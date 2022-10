Magyar szakácsnő főz III. Károly királynak, áradoznak róla a helyiek

A néhai uralkodó, II. Erzsébet királynő halálával teljesen felborult a rend. Legidősebb fia, Károly lett a király, aki a címei mellett némelyik birtokát is továbbadományozta rangidős gyermekének, Vilmos hercegnek. Mint megírtuk, így került az ő tulajdonába egy olyan ingatlan, ami Erdélyben, pontosabban Zalánpatakon található. A vendégházként üzemelő vityillóba látogatott most el a Blikk, ahol megtalálták a magyar szakácsnőt, aki ellátja a ház körüli teendőket.

Ahogy arról Éva néni beszámolt, szakács a szakmája, de a háznál mindenesként tevékenykedik, tehát a főzés mellett az ő feladata a takarítás és az adminisztrálás is. Az ingatlan különlegessége , hogy bárki megszállhat itt körülbelül napi 50 ezer forintért. Mint azt az asszony kifejtette, 2012 óta ismeri Károlyt, aki eddig minden évben ellátogatott Zalánpatakra, csak a koronavírus-járvány alatt hagyta ki az utat.

Legutóbb májusban találkoztunk. Egyszerűen viselkedik, nem kirívóan. Nagyon jó humora van, barátságos, az emberei is mindig mindent megköszönnek, nincs baj velük. Este addig soha nem fekszik le, amíg nem köszön el tőlünk a konyhán, ezt mi is mindig megvárjuk

– tette hozzá Éva néni, ahogy azt is megjegyezte, a király a hagyományok híve, ezért is van régi stílusban berendezve még mindig a parasztház, továbbá arra is figyelniük kell, hogy minden kézzel készült legyen.

A paradicsomleves és a pörkölt a kedvence

Mindig csak az ágy egyik felében alszik, az éjjeliszekrényre pedig kiteszi felesége és a gyerekei fotóját. Nem érkezik sok ruhával, épp annyit hoz, amennyire szüksége van, elférnek a szekrényben

– magyarázta az asszony a lapnak, majd kifejtette, III. Károly általában kilenc-tíz fős kísérettel érkezik titokban, csak a helyiek tudnak róla, akikkel nagyon közvetlenül viselkedik, kezet is fog velük. Sőt elmondása szerint az uralkodó a helyi ételeket is szereti.

Én szoktam főzni neki, általában mindenfélét megkóstol, de legjobban talán a paradicsomlevest és a pörkölteket szerette. Hátul van egy kis asztal, a király napközben ott szokott festegetni, rajzolni. Szereti a vadvirágokat, ki is szokott sétálni a domboldalra, majd leül a ház előtti diófa alá. Teázni délután ötkor szoktak

– mondta.

Mint kiderült, az uralkodónak köszönheti azt is a település, hogy a környéken található autentikus szász házak fel lettek újítva, mivel az alapítványán keresztül ő állta a renoválás költségeit. Ahogy azt a lap írja, III. Károly királynak távoli magyar rokona Kálnoky Tibor gróf, aki megmutatta neki Szászfehéregyházát. Az uralkodó ezt követően kezdett telkeket vásárolni Erdélyben 2006-ban. A régi barátok egyébként ma is tartják a kapcsolatot. Ha a király Erdélyben jár, tesz egy kis kitérőt Miklósvárra, hogy meglátogassa Kálnokyt. Legutóbb májusban járt ott, akkor is Zalánpatakról érkezett.

(Borítókép: III. Károly király 2022. szeptember 9-én Londonban. Fotó: Chris Jackson / Getty Images)