A héten hunyt el 59 éves korában Coolio, a világhírű rapper, akit a legtöbben a Gangsta’s Paradise című számnak köszönhetően ismernek. A rapper az egyik barátjánál vesztette életét, az eddigi információk szerint szívleállás következtében, ám még mindig tartanak a vizsgálatok. Az Artis Leon Ivey Jr. néven született Coolio halálát követően pedig most olyan információk láttak napvilágot, amelyekről korábban nemigen lehetett tudni.

A The US Sun birtokába jutott dokumentumok szerint ugyanis titokban három nővel is pereskedett a gyerektartás miatt.

Arról ugyan nincsenek pontos adatok, hogy a rappernek hány gyermeke is volt, ám egyes becslések szerint legalább tízre tehető a számuk.

Közülük négy volt feleségétől, Josefa Salinastól született.

Az iratok szerint először 1999 februárjában nyújtottak be keresetet Coolio ellen egy Juanita Randle nevű nő nevében, aki gyermektartásdíjat követelt. Öt évbe telt, mire a felek végül megegyeztek az ügyben. Évekkel később, 2010-ben Taleya White is emiatt kezdett jogi csatározásba, akinek – mint az kiderült – a szintén zenész Darius Ivey a fia. Cooliót ugyanazon év októberében állították bíróság elé, ám addigra már rendezte a tartozását.

2010-ben egyébként egy Annabella Bellesi nevezetű nő keresete miatt is bíróság elé kellett állnia, két éven keresztül tartott a harc a gyermektartásdíj miatt. Egy gyermeksegítő szervezet egy benyújtott dokumentumban próbálta meggyőzni a bíróságot, hogy Coolio háromszáz dollárt fizessen havonta Christopher Kal El Ivey Bellesi után. A rapper azonban akkoriban még csak 1387 dollárt keresett havi szinten.

