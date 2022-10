Schobert Norbi: Van egy pont, ami után csődbe megyek

Schobert Norbert a közösségi médiában tett közzé egy videót a napokban, melyben kijelentette: az energiaválságért Brüsszelben vannak a felelősök. A fitneszedző szerint nemcsak a magyar kormány narratívája mellett áll ki ezzel a kijelentésével, hanem tényleg úgy is gondolja.

Szerinte Európát évtizedek óta „művesekezelés tartja életben”, ám most levágta magáról azokat a vezetékeket, amelyek biztosították számára a gázt és az olajat. Ezzel pedig úgy gondolja,

az Egyesült Államok is jól jár, hiszen hitelből fegyverzi fel Ukrajnát, miközben az Európai Unió visszasüllyed a kőkorszakba.

Arról, morális-e, ha Európa szankciókkal bünteti Oroszországot, azt mondta, „akkor, amikor a szerbek, bosnyákok és horvátok egymást lőtték, és bombát dobtak Magyarország területére, senki sem beszélt szankciókról”, valamint akkor sem büntetett Brüsszel, amikor elfogadták az ukrán nyelvtörvényt, betiltva ezzel a magyar nyelv használatát Ukrajnában.

A nemzeti konzultációval kapcsolatban pedig azt válaszolta a Mandinernek:

Fontos lépésnek tartom, és részt is veszek benne. Ha pozitívan zárul, akkor a miniszterelnök Brüsszelben fel tudja mutatni, hogy a magyar nép is a szankciók eltörlése mellett foglal állást.

Valamint szerinte annak lesz csak érdemi hatása, amikor „az uniós országok állampolgárai utcára vonulnak, és nem csak tüntetnek”. Schobert Norbert úgy véli, a hideg tél miatt „gyújtogatásra, fosztogatásra, vérengzésre, jelentősen romló közbiztonságra lehet majd számítani”. Hozzátette: év végére egy csődhullám jön, amely megroppantja az uniós és a magyar gazdaságot is.

Csődbe mehet

Már Schobert Norbert vállalkozásaira is hatással van a válság. Elmondása szerint több üzletére is lakat került az elmúlt időszakban, de emellett újat is tudtak nyitni. Ugyanakkor két éve a saját pénzét teszi bele a vállalkozásaiba, mivel segítenie kell a partnereinek, hogy túléljenek.

Ám van egy pont, ami után csődbe megyek

– emelte ki a fitneszedző.