Pokoli napokon van túl Bodrogi Gyula

Az idős színész egy hosszú, exkluzív interjút adott a Tényeknek, amelyben a múltról, karrierje kezdetéről és a jelenről is sokat beszélt. A 88 éves színész arra is kitért az interjúban, hogy néhány hónapja életveszélyes állapotban vitték kórházba.

UGYANIS KIDERÜLT, HOGY BAJ VAN A SZÍVÉVEL.

Bodrogi Gyula fia, Ádám – aki szintén nyilatkozott a Tényeknek – azt mondta, hogy édesapja a betegség miatt alig kapott levegőt, teljesen legyengült, és az ágyból sem tudott felkelni. Ennek ellenére nem akart kórházba menni, de a párja javaslatára végül beszélt telefonon Merkely Béla kardiológussal, aki észlelte, hogy nagy a baj, és ezután vitték kórházba.

„Mondtam neki, hogy most péntek van, majd hétfőn bemegyek. A hangomat meghallotta, és azt mondta: nem, most. És már hívták a mentőt, és jöttek is” – idézte fel a beszélgetésüket Bodrogi Gyula, majd hozzátette azt is:

Ha várunk hétfőig, akkor már most nem beszélgetnénk.

Bodrogi Ádám mindezt úgy kommentálta, hogy édesapja azóta „a második életét éli”, mire Bodrogi Gyula hozzáfűzte, hogy Merkely Béla akkor tényleg a halálból hozta vissza őt.

A híres színész végül arról is beszámolt az interjúban, hogy most már teljesen helyrejött.

Teljes mértékben, abszolút egészséges vagyok! Minden téren: ha ülök és ha fekszem, ha megyek, de ha állni kell hosszan, akkor megfájdul a derekam

– nyilatkozta Bodrogi Gyula a Tényeknek.

(Borítókép: Bodrogi Gyula 2021. december 17-én. Fotó: Kaszás Tamás / Index)