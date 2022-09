Még augusztusban a nyaralásán szenvedett balesetet Halász Judit. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő-énekesnő egy kavicson csúszott meg lefelé menet, emiatt eltört a lába. Hamarosan azonban lekerülhet róla a gipsz.

Azóta már a Vígszínház Bella Figura című darabjában szerepel, melynek rendezője, Török Ferenc aktualizálta az alkotást, mégpedig úgy, hogy figyelembe vette Halász Judit baleset miatti állapotát.

Mint fogalmazott, a közönség jól reagált a vele történtekre, így elképzelhető, hogy a nyári baleset emléke a darab része marad.

A nyaralás utolsó napján sikerült baleseteznem. Egy télen sípályaként működő helyen voltunk, és sajnos a lejtőn lefelé egy kavicson elcsúsztam. Akkor még nem is gondoltam, hogy nagy a baj, mert nem fájt annyira, ám az ottani kórházban csináltak CT-t és röntgent is, ami egyértelműen mutatta a törést. Szerencsére nem mozdult el a csont, de itthon kaptam egy szép kis gipszet, ami néhány nap múlva már le is kerül