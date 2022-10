Vérre menő harc az X-Faktorban, egymást sértegették a mentorok

Véget ért az X-Faktor tizenegyedik évadának válogatója, így szombat este már azt követhették nyomon a nézők, hogy a továbbjutott 130 versenyző csapatokba verődve hogyan küzdött meg egymással a táborban. A zenekaroknak egy dalt kellett saját stílusukra formálniuk, az énekeseknek egymásra odafigyelve előadni egy nótát, míg a rappereknek egy zenei alapra szöveget írni, amire 24 órájuk volt. Idén egy újítást is bevezettek, így a mentorok nem egy-egy kategóriát kaptak, mint eddig, hanem nekik kellett eldönteniük, melyik énekes, zenekar kihez kerüljön.

Erre már a csapatok produkcióját követően sort kerítettek, aki pedig nem nyerte el az ítészek tetszését, egyből kiesett, és nem jutott tovább a következő fordulóba, a székes feladatig. Az már a válogató alatt is többször előfordult, hogy a mentorok összeszólalkoztak, azonban ennyi veszekedésre egy adás alatt sem volt példa. Vérre menő viták folytak egy-egy jó versenyző megkaparintásáért, akik a színpadon állva csak néztek jobbra-balra, ahogy repkedtek a hol személyeskedő, hol jogos érvek a mentorok részéről.

Egymásnak feszültek a mentorok a táborban

A 18 éves Kiss Kevin és Helfy Alexa a legígéretesebb versenyzők közé tartoznak, azonban a táborban kisebb csalódást okoztak azzal, hogy nem sikerült jól együttműködniük csapatként. A mentorok viszont ennek ellenére mindkettejüket továbbjutatták. Bár Alexa esetében egyöntetűen arról szavaztak, hogy Gáspár Lacihoz kerüljön, Kevint inkább ByeAlex vagy Puskás Peti csapatában tudták elképzelni. Ehhez azonban a legújabb mentornak, Herceg Erikának is volt egy-két szava. Az énekesnő azt kifogásolta, hogy társai nem bíztak benne eléggé, és nem adtak neki lehetőséget.

Én itt abbahagyom ezt a műsort, befejezem

– fakadt ki Herceg a műsorban, illetve amiatt bosszankodott, milyen jogon döntik el a többiek, hogy a versenyző ne hozzá kerüljön.

Azonban nem ez volt az egyetlen eset, amikor egymásnak estek a mentorok. Vita lett például abból is, hogy Herceg Erika arra tett megjegyzést, hogy az egyik versenyző jobban járna ByeAlexszel, mint Gáspár Lacival, utóbbi ezt igen zokon vette. Bár próbálta az egyetlen női mentor tudtára adni, miért volt problémás, hogy beleszólt az egyezkedésükbe, nem járt sikerrel. Gáspár ezt követően kemény szavakat intézett felé, miszerint fél napig nem bírna vele együtt élni.

Nagyon nehéz ember vagy te

– mondta Gáspár, aki Puskás Petivel is vitába szállt Boros Marcell miatt, ám végül beadta a derekát, így a versenyző az utóbbinál landolt.

A műsor alatt többnyire Gáspár Laci és Herceg Erika között feszült éles ellentét, akik látszólag már direkt cukkolták egymást, míg Puskás Peti és ByeAlex könnyebben tudtak lemondani egy-egy versenyzőről. A vízválasztót Bodrogi Gyula unokája, Bodrogi Enikő jelentette, akiért mindketten rajongtak, azonban Gáspár lovagiasan döntött, és átengedte őt a női mentornak, hogy tegyen egy gesztust felé. Be is jött.

Balhét hozott a székes feladat is

A táborban eredményesen teljesítő versenyzők közül a mentoroknak kell dönteniük, ki lesz az a hat versenyző a csapatukból, akit a mentorházba visznek. A szombati adásba Herceg Erika fért bele, aki az elsőként színpadra lépő énekeseket rendre kiejtette a műsorból. Kálmándi Fanni foglalhatta el az első székek egyikét, majd a Bucca Brothers. A banda előadását viszont Hercegen kívül a többi mentor nem túl pozitívan értékelte, így ismét nagy perpatvar kerekedett. Míg Puskás Peti a mikrofonba beleszólva akart tanácsot adni a zenekarnak, addig ByeAlex azt duruzsolta, hogy sem a basszusgitáros, sem a dobos nem teljesített jól, ám Herceg mindenkit elhallgattatott.

A legnagyobb megpróbáltatás akkor várt rá, amikor Zueva Ekaterina lépett színpadra, akit nagy kedvencének tartott. A versenyzőnek igencsak beletört a bicskája az általa választott Lady Gaga-dalba, így Herceg nem tudta őt leültetni a székek egyikére. Meg is könnyezte a döntést. Ahogy mentortársait sem érintette jól, hogy a számukra ígéretesnek tűnő Vas Katrin és Tamási Laura sem kapott széket, és volt még hozzájuk hasonló helyzetbe kerülő versenyzőből bőven.

Ők az én versenyzőim, az én választásom, és én döntök

– vágta hozzá mentortársaihoz Herceg, majd izomból rávágott az asztalra. Azt mondta, nehéz napja volt.

Az sem könnyítette meg a helyzetét, hogy ugyan egy háromfős lánycsapatot akart összeállítani Nicuta Andreea Nicoleta, Zopcsák Hanga és Nagy Melissza részvételével, utóbbi csak szólóban szerette volna folytatni a küzdelmet, így a terve dugába dőlt. Ezt is megkönnyezte. Érzésein felülkerekedve viszont végül sikerült betöltenie a hat széket olyan előadókkal, akik már az élő műsorra is esélyesek lehetnek. A hab a tortán Bodrogi Gyula unokája, a 18 éves Bodrogi Enikő volt, aki Olivia Rodrigo leghíresebb dalával énekelte be magát a mentorházba. Hogy a többi ítész kiket visz magával, az majd a következő adásból derül ki, de az előzetes alapján nekik sem lesz könnyebb dolguk. Legalábbis, ha abból vonunk le következtetést, hogy valaki a közönség soraiból azt üvöltötte be Puskás Petinek, hogy egy szégyen.

Herceg Erika mentorházas versenyzői:

Bodrogi Enikő,

Bucca Brothers,

Krága René,

Lakatos Liliána,

Nagy Gréta,

Zopcsák Hanga és Nicuta Andreea Nicoleta.

