Elviselhetetlen fájdalmat okozhat ez az új TikTok-kihívás

Szupererős tortillachips miatt hőzöng az internet, ami akár súlyos problémákat is okozhat azon TikTok-felhasználóknak, akik elhatározzák, hogy megkóstolják. Ettől azonban az orvosok is óva intenek.

A közösségi média platformon rendre terjednek el az olyan jellegű kihívások, amelyek akár kárt is tehetnek a magukat próba elé állító felhasználókban. A TikTokon jelenleg is népszerű #OneChipChallenge azonban még a korábbiaknál is komolyabb fájdalmakat okozhat. Mindez a Paqui tortilla chips gyártó cégre vezethető vissza, amely már hat esztendeje minden évben előrukkol egy-egy új ízzel. Az idei One Chip Challenge tortillachips a világ legerősebb paprikájával, a Carolina Reaperrel, illetve a szintén toplistás Scorpionnal van fűszerezve. A cég oldalán még az a marketingfogás is szerepel, miszerint a nyelvet kékké változtatja.

Nem meglepő, hogy a kihívás futótűzként kezdett terjedni a TikTokon, azonban egyeseknek, különösen a fiatalabb korosztály számára komoly veszélyeket rejthet. A Paqui a honlapján arra sarkall mindenkit, a termék elfogyasztása után addig ne igyanak és egyenek semmit, amíg nem muszáj, majd osszák meg az interneten a reakciójukat, azonban ez egyáltalán nem gyerekjáték. A kihívás különösen az amerikai tinik körében népszerű, akik valószínűleg nem is gondolnak arra, mekkora fájdalommal nézhetnek szembe, ha elfogyasztják a szupererős chipset.

Többek kórházba kerültek

Nemrég egy Angela nevezetű felhasználó tett próbát, aki ugyan első harapásra azt érezte, nem is olyan kibírhatatlanul erős a chips, de végül annyira erős fájdalmai lettek, hogy kórházba kellett szállítani. Elmondása szerint ötven dollárban fogadtak vele, hogy meg tudja-e enni az egészet, azonban ahogy telt az idő, egyre rosszabbul érezte magát, így kórházi kezelésre szorult. Több órának kellett eltelnie, hogy elviselhetetlen gyomorfájdalma valamiképp enyhüljön.

A hírek szerint már Kalifornia, Texas és Alabama államban is többen kórházba kerültek a chips miatt. Sőt, a Georgiában és Coloradóban lévő iskolák figyelmeztették a szülőket a kihívásra, miután több diák kihagyta az órákat, mivel rosszul lettek. Egy texasi diák még eszméletét is vesztette. Mint arra egy szakember, dr. Gaylord Lopez felhívta a figyelmet, mindenkit óva int a chips elfogyasztásától, mivel súlyos károkat okozhat.

Mit lép a TikTok?

A platform korábban már készített el felmérést azon kihívások kapcsán, amelyek veszélyesek lehetnek a felhasználókra. Korábban ugyanis nem egy olyan eset történt, hogy valaki életét vesztette. Köztük például tavaly egy nyolc- és egy kilencéves kislány az önfojtogató kihívás miatt. A TikTok megbízásából készült felmérés eredményeiből kiderült, a fiatalok több mint húsz százaléka vett már részt internetes kihívásban a TikTok közösségi platform kutatásának adatai szerint, azonban ezeknek a kihívásoknak egy része egyáltalán nem veszélymentes.

Az eredményeket látva a vállalat úgy döntött, hogy a jövőben jobban odafigyel a veszélyes kihívásokra. Ezt úgy csinálják majd, hogy ha egy hashtag iránti érdeklődés hirtelen megugrik, az ahhoz tartozó tartalmakat alaposan megvizsgálják. Ha a tartalmak veszélyes kihívásra vagy öngyilkosságra biztatnak, azokat letiltják, hogy ne legyen elérhető a fiatalok számára. Az egyelőre még kérdéses, hogy a #OneChipChallenge esetében mennyire ítélik meg veszélyesnek vagy veszélymentesnek a kihívást. Bár az eddigi tapasztalatokat nézve nem kérdés, melyikhez áll közelebb.

(Borítókép: AaronP/Bauer-Griffin/GC Images)