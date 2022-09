Nyilvánosságra került II. Erzsébet királynő titkos kedvence

II. Erzsébet királynőről, akit hétfőn helyeztek örök nyugalomra a Windsor-kastély kápolnájában, élete során többet lehetett megtudni, mint a királyi család bármelyik tagjáról. A corgi fajtájú kutyák, illetve a lovak iránti szeretete mellett azonban megannyi érdekesség akad még vele kapcsolatban. Az elmúlt időszakban többeket foglalkoztatott az a kérdés is, milyen ételek tartoztak a kedvencei közé, ám sok esetben itt csak a találgatásokra lehetett hagyatkozni. Egy táplálkozási szakértő, Lee Holmes azonban most megosztotta a néhai uralkodó által kedvelt titkos receptet, amit ő is az egyik barátjától hallott – írja a New York Post.

Az köztudott volt, hogy a királynő kedvenc reggeli fogásai közé tartozott a tojásrántotta, ám arról már kevésbé lehetett tudni, miképp elkészítve szerette igazán. Holmes elmondása szerint egy barátja, akinek nem árulta el a nevét, éveken át főzött II. Erzsébetnek. Mint kifejtette: az uralkodónak úgy készítette el az ételt, hogy az két szokatlan összetevőt is tartalmazott. Bár a királynő híve volt a régi hagyományok megőrzésének, a modern világ felé is nyitott volt. Erre utal az is, hogy a tojásrántottát citrommal és szerecsendióval szerette a leginkább.

Mióta néhány éve megkaptam ezt a receptet, rendszeresen így készítem el a tojásokat, elég látványosak. Akkor is így csinálom, ha a barátaim jönnek át hozzám

– írta Holmes a honlapján, majd megosztotta a titkos receptet is.

A szakértő által elmondottak szerint három biotojást kell felverni egy evőkanál tejjel. Az egyveleget egy meleg serpenyőbe kell önteni, amelybe előbb egy evőkanál vajat kell rakni. A szerecsendiót és a citromhéjat közvetlenül a tojás megszilárdulása előtt kell hozzáadni, majd később, tálalás előtt metélőhagymával és borssal megszórni. Mint azt Holmes barátja hozzátette: az ételt az elkészülte után azonnal tálalták a királynőnek.

A tea és a fehér őszibarack is a favoritok közé tartozott

Mindamellett, hogy az egykori uralkodó reggelente gyakorta fogyasztott tojásrántottát, többnyire gabonapelyhet és egy csésze Earl Grey teát választott mellé. II. Erzsébet ebédre általában halat evett, illetve párolt zöldséget. Különböző beszámolók szerint, ha épp valamilyen rendezvényen vett részt, pogácsákat és kisebb szendvicseket falatozott.

Különösen odavolt a lazacért, így vacsorára is azt szerette enni a leginkább. Ami pedig a desszerteket illeti, állítólag a fehér őszibarackot kedvelte igazán, amely a Windsor-kastély üvegházaiban is terem.

(Borítókép: Max Mumby / Indigo / Getty Images)