II. Erzsébet a síron túlról nyerhet díjat

A királynő élete folyamán sokat tett le az asztalra, így nagy tisztelet övezte a személyét. A corgik iránti szeretete mellett ismert volt arról is, hogy szívügyének tekintette a lovassportot. Nemrég egy videó is előkerült róla, amelyen távcsővel a kezében rohant a páholy elejébe egy derbin, hogy minél közelebbről lássa, hogyan teljesít a lova. Imádta őket, így a temetésén, mikor Windsorba ért a menet a koporsójával, két corgija mellett a kedvenc lovát, Emmát is kihozták, hogy utoljára ők is leróhassák kegyeletüket gazdájuk előtt. Mint kiderült, bár II. Erzsébet már nincs köztünk, mégis díjjal jutalmazhatják, méghozzá egyik lova miatt.

A Daily Mail információi szerint a First Receiver nevezetű telivér ló, aki a Sandringham-birtokon született és a királynő tulajdonában állt, esélyes az év lova díjra. Ez az elismerés a lovassport egyik legrangosabbja, amely az 1949-ben indult lovas bajnokság része. II. Erzsébet élete utolsó évtizedeiben szeretett bele a lovasbemutatókba, ahogy a lóversenyt is szerette. Bár az Epsom Derbyt soha nem sikerült megnyernie, ahogy az év lova díj is mindig elkerülte, azonban vágyott rá.

Mint arról First Receiver lovasa, Katie Jerram-Hunnable beszámolt, ő már húsz éve lovagol a királyi család birtokában álló paripákkal, és biztosan tudja, hogy II. Erzsébetnek nagy álma volt megkaparintani ezt az elismerést.

Az egyetlen dolog, amit Őfelsége nagyon szeretett volna, hogy nyerjen az év lova bemutatón. Szeretném büszkévé tenni azáltal, hogy saját tenyésztésű, sandrighami lovával győzök. Egy álom lenne, ha a kedvéért nyerhetnék, szeretném, ha az övé lenne a díj a síron túlról is

– fejtette ki Jerram-Hunnable, ahogy azt is megjegyezte, eddig négyszer nyert el második helyezést a bajnokságon, így közel járt már a győzelemhez.

Sok ló van versenyben

Évente több ezer paripát jelölnek a szerdán kezdődő lovas bajnokságra. First Receiver, akit főleg Firstyként ismernek, négy nappal a királynő halála előtt kvalifikálta magát a versenylovak kategóriájában. Ez annak volt köszönhető, hogy első helyezett lett a rangos Burghley Horse Trials versenyen szeptember 4-én, amelyen a királynő unokája, Zara Tindall is versenyzett 170 ezer ember előtt, továbbá Anna hercegnő, II. Erzsébet lánya díjakat adott át. Ez volt az utolsó lovas győzelem, amelyről a néhai uralkodó is tudomást szerzett.

Amint kijöttem a ringből, megcsörgettem Terryt (a lovak gondozóját). Ő felhívta Őfelségét, aki kiugrott a bőréből, hogy a lova nyert abban a kategóriában. Akkor utoljára nyerhettem az ő kedvéért, ettől nagyon elérzékenyülök

– mondta a lovas, akinek II. Erzsébet körülbelül harminc lovával nyílt lehetősége versenyezni. Mint kifejtette, nem gondolta volna, hogy First Receiver már készen áll a megmérettetésre, és különösnek véli, hogy pont a királynő halála előtt érett meg a feladatra. Továbbá hozzátette, reméli, hogy a paripa még büszkébbé tudja tenni a néhai uralkodót azzal, ha az év lovának választják.

Nagy a tét

A jelenleg ötéves First Receivert, aki versenylóként kezdte pályafutását, Sir Michael Stoute képezte ki. Két évvel ezelőtt még versenyzett, azonban II. Erzsébet, aki mindig is ügyelt az állatok jólétére, úgy döntött, a sérülések elkerülésének érdekében más útra tereli karrierjét. A szerdai megmérettetés lesz a legnagyobb kihívás a számára, mivel a lovaknak sorban kell majd haladniuk egymás mögött a bemutatón, ami neki kifejezetten nehéz lesz versenylómúltja miatt. Meg kell állnia, hogy ne akarjon versenyezni társaival.

A hírek szerint Firsty már így is közönségkedvenc, akinek Jerram-Hunnable elmondása szerint minden esélye megvan a győzelemre. Azonban a lovas azt is megjegyezte, nem tudja, mi lesz azzal az öt paripával, akikkel eddig versenyzett, és II. Erzsébet birtokában voltak, mivel III. Károly király örökölte az állatokat.

Az év lova bemutató lehet az utolsó nap, amikor ezeken a gyönyörű lovakon lovagolhatok, ami mindannyiunkat nagyon érzékenyen érint

– magyarázta Jerram-Hunnable, aki bízik abban, a verseny megnyerésével bebizonyíthatja, elvégezte a rábízott feladatot.

(Borítókép: Edward Whitaker/Pool via Getty Images)