160 milliós japán csodaóra nyitott új időszámítást Budapesten

Elképesztő, teljesen kézzel készített, 160 milliós luxusórát mutatott be a Seiko japán óragyártó a 2022-es Credor Day nevű rendezvényén a Margitszigeti Casinóban, ahol az órakülönlegesség mellett másik négy speciális darabot is megtekinthettek, majd kézbe is vehettek az érdeklődők. A zárt körű eseményre az Index is meghívást kapott.

Impozáns közegben, a Margitszigeti Casinóban rendezték meg a 2022-es Credor Dayt, amelynek apropója meglehetősen különleges volt, ugyanis Magyarországra érkezett öt speciális és meglehetősen ritka óra, amelyeket nehéz, szinte lehetetlen kiimádkozni Japánból. Ezt jól mutatja, hogy a most bemutatott órák együtt, ilyen formában csak Helsinkiben és Prágában voltak láthatók a csütörtöki budapesti eseményen kívül.

A rendezők ehhez mérten ki is tettek magukért. A luxusélményt nyújtó bemutató igazán exkluzív volt, a hazai közösség kiemelt, prémiumtagjai kaptak csak meghívást az eseményre. A különleges, bemutatott órákat már a rendezvény kezdete előtt megtekinthették a látogatók. A bemutatót megelőzően ugyan még csak egy vitrinen keresztül, de már ekkor érzékelhető volt, hogy nem olyan órákat fogunk látni, amelyek minden második ember csuklóján szembejönnek velünk a villamoson.

Az eseményen Lichtenberger Attila, a Seiko Magyarország ügyvezetője és a kelet-európai piacért felelő Patricio Testart mutatta be a különlegességeket.

Japán hagyományok ötvözete a legmodernebb technikával

A Seiko így, a Grand Seiko és Credor luxusmárkái is egyaránt a japán hagyományokat jelenítik meg óráikban, melyeket a legmodernebb mechanikai megoldásokkal ötvözve kapjuk meg azt a végeredményt, amelyet aztán az üzletekben láthatunk. A természetet és a japán kultúrára jellemző csend és nyugalom érzését tükröző órák 1881-ben indultak világhódító útjukra, bár hosszú évtizedekig leginkább az ázsiai piacot uralták csak. A mára már több 100 esztendős márka Selections darabjaiból nőtte ki magát a Grand Seiko és a Credor luxusmárka, amely első darabjait még 1974-ben mutatta be a gyártó.

A Seiko az elmúlt években aktívan foglalkozott saját márkaértékének növelésével, és 2017-ben a Grand Seiko, amely a Seiko kiváló almárkája volt, független márkává alakult, és megkezdte saját disztribúciós hálózatának és szolgáltatásainak működtetését. A japán márka a sportrajongók körében sem lehet ismeretlen, a Seiko volt a hivatalos időmérője több olimpiának, labdarúgó- és atlétikai világbajnokságnak is.

A 160 milliós Spring Drive Minute Repeater becsöngetett a riválisoknak

Az este leginkább várt darabja természetesen a 160 milliós árcédulával ellátott Credor Spring Drive Minute Repeater névre hallgató darab volt, amelyet igazán különlegessé a pontos időt időnként elcsengető harang tesz. Mégsem ez az az alkatrész, amely a legfontosabb ennél a darabnál, hiszen a harang hangzása nem lenne olyan tiszta, ha a többi alkatrész működés közben szintén zajos lenne.

Emiatt alkotta meg a teljesen egyedülálló – Silent Governor névre keresztelt – szerkezetet a gyártó, a Minute Repeater teljesen hangtalan szerkezete és a levegő viszkozitását felhasználó szabályozó mechanizmus együtt lehetővé teszik a tökéletesen zajmentes, tiszta hangzást, amellyel az óra gombnyomásra üti el a pontos időt.

A 400 000 eurós, azaz 160 millió forintos áron kínált órakülönlegesség az egyik legbonyolultabb mechanikus szerkezettel rendelkezik. Az óra exkluzivitását jól mutatja, hogy a típusból mindössze öt darabot készítenek el évente.

A meglehetősen borsos árú ritka óra mellett további négy különlegesség is Magyarországra repült az eseményre.

A 180 000 eurós, 73 millió forintos árcímkével ellátott Credor Spring Drive Sonnerie a legtökéletesebben adja vissza az idő múlásának egyenletes folyamát a világ legtisztább hangzású, órába épített harangjának segítségével. Az óra csengőjének hangja az, ami igazán különlegessé teszi ezt a darabot, ugyanis egy buddhista templom 1000 éves harangjának hangját másolta le a Credor, amely az elképesztő órakészítői munkájának köszönhetően lett a legtisztább hangzású, órába épített csengő.

Az óragyártó egy sikeres és népszerű másik darabját, az Eichit is újraalkotta, az Eichi II több változatban is elérhető már. A leginkább az egyszerű és letisztult darabokat kedvelők körében népszerű típus most sem múlta alul a várakozásokat, az egyszerűsége valóban a szépségének kulcsa. Az Eichi II megalkotásakor az órakészítő mesterek egy olyan különleges modellt szerettek volna megalkotni, amelynek szépsége a részletekben rejlik. Az anyagok, a megmunkálás szépsége magában hordozza az időtlen japán szépséget hosszú generációkon át. Az ára a fenti darabokhoz képest jóval olcsóbb, a Credor Spring Drive Eichi II ára 60 000 euró, azaz 24 millió forint.

A különleges darabok egyaránt kézzel készülnek, a masterpiece órák a japán Shinshu manufaktúrában készülnek, ahol csak a legjobb órakészítő mesterek dolgozhatnak. Ehhez mérten a csapat sem óriási, mindössze 180-an dolgoznak a manufaktúrában, közülük pedig csak 12 fő az, akik a Micro Artist stúdió darabjait, így a fent bemutatott darabokat elkészíthetik.

Versenyben Svájccal

A luxusórák Mekkája köztudottan Svájc, így talán nem is meglepő, ha igazán drága órákról van szó, a legtöbb embernek elsősorban a Rolex, a Hublot, az Omega vagy éppen a Patek Philippe jut eszébe. Ezen órák felső kategóriás darabjai akár a most bemutatott darab két-háromszorosát – esetenként sokszorosát – is elérhetik árban, minőségben azonban korántsem biztos, hogy meghaladják a Seiko most bemutatott darabja által kínáltakat.

A 160 milliós Credorral egy árkategóriában mozognak a Patek Philippe Nautilus elnevezésű nem alapdarabjai is, amelyek azonban a svájci gyártó kínálatában árcetli szerint nem a legmagasabban jegyzett darabok közé tartoznak. A Patek Philippe a 2019-es genfi Only Watch jótékonysági aukciójára készítette el a Grandmaster Chime elnevezésű óráját, amely aztán végül 31 millió dollárért (12,9 milliárd forintért) talált gazdára. Ez ugyan a sima piaci körülményekkel és árakkal nem összehasonlítható, mégis jól mutatja a márka nagyságát.

A laikusok körében általában a Rolex az a márka, ami először beugrik, ha órákról van szó. Talán nem is véletlen, ugyanis a szintén svájci márka meglehetősen sok exkluzív és értékes darabbal uralja a piacot. 160 millió forintért természetesen már Rolexet is vásárolhatunk, nem is akármilyet, mégsem ez az árkategória az, amitől igazán dobunk egy hátast. A Rolex Air King különböző darabjai szintén 160 millió forintról indulnak, ez azonban jól megmutatja azt is, hogy mennyivel drágábbak ezek a svájci márkák, mint japán vetélytársuk – az Air King ránézésre leginkább az Eichi II. letisztultságát kölcsönzi Rolex-köntösbe öltöztetve, ára azonban sokszorosa a japán manufaktúra különlegességének. Természetesen a gyártó házatáján több milliárd forintos darab is található, egy Rolexnél gyakran mégis inkább magát a brandet és a vele járó társadalmi státuszt fizeti meg a vevő, mintsem az adott óra tudását, mechanikáját, dizájnját.

A luxusóragyártók közül az Omega a Rolexhez hasonlóan szintén bővelkedik 160 millió forintos vagy annál drágább órákban, a szintén leginkább egyszerű, letisztult órákat forgalmazó márka Constellation és Seamaster különleges darabjai indulnak a 4000 eurós határtól, azonban tudásban és mechanikailag ezek sem közelítik meg a Minute Repeater által kínált csengőt, az ezt igazán különlegessé tevő mechanikát és dizájnt.

Magyarországon jelentős közösség épült

A luxusórák piacáról ugyan azt gondolnánk elsőre, hogy egy meglehetősen szűk réteget érint csak, a japán márka népszerűségét jól mutatja, hogy a hazai Seiko Magazint 16 ezer példányszámban nyomják ki évente, saját hazai klubbal rendelkezik a márka, emellett pedig Budapesten egy előkelő butikban az érdeklődők és az órarajongók személyesen is részesei lehetnek a Seiko, a Grand Seiko és a Credor varázsának.

Az online jelenlétet és a közösségi médiát sem hanyagolja el a magyar csapat, egyedülálló módon saját fejlesztésű mobilapplikációt fejlesztettek, emellett pedig egy YouTube-csatornát is indítottak, amelynek cikkünk készültekor már több mint nyolcezer feliratkozója volt – a Seiko Boutique Budapest műsorait több százezren követik hétről hétre a felületen.

(Borítókép: Egy Grand Seiko összeszerelése a japán cég shizukuishi manufaktúrájában, Iwate prefektúrában. Fotó: Kiyoshi Ota/Bloomberg via Getty Images)