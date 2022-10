Majka fel akarta rúgni a szabályokat a kubai kismama miatt

Megkezdődött a TV2 Sztárban sztár leszek! című műsorának középdöntője, melynek során a mesterek arról döntenek, kiket visznek magukkal a versenyzők közül az élő show-ba. Szombat este Köllő Babett és Majoros Péter véglegesítette az általa támogatott tehetségek hármas fogatát, ami azért több soron is okozott némi feszültséget a stúdióban.

Előző hétvégén véget ért a TV2 Sztárban sztár leszek! című műsor előválogatója: összeállt a középdöntősök sora, amelyből ezen a hétvégén választják ki a mesterek, kikkel folytatják élesben a műsort. Köllő Babett, Tóth Gabi, Pápai Joci és Majoros Péter három-három tehetség útját egyengeti majd az élő show-ban, a többiektől pedig elbúcsúznak.

Köllő Babett versenyzőivel indult a középdöntős válogató, akik közül az első három rögtön le is ülhetett egy-egy székre, amely a műsor harmadik szakaszába elvileg egyenes utat jelent. Ám ezzel még közel sem volt biztos a sorsuk, ha ugyanis egy jobban teljesítő tehetség érkezett, Köllő simán dönthetett úgy, hogy valakit felállít, az ügyesebbnek helyet adva. Ilyen cserére jó párszor volt példa az adásban, ami minden esetben feszült perceket eredményezett és persze fejfájást okozott a mestereknek is – nemcsak annak, aki épp a csapatának tagjait válogatta, hanem a másik háromnak is, ők ugyanis adhattak még egy esélyt azoknak, akiket a „csapatkapitány” hazaküldött volna.

Több „rablás” is volt a műsorban

A Girlfriend című Avril Lavigne-számmal érkező Engel-Iván Lili volt az egyik ilyen, akit Köllő Babett a gyors ültetés után nem sokkal máris kipaterolt volna, ám Majoros úgy döntött, átveszi a saját versenyzői közé. Végül azonban a fiatal lány mégsem járt szerencsével – a további produkciókat látva a rapper teljesen elbizonytalanodott és végül ő is kiadta az útját. Fedor Kyra, aki egy Bruno Mars-számmal készült, szintén nehéz helyzetbe hozta a zsűrit – Köllő Babett egy nehézkes ültetés után Tóth Napsugár miatt végül lemondott róla, Tóth Gabi viszont adott neki még egy esélyt a sajátjai között.

Pápai Joci is megmentett egy játékost, akit Köllő Babett a mostani produkciója alapján azonnal elengedett volna: Szekeres Adrien lányáról, Kiss Emíliáról van szó, aki az előválogatóban egy Prince-számmal érkezett, amivel egyöntetűen lenyűgözött mindenkit. Pápai elmondása szerint azóta sem tudja kiverni a fejéből, amit a fiatal lány akkor produkált a színpadon, ezért döntött úgy, hogy megérdemel még egy lehetőséget.

A középdöntőben Köllő Babett csapata állt össze elsőként, ő a következő versenyzők munkáját segíti majd az élő show-ban:

Tóth Napsugár,

Molnár Sándor,

Piltman Anna.

Majoros szabályszegéssel próbálkozott

A rappernek sem volt könnyű dolga a hármas fogata véglegesítésével, Köllő Babetthez hasonlóan neki is igen jó hangú énekesekkel és meglepően jól összerakott produkciókkal kellett szembesülnie. Mondjuk a Csubakka-vonal inkább erőltetett volt, mint humoros – Majoros ugye poénból beválogatta a középdöntőbe a kizárólag jelmezben mutatkozó versenyzőt, aki ezúttal is csak valamiféle orrhangú nyenyergéssel készült, Celine Diont utánozva. A rapper végül leültette egy körre a szőrmókot, de azzal azért mindenki tisztában volt, hogy mindez csak színjáték, és maximum egyetlen produkciót élhet meg az élő show-ra esélyesek között.

Majkától is raboltak persze: Tóth Gabihoz került Oláh Szandra, aki egyébként hibátlanul és vérprofin énekelt. A rapper akkor kezdett dilemmázni, amikor Yulaysi Miranda Ferrer érkezett a színpadra. A kubai kismama, aki a felvétel előtt nagyjából egy hónappal adott életet a gyermekének, mindenkit lenyűgözött a produkciójával, Majoros viszont a már leültetett három versenyzőjéhez is ragaszkodott, így bepróbálkozott azzal, hogy pótszékre ülteti a negyediket. Ilyen szabály persze nem létezik, valakiről muszáj volt lemondania – így vette át Tóth Gabi végül Oláh Szandrát a csapatába.

Az adás végére a rapper csapata is összeállt, Majoros Péter az alábbi versenyzőket viszi az élő show-ba:

Yulaysi Miranda Ferrer,

Kaly Roland,

László Attila.

Vasárnap este Tóth Gabi és Pápai Joci is véglegesíti a játékosait, jövő héttől pedig már élesben kell bizonyítaniuk a versenyzőknek.

(Borítókép: TV2 Sajtószoba)