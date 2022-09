Aki korábban követte az X-Faktor 11. évadának válogatóit, az pontosan tudta, hogy mire számíthat a harmadik válogatót illetően, újat ugyanis ez az adás sem tudott a műsorba csempészni, Puskás Peti, ByeAlex és Gáspár Laci továbbra is vitték a show-t, míg az új mentor, Herceg Erika próbálta velük tartani a tempót.

A műsor egy több mint százezres követőtáborral rendelkező tiktokker produkciójával indult, aki nem aratott felhőtlen sikert, később azonban a régi arcoké lett a főszerep – túlzások nélkül állíthatjuk, hogy a szombati adás a nagy visszatérőké volt.

Visszatért például Horváth Csaba, azaz Pop Csabi, aki az előző évadban mikrofont vágott Gáspár Lacihoz, most azonban bocsánatot szeretett volna kérni tőle, méghozzá nem is akármivel: egy Laci fejét ábrázoló tortával és egy „A legjobb mentornak” járó trófeával. Ezek után arra számíthatott a néző, hogy a férfi gyakorolt valamennyit, legalábbis az énekhangját illetően, ennél nagyobbat azonban nem is tévedhettünk volna, Pop Csabi produkciója pont olyan pusztító volt, mint korábban, melyet Laci egy ízes „mennyé haza magadnak”-kal nyugtázott.

László Tamás – El Téé is tiszteletét tette a harmadik válogatóban, aki tavaly két mentorral, Puskás Petivel és Csobot Adéllal is összeveszett, utóbbinak azt mondta, ha nemet mer neki mondani, megkeresi és megveri férjét, Istenes Bencét. László azért jött vissza, hogy megmutassa, „igazán jól és alázattal is tudja nyomni”, ígéretét pedig betartotta, produkciója a közönséget és a mentorokat egyaránt meglepte, négy igennel pedig tovább is juttatták.

Aki nélkül már nincs X-Faktor

Ha azt hitte, Hörcher László idén nem tér vissza az RTL Klub műsorába, hatalmasat tévedett, a gitártörő méltóság ugyanis ezúttal is tiszteletét tette, jelenlétét pedig a közönség és a mentorok is vastapssal fogadták. Hörcher igazi úriember lévén bemutatkozott az új mentornak, Herceg Erikának, mint mondta,

a kárpátaljai énekesnő belátása szerint egy igazán kamerabarát motívum, sőt mi több, randizna is vele a következő életében.

Ezek után következett a már szokásos metálos gitártörés, amit azonban nem láttunk jönni, az az volt, hogy a mentorok felmentek Lászlóhoz a színpadra, majd közös öleléssel zárták a produkciót. Az értékelés közben ByeAlex megjegyezte, hogy Hörchernek köszönhető az egész X-Faktor sikere, de szerinte most már felhagyhatna az énekléssel, szívesebben látná inkább A konyhafőnökben, mire fel Puskás Peti már tárcsázta is Rácz Jenőt, hogy beajánlja Hörchert a Konyhafőnök VIP legújabb évadába.

Varga Irén jött, látott és pusztított

A nagy visszatérők estéjéből természetesen Varga Irén sem maradhatott ki, aki műsor egy korábbi évadának köszönheti ismertségét, Céline Dion „My Heart Will Go On” című számának „feldolgozásával” ugyanis letarolta az internetet.

A TikTok egyik legfelkapottabb arca ezúttal az egyik saját dalát, a Malumát hozta a műsorba, melyet „speciálba” Gáspár Lacinak és a közönségnek küldött, szerencsére azonban a mentorok rövidre zárták a Mahiana Roszallo néven futó előadó műsoridejét – kerek-perec megmondták neki, hogy rengeteget fejlődött első szereplése óta, jelenlegi szintje azonban még mindig nem a műsorba való, melyet Varga egyből meg is értett. Mint mondta, az X-Faktorba egyébként azért jött vissza, mert szerinte van benne showmanség, és sokkal inkább énekel, minthogy otthon üljön.

Voltak azért igazán jó hangok is

Szerencsére elmondható, hogy a harmadik válogatóban voltak értékelhető versenyzők is, a hangsúly azonban korántsem rajtuk volt. Az aranytorkú Dankó Tünde például egy saját dallal indult, amellyel Gáspár Lacin kívül mindegyik mentort levette a lábáról, végül azonban négy igennel távozhatott. Miszlai Marci szintén visszatérőként nyűgözte le a zsűrit, ő Conchita Wurst „Rise like a Phoenix” című dalával zsebelte be a négy igent.

Az adást a mindösszesen 16 éves Serbán Szebasztián produkciója zárta, aki egy Balázs Fecó-dallal ríkatta meg az ítészeket, kérdés nélkül az est egyik legjobb produkciója volt az övé – ezzel pedig véget is ért a 2022-es X-Faktor harmadik válogatója.

Jövő héten az utolsó válogató résszel jelentkezik a műsor, melyet már a tábor és a mentorház időszaka követ. Érdekesség, hogy a producerek kicsit változtattak a műsor szabályain, eltörölték ugyanis a kategóriákat, így bármelyik mentorhoz kerülhetnek a versenyzők, bár azt nem tisztázták le, ez pontosan hogyan is fog kinézni – a következő hetekben bizonyára minden kiderül.

(Borítókép: RTL/Szabó Gábor)