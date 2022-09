Egy pár gondolat a jelenlegi gazdasági válságról és a rezsiterrorról… – ezzel a címmel tette közzé legújabb videóját Schobert Norbert. A fitneszguru vezetés közben jelentkezett be, és azzal kezdte a videót, hogy „kőkemény döntéseket megy hozni”, „olyan döntéseket, amilyeneket még soha nem hoztam életem során, mert a világ nem volt olyan, hogy döntésekre kényszerítsen” – mondta, majd azzal folytatta, hogy európai gazdasági energiaválság van, amelyben még ő maga sem tud lazítani, és szerinte ezzel sok kis- és középvállalkozó is ugyanígy lehet.

Schobert Norbert ezután azzal folytatta, hogy a budapesti plázákban már nincs légkondi, nem működnek a mozgólépcsők és a liftek, és a népszerű boltok, a legmenőbb éttermek be vannak zárva.

„Szóval megjöttek a rezsiszámlák. Ilyenkor most mindenki nekifeszül a kormánynak és a miniszterelnöknek. Hát én ezt nem fogom megtenni. És nem azért, mert a barátja vagy a kegyeltje vagyok. Egyszerűen dolgozom velük is, másokkal is az egészségért” – fogalmazott a fitneszguru, majd később hozzátette:

Itt az a lényeg, hogy ki tehet erről. Ki? Hát nem a kormány, ezt higgyétek el, nem a kormány. Az unió, az unió tehet erről. Brüsszelben vannak a felelősök. És ezt a videót önszántamból mondom, és nem megbízásból. A felelősök Brüsszelben ülnek, akik meghozták a szankciós döntéseket Oroszország ellen.

Schobert Norbert hangsúlyozta, hogy ő nem putyinista, és segítette is a menekülteket a háború elején, de most már „nincs kedve beleszólni a háborúba”, mert szerinte „ez az ő magánügyük”. Ezután ismét visszakanyarodott a brüsszeli szankciókra.

„Az energia törpéje szankciót indított az energiaóriás ellen. [Ez olyan,] mintha Európa ötven éve művesére lenne kötve, és a vesedonort megtámadta volna. Hát Putyin nem fog kivérezni” – véli a fitneszguru, megismételve a kormányzat által gyakran hangoztatott mantrát, miszerint „az Európai Unió lábon lőtte magát”.

Schobert Norbert úgy összegzett, hogy szerinte „egy megoldás van: az unió vezetőinek a tükör kéne állni reggel – de csak az orrukig látnak, nem látnak tovább sajnos –, és ezért a döntésekért felelni kell majd a nép előtt, a nép előtt, aki utcára fog kerülni, meg fog fagyni, éhen fog halni a télen”.

Én kiállok a kormány politikája mellett, közben nem vagyok se fideszes, se fideszes kegyelt

– fűzte hozzá az előbbi gondolatához Schobert Norbert, majd azt is közölte: nagyon elege van abból, hogy az unió „a magyar nép f*szával veri a csalánt”.

A fitneszguru a videó végén azt mondta: bízik abban, hogy Orbán Viktor „most is megfelelő döntést fog hozni”, és abban, hogy „az unió vezetői most is a tükörbe tudnak nézni majd”. Ezután megismételte, hogy az „Oroszország elleni szankciókat el kell törölni”.

„Nem kell naponta négymilliárd forintnyi gázt elégetni a sarkkörben, vissza kell tenni a vezetékbe, be kell küldeni az unióba, és vissza fog állni a gázár. Mert sehol nincs olyan gázár és villanyár a világon, mint az Európai Unióban” – fogalmazott. Végül, a videó legvégén azt is elmondta, hogy „aki a világtörténelem során beleállt az oroszokba”, azok mind megjárták, ezért

Az oroszokkal ki kell békülni, és nem kell összeveszni

– zárta gondolatait a fitneszguru.

(Borítókép: Gorondy-Novák Edit / Index)