még nem volt eléggé megérve.

A pontot az i-re viszont Yulaysi Miranda Ferrer kubai énekesnő és hegedűművész magyar férje tették fel, akik együtt léptek színpadra. Whitney Houston I Have Nothing nevezetű dalát adták elő, ami az előadó legmeghatóbb számai közé tartozik, amelyet ha jól adnak át, az igen könnyen csalhat könnyet a szemekbe. Yulaysi Miranda Ferrer, aki ráadásul állapotosan érkezett a műsorba, a csillagokat is leénekelte, ahogy mellette hegedülő férje csak még kerekebbé tette a produkciót, amit könnyen nevezhetünk az este fénypontjának. Még jó darabig fogunk emlékezni rá.