Díjátadóval bővítette jubileumi programját a Music Hungary Konferencia & Showcase

Idén jubilál a Music Hungary szövetség által alapított Music Hungary Konferencia, amelyet november 29-én és 30-án már tizedik alkalommal rendeznek meg – a tavalyihoz hasonlóan Veszprémben. Az esemény sajtótájékoztatóján egy újdonságról is beszámoltak a rendezők, a konferencia programja egy díjátadóval bővül idéntől.

Idén már harmadik alkalommal ad otthont a Music Hungary Koenferenciájának Veszprém, amely 2019-ben költözött Egerből a királynék városába, Európa 2023-as kulturális fővárosába, az egyetlen magyar UNESCO zenei városba. Tavaly már egy feltörekvő, friss zenekarokat bemutató showcase-program is kapcsolódott a konferenciához, amely idén is a program részét képezi.

A Music Hungary Szövetség még 2017-ben nőtt ki a 2012 óta évente megrendezett Music Hungary Konferenciából azzal a három kiemelt céllal, hogy párbeszédet indítva összefogja a zeneipar szereplőit, tudás átadással gazdagítsa tagjait, és hogy szakmai érdekképviseletet nyújtson a zeneipar tagjainak.

A Music Hungary Szövetség elnöke, Weyer Balázs az esemény Kobuci Kertben tartott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az idén az előző évekhez hasonlóan sok nehezítő tényezővel nézett szembe a szervezet, csak most nem a koronavírus, hanem az euró árfolyamának jelentős változása, a növekvő energiaárak és a KATA adózási forma megszüntetése nehezítette meg a munkájukat – ezek mind érintik a zenei szektort.

A zene és az ember

A szervezők az idei konferencia középpontjába a zene és az ember kapcsolatát szeretnék helyezni, mivel a zenére mint a kulturális társadalom egyik alapkövekére tekintenek. A november 29-én és 30-án tartott szakmai programok emiatt többek között a munka és magánélet egyensúlyáról – így a zeneipari jelenlét melletti gyereknevelésről és szabadidős tevékenységről –, gazdasági kihívásokról, nyugdíjba vonulásra való felkészülésről és a zenei klubok szerepéről szólnak majd többek között.

A szakmai beszélgetéseket követően a showcase programoké lesz a főszerep, amelyeket idén 3 veszprémi helyszínen – köztük a hely ikonikus klubjában az Expresszóban – rendeznek meg, két este alatt 25 zenekar lép fel, akiket pályázaton útján választ ki a szakmai zsűri. A csapat olyan előadókat és zenekarokat keresett, akiknek már nem teljesen ismeretlen a neve a szakmában, azonban a nagy áttörés még nem érkezett el a karrierjükben.

A kezdeményezés célja, hogy a feltörekvő hazai előadókat összekösse a klubokkal és a fesztiválokkal. Nem zenei tehetségkutatóról van tehát szó, a Music Hungary Showcase-en már fesztiválra kész előadók lépnek fel

– emelte ki Weyer.

Díjkiosztóval bővül a program

Idén egy teljesen új elemmel is bővül a szakmai és showcase program, ugyanis első alkalommal adják majd át a Music Hungary díjait, amelyet a zeneipar teljes szektorában dolgozók között osztanak ki, így többek olyan szereplőket is díjaznak akik a backstageben dolgoznak – mondta Kamau Makumi a Mary Popkids énekese, aki az idei konferencia és showcase vezető kurátora is egyben.

Az elismerések nyolc kategóriában kerülnek majd kiosztásra, melyről egy héttagú szakmai kuratórium dönt majd. A bizottság tagjai: Jónás Vera Artisjus- és fonogram díjas énekesnő; Décsy Eszter, a Music Hungary Szövetség PR- és kommunikációs menedzsere; Horváth Gergely rádiós szakember; Réz György, kommunikációs szakember és a Majdnem Híres Rocksuli társalapítója; Stiedl Gusztáv, a Schubert Music Publishing társtulajdonosa, a Magyar Zeneműkiadók Szövetségének társelnöke, Temesi Bertalan és Varga Balázs, a TIXA Hungary Kft. alapítója.

A nevezettek névsoráról azonban bárki dönthet, ugyanis egy online felületen keresztül mindenki könnyedén nevezhet a szakma bármely területén dolgozó személyt – erre október 2-ig van lehetőség.

A Music Hungary díjjal a szövetség komplex zeneszakmai elismerést kíván létrehozni, amely a könnyűzene kiemelkedő tehetségeit és szakembereit tünteti ki a zenészektől egészen a háttérben dolgozókig

– emelte ki a szövetség elnökségi tagja, Süli András a sajtóeseményen.

Veszprémben a következő díjakat adják majd át:

Music Hungary Backstage

Music Hungary Showtime

Music Hungary Vizuál

Music Hungary Innováció

Music Hungary Pro

Music Hungary Média

Music Hungary Inspiráció

Music Hungary Crossover

A sajtótájékoztató időpontjával egy időben elindult a jegyértékesítés is.

