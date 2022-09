Másodszor is apa lesz a Sum 41 frontembere

Utoljára június végén, a soproni VOLT Fesztiválon láthatta a magyar közönség a Sum 41 zenekart. A banda az egész nyarat végigturnézta, majd egy kis pihenő után ismét útra keltek: pár nappal ezelőtt startolt a szintén kanadai Simple Plan csapatával közös koncertsorozatuk, melynek keretében vasárnap este Budapestre is ellátogatnak. A két zenekart évtizedes barátság fűzi össze, nemcsak a kanadai gyökereik, hanem az energikus, pörgős koncertjeik, fülbemászó dalaik és őszinte szövegeik miatt. Amerikát már végigjárták közösen a The Blame Canada Tourral, és most a Does This Look All Killer No Filler körút keretében Európában is birtokba veszik a színpadokat.

Még mielőtt útnak indultak volna, Deryck Whibley-nak a családjával is volt ideje kicsit kikapcsolódni, illetve a szeptember 18-ai Instagram-posztjából az is kiderül, hogy az Offspring gitárosa, Todd Morse társaságában részt vett például az Aerosmith aktuális koncertsorozatának egyik show-ján Las Vegasban, amelynek szeptember 14-ei nyitóestjét mi is megnéztük – erről itt írtunk részletesen. A bejegyzésben egy örömhírt is megosztott az énekes: felesége, Ariana (Cooper) Whibley a második gyermeküket várja, amit kedvese a közösségi oldalán két fotóval szintén megerősített. A már hét éve boldog házasságban élő párnak 2020 márciusában született meg az első csemetéje, egy kisfiú, aki a Lydon Igby Whibley nevet kapta. A zenész láthatóan nagyon éli az apaságot, Instagram-oldalán több fotót is közzétett már a kisfiáról, aki stílusosan punk frizurát visel.

Best of turné nosztalgiával

Ugyan a Sum 41 az elmúlt években többször is megfordult hazánkban – játszottak a Budapest Parkban, illetve korábban a Sziget Fesztiválon, idén pedig a VOLT Fesztiválon is felléptek –, a vasárnapi koncert a setlist tekintetében biztosan nagyon különleges lesz a közönség számára. A Simple Plan csapatával közösen szervezett turnéval, amit Does This Look All Killer No Filler névre kereszteltek, a Sum41 két korábbi albumára koncentrál: az All Killer No Filler huszonegy, a Does This Look Infected? című lemez pedig húsz évvel ezelőtt jelent meg, ezt ünneplik a két hónapos körúttal a zenészek.

Hogy milyen dalok szerepelnek majd a setlistben, azon sokat gondolkodtak a zenészek, erről nemrég egy videóüzenetben, illetve egy Insta-posztban is megosztott részleteket az énekes.

Rengeteg dalt kell beilleszteni ebbe a show-ba, szóval mielőtt bárki kérdezné, annyit mondhatok, hogy mindenből fogunk játszani egy kicsit. Valószínűleg egy Greatest Hits-setlist lesz, megspékelve néhány All Killer No Filler + Does This Look Infected?-dallal, amelyeket sokan kérnek, de már nem igazán játszunk. Ezek a dalok estéről estére változhatnak, hogy mind beleférjenek

– magyarázta bejegyzésében Whibley, hozzátéve: „Hamarosan találkozunk! Ez a turné fantasztikus lesz!”

Finisben az új lemez

A Sum 41 az elmúlt 24 év alatt 15 millió lemezt adott el világszerte, többször szerepelt a Billboard listán, jelölték őket Grammy-díjra, bezsebelték a Kerrang! Awardot, 2 Juno-díjat és 7 jelölést, de a lényeg ennyi idő után sem változott: egy kompromisszummentes és őszinte pop-punk csapat, akiknek eszük ágában sincs lassítani. A banda nemrég a Rolling Stone magazinnak adott interjút, amelyben már a készülő nyolcadik albumukról beszélt az énekes. A hírek szerint még idén érkező, dupla lemezes Heaven and Hell Whibley elmondása az eddigi legambiciózusabb vállalásuk, amelynek egyik oldala – Heaven – visszavisz a formáció pop-punk gyökereihez, míg a másik fele – Hell – szigorúan metál dalokból áll majd.

(Borítókép: A kanadai SUM 41 zenekar az Independent Days fesztiválon az olaszországi Monzában, 2017. június 17-én. Fotó: Getty Images)