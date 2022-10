Aukcióra kerül John F. Kennedy és Marilyn Monroe titkos fotója, milliókért kelhet el

Mindig is azt rebesgették, hogy John F. Kennedy amerikai elnök és Marilyn Monroe viszonyt folytattak egymással, ám konkrét bizonyítékok sosem voltak erre vonatkozólag. Az őket egymáshoz fűző gyengéd szálak azonban akkor nyertek bizonyosságot, amikor Marilyn Monroe a Boldog születésnapot-dalt adta elő igen szenvedélyesen a John F. Kennedy elnök 45. születésnapját ünneplő gálán a Madison Square Gardenben 1962. május 19-én. A rendezvényt egy exkluzív afterparty követte Arthur Krim és felesége, dr. Mathilde Krim házában – írja a New York Post.

A bulin természetesen fotók is készültek, szám szerint tizennyolc, amelyeket október 13-án bocsátanak majd aukcióra a többi tárggyal együtt, ami ahhoz az estéhez köthető. Az előzetes becslések szerint negyven és hatvanezer dollár, azaz jelenlegi árfolyamon 17,2 és 25,8 millió forintért kelhetnek el a holmik. Aukcióra kerül többek között az a fotó is, amelyet John F. Kennedyről és Marilyn Monroe-ról készítettek. Ez egyébként az egyetlen közös képük arról az estéről, amit akkoriban rejtegetniük kellett, mivel amúgy is túl sokan pletykáltak arról, hogy viszonyt folytatnak egymással.





Az eltitkolt fotó mellett licitálni lehet még a vendégkönyvre, amiben több híresség aláírása is szerepel. Köztük Marilyn Monroe, John F. Kennedy, Robert F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, Mike Nichols, Eunice Shriver, Harry Belafonte, Maria Callas és Henry Fonda autogramja. Továbbá elkelhet az a filmtekercs is, amin Monroe előadása látható, ez az egyik utolsó felvétel róla, mielőtt 36 éves korában elhunyt.

