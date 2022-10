A királyi család tagjainak élete már önmagában is szűkös keretek közé van szorítva, így tulajdonképpen semmit nem tehetnek úgy, ahogy egy hétköznapi ember. Bár a famíliába születettek már gyerekkoruktól kezdve érzékelhetik a határokat, felnőttként még több szabálynak kell megfelelniük. Nem mindegy, kivel utaznak együtt, hogy ülnek, milyen körömlakkot viselnek, ahogy az sem, ha étkezésre kerülne a sor, miképp esznek.

III. Károly király egykori komornyikja, Grant Harrold, aki 2004 és 2011 között állt a család szolgálatában, a TikTok-oldalán osztott meg tippeket arról, miképp kell viselkednie annak, akit meghívnak a palotába egy kis harapnivalóra. Az etikettszakértő most a Sunnak számolt be bővebben arról, felsőbb körökben hogyan kell elfogyasztani akár a legegyszerűbb ételeket is. Mint kifejtette, a kifinomult társaságban való étkezés alapja a szép testtartás, illetve a méltóság és a tisztelet megőrzése.

Banán késsel és villával

A szakértő elmondása szerint a szendvicsek esetében az a szabály, hogy ugyan meg lehet enni kézzel, de kisebb, körülbelül ujj méretű szeletekre kell felvágni. Ahogy azt is szem előtt kell tartani, hogy amennyiben zsíros az étel (mondjuk tartalmaz szalonnát), késsel és villával kell elfogyasztani. Mint Harrold kifejtette, kifejezetten udvariatlan, ha valaki az egész szendvicset be akarja tuszkolni a szájába, mivel nem vagyunk anakondák. A banánevésre is elég szigorú előírások vonatkoznak. Ahogy a néhai királynőt, II. Erzsébetet sem lehetett soha látni, amint felbont egy banánt, és a kezében tartva harapja, úgy másnak sem illik így enni. Ahogy a szakértő megjegyezte, az egykori uralkodónak tányéron szolgálták fel a gyümölcsöt, amelyet – miután az elejét és a végét levágták – felszelve, késsel és villával kellett elfogyasztani.

Viszonylag ritkán lehet látni a királyi család tagjait, amint gyorséttermi ételeket esznek, azonban ha mégis így tesznek, annak megadják a módját. Harrold elmondta, az etikett szerint a gyorsételek esetében minden csomagolást el kell távolítani, így a hamburgert tányérra kell helyezni, a krumplit pedig külön tálba, hogy a megfelelő adagot lehessen kitálalni belőle, míg az üdítőt is egy ahhoz illő pohárba kell önteni. Ha valaki chipsre éhezne, akkor, ahogy a szendvicseket, úgy ezt is eheti kézzel. Az etikett alapján ez úgy néz ki, hogy az illető egy keveset vesz a tenyerébe belőle, majd egy szalvétára helyezve fogyasztja el. A szakértő kiemelte, ha egy olyan rágcsálnivalóról van szó, amit mondjuk humuszba lehet mártani, ne tegyük meg kétszer egymás után, mert az igen udvariatlannak minősül.

El a kezekkel a pizzától

Bár azt gondolhatnánk, egy csokit, mondjuk Mars szeletet már el lehet fogyasztani kézből, a szakértő felhívta a figyelmet arra, hogy ebben az esetben is tányérra lesz szükség. Harrold elmondása szerint az édességet előbb ketté kell vágni a tányéron, majd az ujjaink igénybevétele nélkül eltávolítani a csomagolást, szeletekre vágni, aztán evőeszköz segítségével megenni. Akár kanalat is lehet használni az elfogyasztásához.

A tészták, köztük a bolognai spagetti esetében már faramucibb a helyzet, kezdve azzal, hogy ezt az ételt igen ritkán szolgálják fel felsőbb körökben azon oknál fogva, hogy nagy rendetlenséget eredményezhet. Azonban ha mégis feltálalják, akkor két evőeszközre is szükség lesz. A villát a bal kézbe helyezve kell felcsavarni a tésztát a jobb kézben lévő desszertkanálon tartva, ami segít megakadályozni a szósz kifröccsenését az asztalra. Fontos megjegyezni továbbá azt is, hogy egy mélyebb tálban kell feltálalni az ételt, hogy az alján lévő maradék szószt ki lehessen kanalazni.

A pizzaevéshez fűződő előírások valószínűleg egyet jelentenek minden olasz rémálmával, ugyanis semmiképp sem kézből, hanem késsel és villával kell elfogyasztani. A pizzát külön tálalótálakra vagy akár közvetlenül mindenkinek a tányérjára is helyezhetik, ami attól függ, hogy különböző feltétek vannak-e rajtuk. Szem előtt kell tartani azt is, hogy minden szeletet a belsejétől kezdve kell megenni, hogy a végén a megmaradt pizzaszéllel fel lehessen tunkolni a tányéron maradt szószt. Persze ezt is késsel és villával. Míg a müzli elfogyasztásánál azt kell észben tartani, hogy minden esetben a desszertkanalat a jobb kézben tartva kell megenni, elkerülve a kifröccsenést. Ugyanakkor, ahogy azt Harrold kifejtette, míg régen az volt udvariatlanság, ha valaki az utolsó cseppig kikanalazta a tálat, ma már az számít illetlenségnek, ha bármi is a tányér alján marad.

(Borítókép: Max Mumby / Indigo / Getty Images)