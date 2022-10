20 év után visszatér a Fekete Vonat

Nem sokaknak kell bemutatni a Fekete Vonat nevezetű zenekart, amely a legikonikusabb magyar együttesek közé tartozik. A város másik oldalán vagy a Hol van az a lány című dalaik máig felcsendülnek egy-egy házibulin, ami már önmagában érzékelteti, mekkora népszerűségnek örvendtek a 2000-es években. A tagok, Mohamed Fatima, Fehér Tibor ’Beat’ és L.L. Junior még 2002-ben jelentették be, hogy feloszlik a zenekar, ami hideg zuhanyként érhette a rajongókat, azóta pedig külön utakon folytatták, hasonlóan nagy sikerrel.

Szétválásuk huszadik évfordulójának apropójából azonban most úgy gondolhatták, itt az idő újraegyesülni. A banda ugyanis nemsokára új dalokkal jelentkezik, ahogy a koncertezés sem marad el. A debütáló fellépésük 2023. január 7-én lesz az Arénában, ahol minden bizonnyal a friss szerzemények mellett régebbi slágerek is hallhatóak lesznek majd.

Nem ők az egyedüliek

Úgy tűnik, a 2000-es években nagy népszerűségnek örvendő zenekarok ismét meg akarják lovagolni korábbi hírnevüket, mivel az utóbbi esztendőkben többek között a Backstreet Boys és a Spice Girls is újra összeállt, bár utóbbi csak egy estére, de már ez is elég volt, hogy a rajongók elaléljanak az örömtől. Azonban az is elég, ha csak a hazai szférát vesszük alapul, ugyanis az év elején a Kispál és a Borz tagjai is azt jelentették be, hogy együtt folytatják.