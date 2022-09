Kim Kardashian és anyja szivárogtathatta ki a realitysztár privát videóját

Ahogyan arról az Index is beszámolt, hiába hangoztatta évekig, hogy volt párja, a rapper Ray J műve az egész – és került képbe nevével egy újabb szexvideó kiszivárgása is –, kiderült, hogy édesanyja beleegyezésével maga Kim Kardashian szerette volna, ha megjelennek róla és volt barátjáról az intim videók 2007-ben.

Ugyan a realitysztár és édesanyja is mindvégig tagadta, hogy köze lenne a felvételek kiszivárgáshoz, Ray J, azaz William Ray Norwood Jr. most újabb bizonyítékokkal állt elő, amelyek az ő állításait támasztják alá. Az ártatlansága mellett mindvégig kiálló, az újabb vádak miatt besokalló színész-énekes állítása szerint Kardshianék visszaéltek a nevével és jóindulatával, miközben ők dollármilliókat kerestek, pedig a nyilvánosságnak meg kell tudnia, hogy a vádak ellenére nem ő szivárogtatta ki a felvételeket.

Ray J-nél azután szakadt el végleg a cérna, hogy Kris Jenner, Kim Kardashian édesanyja hazugságvizsgálónak vetette alá magát The Late Late Show With James Cordennel című műsorban, ahol tagadta, hogy segített volna lányának a felvétel megjelenésében.

A 41 éves énekes szombaton több Instagram-sztorit is megosztott, amelyekben mindkét sztár beperlésével fenyegetőzött rágalmazás miatt – szúrta ki a DailyMail.

Rossz személlyel b.szakodsz

– üzente a férfi.

Ray J egy 44 perces videót is közzétett, amelyben számos privát üzenetet is megosztott a követőivel, amelyeket még áprilisban váltott Kim Kardashiannal a szexvideók témájában.

Tudod, mit tettünk! Anyukád irányította ezt az egész szexvideós üzletet Joe Francis-szel és a Vivid vezérigazgatójával, Steve Hirsch-sel. Az ő ötlete volt, hogy jelenjen meg a felvétel, én csak beleegyeztem. A rajongóid bíznak benned, hogy őszinte vagy, de mindez, amit csinálsz csak hazugság a kameráknak. Addig játszottam a szerepemet, amíg el nem kezdted mindezt! Miért akarsz tönkretenni, ha tudod, hogy én csak egy partner voltam ebben? Tudatnom kell a világgal az igazat, mert most túl messzire mentél. Nem lesz más választásom, mint hogy leleplezzem az igazságot, ezzel pedig megvédem a márkámat és a családomat

– írta Ray április 14-én.

A férfi akkor azt nehezményezte, hogy állítása szerint a The Kardashians egy részében egyértelmű bűnösnek mutatják be őt, mire Kim Kardashian válaszul annyit írt, hogy egy rossz szót nem mondott rá az említett epizódban – ahol egy újabb szexvideó került szóba, amelyet állítólag Ray J menedzsere, Wack 100 tervezett nyilvánosságra hozni.

„Mindketten kisgyerekkel és karrierrel rendelkező szülők vagyunk, és biztos vagyok benne, hogy te is annyira tovább akarsz lépni, mint én. A menedzsered az, aki a semmiből hozta fel ezt az egészet, és jogom van megosztani, hogy ez milyen hatással volt rám – írta a realitysztár, aki a műsor akkor következő adását is szóba hozta, hozzátéve, tisztázni szeretné volt párját az ügyben. – A jövő héten jön ki az új rész, ahol Kanye elhozza nekem a számítógépet, és azt mondja, hogy visszakapott tőled minden felvételt. Köszönöm, hogy megtetted. Most beszéltem a csapatommal, holnap reggel kiadunk valamit, hogy tisztázzuk a kérdést. Remélem, ez segít, és én is sajnálom.”

Megpróbálják eltüntetni a videót?

A meglehetősen hosszas szóváltásban ezt követően Kardashian bevallotta, nem volt tisztában azzal, hogy a menedzser és Ray J nem közösen áll az újabb videó megjelentetésének terve mögött, emiatt pedig bevallja, tévesen vádolta meg ismét az exét. A realitysztár felvetette, hogy közös érdekük lenne, hogy eltűnjön az internetről a korábbi felvétel, ezért hajlandó összefogni az énekessel.

Szerintem ez a történet erőteljes, és megmutatja, hogy együtt dolgozunk gyermekeink és családjaink jövőjéért – ezért szeretnénk eltüntetni a felvételt az internetről

– írta Kim Kardashian.

A felvetést láthatóan Ray J is pozitívan fogadta, azonban voltak fenntartásai az üggyel kapcsolatban.

Tényleg meg akarjuk csinálni? Steve Hirsch nem fogja engedi – tehát úgy teszünk, mintha erre törekednénk, de valószínűleg mégsem fog történni semmi. Ráadásul az emberek azt mondják majd: miért próbálja Ray J leszedni az internetről, amikor én vagyok az, aki szerintük kitette? Nem lesz rendkívül zavaró?

– kételkedett az énekes, aki még egy személyes találkozót is megbeszélt volt párjával, azonban megegyezésre a törekvések ellenére végül nem került sor.

Perrel fenyegetőzik Ray J

A helyzet ugyanis meglehetősen elmérgesedett, miután Ray J megtekintette az ominózus epizódot, és hangnemet váltott a megegyezéshez közeli beszélgetést követően.

Belefáradtam a játékba. Nem vagyok az a szar, akinek mondanak. Amíg a nevem nem tisztázódik, mindenkit beperlek, mert mindketten hamis történeteket hoztok nyilvánosságra. Játszani akarsz velem? Oké, játsszunk!

– üzent az énekes.

Kézírása buktathatja le Kim Kardashiant

Ray persze nem hagyta ennyiben a történetet, és újra és újra elmondta, a felvételeket anno nem ő, hanem Kris Jenner és maga Kim Kardashian akarta megjelentetni, és már bánja hogy ennyi ideig hallgatott a történtekről.

Hogy tudsz sírni valami miatt, amit te adtál ki? Joe Francis és az anyád az igazi játékosok ebben! Rágalmaztad a nevemet, és megpróbáltad megölni a karrieremet, de Isten nem engedte ezt. Most megpróbálod újra megtenni. Szégyellem magam, amiért ilyen sokáig hagytam, hogy ezt tedd velem. Soha nem tagadhatod le, amit tettél

– folytatta Ray J.

Ezen a ponton az énekes elővette az szexkazetták eladásáról szóló szerződést is, amely kiköti, hogy ő és Kim mindketten 400 ezer dollárt kapnak a felvételekért cserébe.

Én és Kim is 12,5 százalékot kaptunk. Pontosan ugyanaz a szerződése, mint nekem, szóval ha bíróságra kerül az ügy, ezt mégis hogy akarja kimagyarázni?

– mutatta a dokumentumot az énekes, aki azt állítja, hogy Kardashian személyesen írta fel a kazetták listáját a szerződésre, mert fel akarta gyorsítani a folyamatot. Ezeket összehasonlítva a kézírás valójában hasonlít a Kim Kardashian jogi tanulmányaiból származó papírokon szereplő korábbi kézírásmintákhoz, így elképzelhető, hogy Ray J megdönthetetlen bizonyítékkal tudja alátámasztani állítását.

(Borítókép: Stefanie Keenan / WireImage / Getty Images)