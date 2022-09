Immár ő Európa egyetlen királynője, aki ráadásul II. Erzsébet unokatestvére

II. Erzsébet királynő halálával Európa leghosszabb ideje trónon lévő uralkodója, illetve az egyetlen királynő a kontinensen immáron a 82 éves II. Margit lett. A dán királynőt és II. Erzsébetet szoros kötelék fűzte egymáshoz, a néhai brit uralkodónak ugyanis harmadik unokatestvére II. Margit, akivel mindig is jó viszonyt ápolt.

A dán királynő már ötven éve van trónon, bár az aranyjubileumi ünnepségét a koronavírus-járvány miatt el kellett halasztania. Az új időpont pont a múlt hétvégére esett, azonban II. Erzsébet halála miatt nem volt ok az örömre, így lemondták a koppenhágai sétakocsikázást, ahogy a skandináv országok képviselőivel tartott találkozót sem fogták túl ünnepélyesre – írja a New York Post.

II. Margit és II. Erzsébet különleges kapcsolatára utal az is, ahogyan egymást becézték. Míg a dán királynő a gyerekkori nevén, Lilibetnek szólította a néhai brit uralkodót, addig II. Erzsébet Daisynek nevezte őt. Amikor II. Margit Londonban járt, unokatestvére mindig meghívta őt ebédre, egyetlen angliai utazás sem maradhatott el találkozó nélkül.

Édesanyád nagyon fontos volt nekem és a családomnak. Kiemelkedő alak volt az európai uralkodók között, és nagy inspirációt jelentett mindannyiunk számára. Rettenetesen fog hiányozni

– írta II. Margit dán királynő a trónörökösnek, III. Károly királynak.

Nem lehetett volna királynő

II. Margit és II. Erzsébet életútja azon a ponton is összefonódott, hogy egyikük sem gondolta, hogy valaha trónra léphet. A brit uralkodó esetében azért volt erre kevés esély, mert nagybátyja, VIII. Eduárd király megkoronázásával az ő utódai kerültek volna előrébb a trónöröklési sorrendben, azonban ő váratlanul lemondott a királyi címről, és inkább a szerelmet választotta. VIII. Eduárd egy elvált amerikai nőt, Wallis Simpsont akarta feleségül venni, ám királyként és ezzel együtt az anglikán egyház fejeként ezt nem tehette volna meg. Ennek köszönhetően lett uralkodó II. Erzsébet édesapja, VI. György király, aki fiatalon, mindössze 56 évesen halt meg. Így került a trónra VI. György legidősebb gyermekeként II. Erzsébet, aki akkor még csak 25 éves volt.

A dán királynő esetében ugyanakkor kissé faramucibb volt a helyzet, mivel hiába volt ő a legidősebb gyermeke IX. Frigyes királynak, egy örökösödési törvénynek köszönhetően Dánia élén csakis férfi állhatott. Mivel II. Margitnak nem volt fiútestvére, így nagybátyja, Knut herceg lett a trón várományosa. Az alkotmány módosítása akkor merült fel, mikor nyilvánvalóvá vált, hogy Ingrid királynénak nem születhet már gyermeke, ahogy az is sokat nyomott a latban, hogy IX. Frigyes király lánygyermekei kifejezetten nagy népszerűségnek örvendtek. A módosításról szóló előterjesztést az 1950-es parlamenti választások miatt két kormánynak is el kellett ismernie, majd egy népszavazással is hitelesítették. Az elfogadott alkotmánymódosítás értelmében így 1953. március 27-től az örökösödési törvény már lehetővé teszi a női uralkodót is, ennek köszönhetően lett II. Margit a trónörökös 1972-ben.

(Borítókép: II. Margit dán királynő. Fotó: Steffi Loos/Getty Images)