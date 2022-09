Sokszor tűnhet természetes, már-már reflexes megoldásnak, ha egy stresszes nap után szomorúságunkban azonnal egy tábla csokihoz vagy a kekszesdobozhoz nyúlunk – ezzel próbálva javítani borús kedélyállapotunkon. Ugyan abban a pillanatban valóban jobban érezhetjük magunkat az evéstől, a nassolás azonban megbosszulhatja magát, és egy-egy nehezebb vagy rosszabb időszakot követően könnyedén felszaladhat ránk néhány pluszkiló, ami csak még tovább ronthat a hangulatunkon – nők esetében ez különösen kényes téma.

A stresszevés spiráljából meglehetősen nehéz kitörni, azonban a féktelen hűtőnyitogatás mellett létezhet egy igazán hatékony módszer arra, hogy a lepedő összemorzsálása helyett másképp derítsük jókedvre magunkat.

Egy friss tanulmány szerint ugyanis egy egyszerű trükkel elűzhető a nassolás iránti vágy, a megoldás pedig nem más, mint a zenehallgatás – írja a DailyMail. A kutatók azt elemezték, hogy mennyi harapnivalót esznek meg a nők bizonyos típusú zenék meghallgatása után.

A résztvevőket szomorúságra késztették, mivel a tanulmány azt próbálta megvizsgálni, hogy az étel és a zene hogyan segíthet a negatív érzelmek leküzdésében. Azok a nők, akik haragot vagy szomorúságot kiváltó zenét hallgattak, feleannyi ropogtatnivalót, csokoládét és édességet ettek, mint azok az önkéntesek, akik nem kaptak fejhallgatót a vizsgálat során.

Eminem, Amy Winehouse és a Linkin Park is zárva tarthatja a hűtőnket

A vizsgálat során 120 nőt kértek meg, hogy nevezzen meg egy-egy dalt, amelyet szomorúan, stresszes állapotban vagy figyelemelterelés céljából hallgat, majd visszajátszották nekik, amikor a vizsgálat során enni kezdtek.

Mint kiderült, a kutatásban részt vevő nők körülbelül egyharmada kevesebbet evett, miután olyan szomorú, mégis felemelő zenét hallgatott, mint a Coldplay Fix You vagy Sam Smith Lay Me Down című száma. Emellett Eminem-, Amy Winehouse- és Linkin Park-számokat is lejátszottak a résztvevőknek, amelyekre hasonlóan reagáltak.

Ha stresszesnek érzed magad, és aggódsz, hogy ez sok egészségtelen ócska étel elfogyasztásához vezethet, tedd fel a fejhallgatót, és hallgass kellemes, megnyugtató zenét nassolás helyett

– mondta a De Montfort Egyetem kutatója, dr. Helen Coulthard, aki szerint ez a felfedezés a fogyás elősegítésében is fontos felfedezés lehet.

Ugyan nem ismert, hogy a zene pontosan hogyan segíti az embereket abban, hogy kevesebbet egyenek, de a szakértők szerint leginkább a boldogsághormonok, például a dopamin és a szerotonin felszabadulásával hozható összefüggésbe.

Ha stresszesek vagyunk, hajlamosak lehetünk arra, hogy csak azért, hogy jobban érezzük magunkat, eszeveszett nassolásba kezdünk, mert az dopamint és szerotonint szabadít fel. Emiatt kell gondolni az alternatív megoldásokra is, például a zene pozitív hatására, amitől szintén jobban érezheti magát az ember, ha szomorú vagy stresszes

– vélekedett Annemieke van den Tol, a Lincolni Egyetem zenepszichológusa, a tanulmány társszerzője.

(Borítókép: Eminem 2018. március 11-én. Fotó: Kevin Winter / Getty Images for iHeartMedia)