Kitálaltak a Playboy-lányok, pokoli volt az élet a villában

Holly Madison és Bridget Marquardt, akik egykor a Playboy-villa falai között tengették mindennapjaikat, most újabb részleteket árultak el arról, milyen is volt ott az élet. Beszámolóikból pedig kiderül, nem Hugh Hefner volt az egyedüli, aki megnehezítette az életüket.

A Playboy-villa a kívülállóknak egy olyan zárt világ volt, ahová egyszerű földi halandó nemigen tekinthetett be. Hugh Hefner halálát követően azonban előjöttek történeteikkel azok a lányok, akik egykor a ház lakói voltak. Bár az MTV csatornán még egy műsor is futott, amelyben a villabeli életet mutatták be, az ott látottak köszönőviszonyban sem voltak azzal, amiről a Playboy-lányok a későbbiekben beszámoltak. Legutóbb egy sorozatban leplezték le, milyen sötét dolgok zajlottak a villában, ami elég rossz színben tüntette fel Hugh Hefnert, a Playboy császárát.

A villa két korábbi lakója, Holly Madison és Bridget Marquardt, akik éveken át voltak Hefner háremének tagjai, a Girls Next Level podcastben számolnak be arról, ők miképp élték meg a Playboy-villában történteket. A legújabb epizódban arról esik szó, hogy nem volt ritka egy-egy tettlegességig fajuló vita sem a házban.

Mint arra a páros a podcastben visszaemlékezett, a házban élő lányok kifejezetten rosszindulatúak voltak, gyakran bántották egymást. Ez akkoriban történt, mikor Hefner úgy döntött, kettejüket és Kendra Wilkinsont szeretné fő barátnőinek. Madison és Marquardt ugyanakkor azt is megjegyezték, az embereknek meg kell érteniük, hogy ők akkor egy buborékban éltek, anyagilag függtek Hefnertől, aki az egész életükre kihatással volt, ő döntött a sorsuk felett.

Nagy botrányt csaptak a lányok

Az egykori Playmate-ek elmondása szerint sok lány tett is azért, hogy elviselhetetlenné váljon a légkör, mivel egy-egy húzásuknak köszönhetően rendszeresen nagy balhé kerekedett. Így történt akkor is, amikor egyikük fiatal lányokat toborzott, akikkel elhitette, hogy belőlük is nyuszilány lehet. Ám Madison elmondása szerint kifejezetten olyanokat cserkészett be, akik zöldfülűek voltak, azt sem tudták, mibe vágnak bele. Később ugyanez a lány az interneten árult meztelen fotókat társairól, azzal a címszóval, hogy Hefner készítette őket a hálószobában. Mindezt a beleegyezésük nélkül tette, így Madisonnak nem maradt más választása, mint szólni Hefnernek, aki leteremtette az illetőt, de ez csak rontott a helyzeten.

A lány ezután rám támadt, belekapott az arcomba

– magyarázta Madison.

Bridget Marquardt beszámolója szerint ugyanakkor az is megesett, hogy az egyikük pénzért bárkit bejuttatott a villában tartott bulikra. Mikor Marquardt tudomást szerzett erről, szólt Hefner titkárnőjének, Mary O'Connornak, aki intézkedett az ügyben. Hefner végül köszönetet mondott neki, hogy értesítette őket, és biztosította őt afelől, sok jó pontot szerzett ezzel, ám ő nem volt biztos abban, hogy ezt lánytársai is így vélik.

Jól esett, de mégsem éreztem magam a legjobban. Sosem akartam áruló lenni

– mondta, hozzátéve, tartott attól, mi lesz tettei következménye a továbbiakban. A bulikon nyerészkedő lányt végül kipenderítették a Playboy-villából, ahol Madisonék szerint csak azért lakhatott ennyi ideig, mert segített új lányokat toborozni.

Lehetetlen volt kijönni mindenkivel

Holly Madison és Bridget Marquardt megjegyezték, bár ők próbáltak mindenkivel jól kijönni a házban, ez lehetetlennek bizonyult. Utóbbi elmondása szerint gyakran mentek el közösen túrázni a lányok egy részével, azonban azonnal perpatvar alakult ki, mikor hazaértek, mivel a villában maradtak kikezdték őket, amiért Marquardttal lógtak.

Megfenyegették őket

– tette hozzá Madison, ahogy azt is megemlítette, egy ponton már annyira elfajultak a dolgok, hogy egy megbeszélést kellett összehívniuk, miért nem képesek meglenni egymás mellett. Bár, mint az később kiderült, e mögött is csak hátsó szándék lapult. Az egyik lány ugyanis azóta elismerte, hogy mindvégig felvételt készítettek Madisonról, mivel azt hitték, valamit mond majd Hefnerről, akinek bizonyítékként tálalták volna a videót, ami reményeik szerint elég lett volna a villából való kirúgásához.

Ahogy arról a páros beszámolt, úgy gondolják, amiatt váltottak ki ellenszenves érzéseket a többi lányból, mivel több esetben is Hefner védelmére keltek, alkalmazkodtak régimódi szokásaihoz, ahogy azt sem nézték tétlenül, hogy még több pénzzel húzzák le őt. Válaszul képtelenebbnél képtelenebb pletykákat kezdtek terjeszteni róluk, hogy eltávolítsák őket a villából.

Sokat pletykáltak rólam. Az egyik híresztelés az volt, hogy a húgom valójában a lányom

– mondta Marquardt, akinek állítása szerint egy riporter még a szülővárosába is ellátogatott, ahol szembesítette szüleit a hírrel, azonban a születési anyakönyvi kivonatnak köszönhetően kiderült, hazugság az egész. Ahogy azok a pletykák sem bizonyultak igaznak, miszerint:

egykor sztriptíztáncosnő volt (amit azért terjesztettek el, mivel Hefner nem akarta, hogy bármelyik Playmate is ilyen múlttal rendelkezzen),

a menedzserével volt együtt,

idősebb, mint amennyinek mondja magát.

Azonban nem ez volt a legvadabb híresztelés, ami szárnyra kapott. Az egyik lány ugyanis egy átbulizott este után azt állította Hefnernek, hogy Madison és Marquardt drogot tettek az italába. A megvádoltak ezután már fizikailag is fenyegetve érezték magukat, és emiatt a hálószobájuk ajtaját is kulcsra zárták esténként.

Velünk soha nem voltak erőszakosak, de azt hallottam, olykor fejbe vágták meg karmolászták egymást a limuzinban

– magyarázta Madison, Marquardt pedig hozzátette, egy idő után úgy érezték, nem bírják tovább.

(Borítókép: Bridget Marquard és Holly Madison. Fotó: C Flanigan / FilmMagic / Michael Bezjian / Getty Images)