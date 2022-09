Kiderült, kik nem kaptak meghívást II. Erzsébet temetésére

A Sun információi szerint körülbelül ötszáz világvezető és más méltóság vesz részt II. Erzsébet királynő hétfői temetésén. Bár a ceremónia vendéglistája még véglegesítés alatt áll, már most tudni lehet, kik azok, akik biztosan vagy épp biztosan nem vesznek részt a szertartáson. Várhatóan a királyi család minden tagja tiszteletét teszi, köztük II. Erzsébet gyerekei, tehát III. Károly király, Anna hercegnő, András herceg és Eduárd herceg a gyerekeikkel együtt. Azt egyelőre nem tudni, hogy a királynő dédunokái közül hányan lesznek ott, tekintettel az esemény hosszára és jellegére.

A nyilvánosságra került részletek szerint számítani lehet többek között Joe Biden amerikai elnök jelenlétére is, elődei ugyan korábban nem vettek részt sem Sir Winston Churchill, sem a néhai uralkodó édesapjának, VI. György királynak a temetésén. A lap szerint a meghívottak között van Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, azonban kevés esély van arra, hogy meg is jelenik.

Ahogy arról a korábbiakban beszámoltunk, a vezetők egy főt hozhatnak magukkal a temetésre a korlátozott hely miatt, azonban a hírek szerint Anthony Albanese ausztrál miniszterelnököt arra kérték, hozzon magával tíz olyan személyt, akik segítették közösségeiket. A szertartáson néhány híresség is tiszteletét teheti, például Sir David Attenborough (de nem lenne meglepő, ha a Beckham házaspár is feltűnne). Mellettük Európa más királyi méltóságai is a résztvevők között vannak, köztük VI. Fülöp spanyol király és Letícia spanyol királyné, Fülöp belga király és Matild belga királyné, XVI. Károly Gusztáv svéd király és Szilvia svéd királyné, Vilmos Sándor holland király és Máxima holland királyné, illetve Naruhito japán császár, akinek 2019 májusi trónra lépése óta ez lesz az első tengerentúli utazása.

Sok világvezető érkezik

Joe Biden mellett egyéb világvezetők érkezésére is számítanak, így részt vehet a szertartáson Justin Trudeau kanadai miniszterelnök, Jacinda Ardern új-zélandi miniszterelnök és Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök. A korlátozott helyek miatt így nem valószínű, hogy Barack Obama volt amerikai elnök a meghívottak között van, ám minden bizonnyal készenléti listára teszik, ha felszabadulna némi hely. Nem valószínű, hogy Donald Trump esetében is így járnak el, ám a létszámkorlátozás miatt szinte biztos, hogy ő sem lesz ott.

Számítanak továbbá Emmanuel Macron francia elnök, Narendra Modi indiai miniszterelnök, Isaac Herzog izraeli elnök, Jair Bolsonaro brazil elnök, Recep Tayyip Erdogan török elnök, Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök, Frank-Walter Steinmeier német államfő, valamint az Európai Tanács elnökének, Ursula von der Leyennek a jelenlétére is. Hszi Csin-ping kínai elnök nagy valószínűséggel nem utazik Nagy-Britanniába, mivel a koronavírus-járvány miatt már két éve nem hagyta el Kínát, így más magas rangú tisztviselőt küldhet maga helyett. A jelentések szerint Észak-Korea is meghívást kapott, míg a britek közül Liz Truss újonnan beiktatott miniszterelnök mellett Boris Johnson, Theresa May, David Cameron és Tony Blair is tiszteletét teszi majd.

Többek nem kaptak meghívást

A lap információi szerint nem szerepel a meghívottak listáján Vlagyimir Putyin orosz elnök az Ukrajnával folytatott háború miatt, ahogy Ali Hámenei iráni vezető sem. Ezen a héten ugyanis az állami tévé Adolf Hitlerhez hasonlította a királynőt. Nem vesz részt az eseményen Fehéroroszország vezetője sem, köszönhetően annak, hogy segítették az oroszokat az Ukrajna ellen folytatott harcban, ahogy a katonák irányítása alatt álló Mianmart sem képviseli senki.

(Borítókép: II. Erzsébet brit királynő koporsóját a northolti légi támaszpontról a londoni királyi rezidenciára, a Buckingham-palotába szállítják, miután megérkezett a skóciai fővárosból, Edinburghból 2022. szeptember 13-án. Fotó: MTI / EPA / Tim Ireland)