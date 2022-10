Erre nincs gyógymód, de sokkal jobban érzem magam

Szorongással küzd, a legtöbb dala meglehetősen érzelmes és nyers, az Another Love című slágerének köszönhetően mégis több millió ember rajong Tom Odellért. A 31 éves énekes-dalszerző, Tom Odell európai turnéja keretein belül szerda este a Barba Negrában adott koncertet, a fellépés előtt pedig a zongorával való megismerkedéséről, új lemezéről és komoly pánikrohamáról is beszélt az Indexnek.

Talán nem csak a keményvonalasabb zenerajongók körében lehet ismerős a brit énekes-dalszerző Tom Odell neve, aki 2012-ben az Another Love című slágerének köszönhetően szinte a semmiből robbant be a köztudatba. Az előadó azóta már az ötödik lemezének kiadására készül, a Best Day Of My Life című, rendhagyóra sikerült albuma október 28-án debütál majd.



A zenész ezúttal a tavaly megjelent, negyedik, Monsters című lemezével érkezett Magyarországra – szerda este a költözés előtt álló Barba Negrában adott koncertet, ahol az első magyar fellépése volt annak idején. A hazai Tom Odell-rajongók emellett már többször is hallhattánk itthon kedvencüket, ugyanis a Sziget és a STRAND fesztiválon is színpadra állt már. Sikerét és népszerűségét jól mutatja, hogy az Egyesült Királyságban eddigi négy albuma közül az összes felkerült a szigetország lemezeinek TOP 5-ös listájára, az Another Love című slágerét már több mint egymilliárdan hallgatták meg a Spotifyon, a dal pedig TikTokon is trend lett.

Tom Odell a magyarországi fellépése előtt az Indexnek adott interjút.

Meglehetősen hosszú turné közepén jár. Milyen volt az útjuk? Várta már, hogy újra Magyarországon játszhasson?

Jelenleg Európa-szerte turnézunk, így minden estét nagyon várunk, élvezzük ezt a helyzetet. Szerencsére jól utaztunk és minden probléma nélkül meg is érkeztünk, mindig nagyszerű fellépni és minden este ennyi új emberrel találkozni.

Az utóbbi években többször is járt Magyarországon, de többnyire fesztiválokon lépett fel, olyanokon mint a Sziget vagy a STRAND.

Igen, eddig többnyire fesztiválokon játszottam itt, többször voltam a Szigeten és mellette volt még pár nagyobb esemény, ahol headliner voltam.

Most azonban egy kisebb színpadon játszik a Barba Negrában. Mennyiben másabb egy ilyen fellépés? A kisebb, akár beltéri koncerteket vagy a nagyobb, fesztiválokra való show-kat szereti jobban?

Szívesebben játszottam volna most is bent, de volt egy kis kavarodás, és az utolsó pillanatban tudtuk csak meg, hogy itt kint fogunk játszani, előzetesen erről nekünk nem szólt senki.

Akkor ez most egy meglepetés...

Igen, szó szerint ez egy meglepetés volt most számunkra, és egy kicsit csalódott is vagyok emiatt. Határozottan jobban szeretem a beltéri fellépéseket. Ez most számomra enyhe frusztrációt okoz, mert azt reméltem, hogy bensőségesebb lesz a hangulat, egy kis zárt koncertteremben ugyanis sokkal könnyebb rákapcsolódni és bevonni a közönséget. De hát most ez van.

A kisebb nehézségek ellenére azért örül, hogy újra Budapesten játszhat?

Természetesen, nagyszerű itt lenni! Szeretek Budapestre jönni, ez egy gyönyörű hely. Ma elmentem futni a Margitszigetre. Elég sok időt töltöttem a szabadban, átsétáltam a városon is, ez tényleg egy csodálatos hely.

Ezek szerint egy kis városnézés is belefért a programba.

Nos... inkább úgy mondanám, hogy elmentem futni és nagyon jó volt közben látni a várost!

Október 28-án jelenik meg az ötödik albuma, a Best Day Of My Life. Miért különleges ez az új lemez?

Ez az első olyan album, amivel komoly kihívás elé állítottam saját magam is, hiszen korábban még sosem készítettem olyan lemezt, amelyen csak a hangom és a zongora hallható. Az új albumon csak ez a két dolog lesz. Ez hatalmas kihívás volt, már évek óta szerettem volna csak zongorával kísérni a dalaim. Még soha nem próbáltam ilyesmit, szóval nagyon nagy öröm volt elkészíteni.

Akkor ezen az albumon akár érkezhet egy újabb akkora sikerű dal is, ami megközelítheti az Another Love című sláger népszerűségét?

Soha nem gondoltam igazán a zenére így. Előadóként csak annyit tehetsz, hogy létrehozol valamit, ami igaz és őszinte, a többi pedig kívül esik az irányításodon. Csak remélheted, hogy az emberek azonosulni tudnak a zenéddel. Fantasztikus, ahogyan a rajongóim eddig fogadták, és kapcsolódtak a dalaimhoz. Úgy érzem, ez a koncerteken is érezhető, az emberek éneklik az új dalokat is, ami nagyszerű érzés.

Akkor mondhatjuk, hogy inkább az átadni kívánt üzenet és maga a zene ami foglalkoztatja, nem pedig a zeneipar és annak az üzleti része?

Igen, pontosan!

Azt mondja, nagyon várta, hogy csak ön és a zongora legyenek hallhatók egy lemezen. Akkor a koncerteken is egyedül áll színpadra, vagy azért maradhat a banda?

Néha gitározom is, de egyébként már hosszú évek óta zenekarral játszom. Természetesen a koncertek során én szinte végig zongorázom, esetenként pedig csak saját magam kísérem. Nagyon szeretek játszani, a zongora pedig a műsor nagy részét képezte mindig is.

Egészen kisgyerekként kezdte, már hétéves kora óta zongorázik. Ki inspirálta arra, hogy elkezdje?

Igen, fiatalon kezdtem, a nagymamám volt, aki miatt zongorázni tanultam. Pontosabban mindkét nagymamám miatt, de különösen amiatt, akinek volt otthon zongorája. Mindig hallgattam, ahogyan játszik, így végül én is órákra kezdtem járni.

Ebben az évben a világ számos országában megfordult és megfordul majd a turnéja során, de Európán kívül az USA-ban és Dél-Amerikában is több helyszínen fellép majd, ami sok tekintetben azért nem lehet egyszerű a távolság miatt. A szerettei vagy a barátai közül van, aki el tudja kísérni a koncertekre?

Nos, ott vannak a srácok a bandában és a csapatomban, őket már több mint tíz éve ismerem, olyanok, mintha a testvéreim lennének. A barátnőm időnként szintén ki tud jönni a fellépésekre, ami szintén jó. Persze nehéz, határozottan nehéz, de őszintén szólva, a világért sem változtatnám meg ezt, mert annyira szeretem. Óriási kiváltság, hogy új városokat láthatok, és megannyi érdekes emberrel találkozhatok és beszélgethetek. Ezt nem cserélném el semmiért! Igen, egy kicsit elfárad az ember, és hiányoznak az otthoniak, de úgy érzem, érdemes ezt csinálni.

A dalai többnyire nagyon érzelmesek, sőt némelyik kifejezetten nyers, most azonban úgy tűnik, az elmúlt évek nehézségei után rendben van az élete, nemrég a párja kezét is megkérte. Ennek ellenére folytatja a dalaiban a már szinte a névjegyévé vált szomorú, érzelmes vonalat?

Szerintem az élet nem olyan, hogy vagy boldog vagy, vagy nem. Az élet mindig egy folyamatosan változó és alakuló dolog, aminek nincs egyetlen állandó állapota sem. Szóval leegyszerűsítve a válaszom az, hogy nem tudom. Mindig is nagyon inspirált, hogy mindenféle dologról írjak. Ez olykor a magánéletemről szól, valamikor pedig csak szimpla empátia, az, hogy megpróbálom megérteni, mit is jelent embernek lenni.

Az Another Love a TIkTokon is hatalmas trend lett, Spotify-on pedig már több mint egymilliárdan hallgatták meg a dalt. Önnek mit jelent ez a szám?

Teljesen megdöbbentett és lenyűgözött az a kapcsolat, amely az elmúlt pár évben a dal és az emberek között kialakult. Ez egyszerűen gyönyörű és nagyon büszke vagyok arra, hogy egy olyan slágert írtam, aminek köszönhetően nagyon sokan megismerkedhettek velem és a munkásságommal. Kifejezetten jó érzés.

2018-ban súlyos pánikrohama volt, amelyről akkor azt nyilatkozta, olyan volt, mintha sztrókot kapott volna. Hogy van most, azóta is küzd a szorongással?

Az a baj, hogy tényleg nincs gyógymód erre. Ez csak így létezik, de folyamatosan egyre többet fejlődök és sokkal jobban érzem magam. Azt hiszem, ahogy öregszem, egyre élesebben tudatosul bennem, hogy talán egy kicsit sebezhető vagyok. De jól vagyok, jelenleg nagyon inspirál a zene, és nagyszerű, hogy új lemezeket készítek és dalokat írok.

A sűrű turnémenetrend és az új album megjelenése mellett vannak egyéb tervei is az év hátralévő hónapjaira?

Nagyon is! Mindenképpen szeretném végre elolvasni a könyvet, amit elkezdtem.

(Borítókép: Tom Odell. Fotó: Papajcsik Péter / Index)