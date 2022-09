Ugyan ha sűrűn nem is, előfordult már a filmtörténelemben, hogy egy-egy készülendő mozifilm kapcsán a forgatás közben jött a hír, hogy lefújják a produkciót, annak megjelenését évekkel későbbre tolták, esetleg új kiadó, stáb vagy szereplő bevonásával folytatódik a munka.

A legnagyobb hollywoodi sikerfilmek esetében talán nem is sejtjük, de több közkedvelt film is majdnem a bedarálás sorsára jutott, végül csak komoly fordulatoknak köszönhetően kerülhetett moziba egy-egy produkció – a rajongók és végül a filmet készítők nagy örömére is.

De miért állították le majdnem a Deadpool forgatását, és hogyan került a végül az Oscar-díjjal jutalmazott Mielőtt meghaltam főszereplőjének helyére Matthew McConaughey?

Egy rosszakarónak köszönhetően nevettet a Deadpool

Egy-egy forgatókönyv, majd film elkészítése akár többéves kemény munkába is beletelhet, azonban az még Hollywood berkein belül is különös, ha valamelyik alkotás előkészítése közel 10 évig tart. Pedig nem kell sokat visszamenni az időben ahhoz, hogy ilyen példát találjuk, a 2016-ban megjelent Deadpool című szuperhősös vígjáték esetében pontosan ez történt. A Marvel már 2000-ben bejelentette, hogy érkezik a film, azonban, mint azt ma már tudjuk, meglehetősen lassú tempóban történt ez meg. 2004-ben a New Line Cinema vette át a film gondozását, a rendező David S. Goyer lett, míg a főszerepet már akkor is Ryan Reynoldsra osztották ki. Nem tartott sokáig azonban az öröm, először a rendező, majd a stúdió is kiszállt, így a jogok a 20th Century Foxhoz kerültek.

Hosszú évek teltek el ismét, amire 2011-re végre elkészült a forgatókönyv, és Tim Miller személyében végre rendezője is lett az alkotásnak. Ennek ellenére még öt évet kellett várnia a filmrajongóknak a bemutatóra, amelyet korábban majdnem lefújtak a hosszas huzavona miatt. Végül egy korábban felvett, 2014-ben kiszivárgott filmrészlet mentette meg Reynolds-ékat.

Tíz évet töltöttem azzal, hogy elkészítsük a Deadpoolt – pokoli volt. Lőttünk néhány tesztfelvételt, amit egy barom rosszindulatból kiszivárogtatott az internetre, végül ennek köszönhetően készült el a film. A stúdió sosem hitt benne, szinte semmit sem kaptunk a többi képregényből készült filmhez képest. Minden dollárt tíznek kellett éreznünk

– árulta el Reynolds.

A Paramountnak nem kellett DeNiro, a Netflix lecsapott rá

Az ír című film szintén évtizedes hercehurcát követően került a nézők elé, még 2007-ben kezdődött a projekt, amikor Robert DeNiro megszállottja lett az I Heard You Paint Houses című könyvnek, amely a maffiózó Frank Sheeranről szól. A filmet nem kisebb név, mint Martin Scorsese rendező kezeire bízták, a forgatókönyv elkészítésében pedig Charles Brandt szerzővel is többször konzultáltak. Számos átírás és gyártási késés után a film aztán kikerült a kiadó naptárából, elkészítését pedig Martin Scorsese elfoglaltsága még tovább hátráltatta.

Ennek ellenére amikor a már végre minden készen állt a forgatásra, akkor sem örülhettek a készítők, a Paramount stúdió ugyanis költségvetési aggályok miatt kiszállt a projektből. Végül a streamingóriás Netflix lépett közbe és vállalta a film költséges vizuális effektjeinek pénzelését. Az ír végül elkészült, a premier pedig 12 évvel az ötletet követően 2019. november 1-jén volt.

Mark Wahlberg és a rendezők sem voltak biztosak az Uncharted sikerében

Az Uncharted című videójátékok filmadaptációjáról szóló tárgyalások még 2008-ban kezdődtek meg, amikor Avi Arad producer bejelentette, hogy a Sonyval azon dolgozik, hogy az átdolgozást képernyőre vigye. A Columbia Pictures végül bejelentette, hogy gondozásába veszi a film irányítását, és miután számos rendezőváltáson átesett a produkció, 2010-ben végre elkészült a forgatókönyv. Ugyanebben az évben egy igazi nagyágyút, Mark Wahlberget szerződtették a film főszerepére, úgy tűnt, a film végre sínen van. Ennél nagyobbat azonban nem is tévedhették az ezt gondolók, ugyanis egy újabb rendezőváltás ismét visszavetette a dolgokat, a forgatókönyvet szinte teljesen átírták. Számos további író- és rendezőváltás még tovább késleltette a dolgokat, ami miatt az egyik főszerepet alakító Wahlberg úgy döntött, kilép. 2017 januárjában aztán végre újra bejelentették a forgatókönyv kész verzióját, bár később más írók is átdolgozták. Még abban az évben Tom Holland aláírt a fiatal Nathan Drake megformálására, ekkor már tényleg úgy tűnt, több fordulat nem jöhet a film készítése kapcsán. De jött.

Közvetlenül azelőtt, hogy a gyártás 2020 elején elkezdődhetett volna, egy újabb rendező távozott, emiatt pedig kitolták a megjelenési dátumot. Már az Uncharted bedarálását fontolgatták, amikor az utolsó pillanatban Ruben Fleischer producer elvállalta a filmet, Mark Wahlberg pedig újra csatlakozott a szereplőgárdához, hogy Victor Sullivant alakítsa. A gyártás végül 2020 márciusában kezdődött el, de már a forgatás első napján leállt a járvány miatt. Végül a munka még abban az évben folytatódhatott, és a filmet 2022. február 18-án, hosszas várakozást követően bemutatták.

Húsz évig tervezték, a Pitt és Gosling helyére beugró Matthew McConaughey Oscart kapott érte

A Dallas Buyers Club, azaz a Mielőtt meghaltam című film elkészítésének története egészen 1992-ig nyúlik vissza, amikor is a forgatókönyvíró, Craig Borten interjúsorozatot készített Ron Woodrooffal, akiről az egész történet szól. A forgatókönyv megírása után Borten megpróbálta felkelteni az érdeklődést a film iránt, és végül Dennis Hopper 1996-ban jelentkezett is a rendezésre. Végül eladta a forgatókönyvet, de a vásárlást végző cég csődbe ment. A következő évben a forgatókönyv a Universalhoz került, a főszerepre Brad Pitt-tet, míg a rendezői székbe Marc Forstert szerződtették. Brad végül lemondta a szerepet, és ahogy teltek az évek, a projekt számos szereplő- és rendezőváltáson ment keresztül. 2008-ban Ryan Gosling is aláírt, de végül meglehetősen hamar otthagyta ő is a filmet.

Nem ért véget itt a történet, ugyanis Craig Borten visszaszerezte a forgatókönyvet, a terveket pedig bemutatták Matthew McConaugheynek, aki beleegyezett a főszerepbe, az ő részvétele pedig hatalmas felhajtást generált, a projektet felkapták. Annak ellenére, hogy az előgyártás közepén elveszítettek néhány pénzügyi támogatót, a film elkészült, és 2013. november 1-jén be is mutatták. A film sikerét jól mutatja, hogy a főszerepért McConaughey végül Oscar-díjat kapott.

Michael Jordan nélkül a Space Jamet is kikosarazták

Az eredeti, 1996-os Space Jam-film hatalmas népszerűségét követően gyorsan elkezdődtek a viták a folytatásról. A Warner Brothers kiadó szerette volna a folytatást, egy kikötésük volt, hogy az első részben szereplő kosárlabdaikon, Michael Jordan egyezzen bele a második részbe. Miután az egyik producer megerősítette a sportoló részvételét, az animátorok azonnal neki is láttak a munkának, azonban mint kiderült, mindhiába, ugyanis Jordan valójában nem egyezett bele a folytatásba, és a Warner kihátrált a projektből.

Több mint egy évtizeddel később aztán a stúdió bejelentette, hogy újból érdeklődik a folytatás iránt, és a LeBron James főszereplésével készülő film fejlesztésébe kezdett. Az elkövetkező néhány évben különböző producerek szálltak be, majd ki a projektből, 2018-ban azonban Terence Nance elvállata és meg is rendezte a filmet. A forgatókönyv átírását követően a film forgatása végül 2019-ben indult el, és 2021. július 16-án került a mozikba, 25 évvel az első részt követően.

(Borítókép: Részlet a Deadpool című filmből. Fotó: InterCom)