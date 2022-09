Sebestyén Balázs Kolumbiába viszi Curtist

Október 17-től az RTL is ráerősít a szórakoztató tartalmakra: indul a Celeb vagyok, ments ki innen! legújabb évada Sebestyén Balázzsal és Vadon Janival, akik a kolumbiai dzsungelben koordinálják a magyar hírességek küzdelmeit.

Míg a TV2 az Ázsia Expressz adásaival igyekszik a képernyők elé ültetni a nézőket, addig az RTL-en a Celeb vagyok, ments ki innen! című kalandreality startol el hamarosan. Utóbbiban Sebestyén Balázs és Vadon Jani párosa alakítja az egzotikus helyre repített hírességeket, akiknek a kolumbiai dzsungel mélyén kell szembenézniük a nehezebbnél nehezebb feladatokkal.

A csatorna közleményéből kiderül, hogy a nem mindennapi kalandra vállalkozó, több mint egy tucat játékos között ott lesz Széki Attila Curtis, Janicsák Veca, Nyári Dia és Lengyel Ferenc is, akiknek a legnagyobb félelmeikkel kell szembenézniük, hogy elnyerjék a Dzsungel Királya vagy Királynője címet. A versenyzőkre persze további megpróbáltatások is várna – el kell viselniük az éhséget, a kolumbiai dzsungel változatos, ám annál ijesztőbb állatvilágát, az időjárás viszontagságait és nem utolsósorban egymást, miközben extrém játékokban kell bizonyítaniuk rátermettségüket, vagy éppen megküzdeniük az élelmükért.

Persze a celebek mindennapjait nem csupán Jani és Balázs alakíthatja: a nézők most is szavazhatnak arról, kinek könnyítik vagy keserítik meg a dzsungelben való létét, de arról is dönthetnek, kimentik-e a hírességet a vadonból, vagy még hagyják, hogy „élvezze” a semmihez sem hasonlítható körülményeket.

A Celeb vagyok, ments ki innen! című kalandjátékot október 17-től minden hétköznap 21:00-tól, hétvégenként 19:00-tól láthatják a nézők az RTL Klubon.

(Borítókép: Sebestyén Balázs és Curtis. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)