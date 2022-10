Már a halálra is felkészült, utolsó videóját tervezi a YouTube pénzosztója

Nem bízza a véletlenre, halála esetén sem hazudtolná meg magát a YouTube egyik legnépszerűbb videósa, MrBeast. Az általában különböző feladatokért cserébe hatalmas pénzösszegeket osztogató tartalomgyártó még a koporsóból is hatalmas nézettséget generálna, a kihívás győztese pedig megkapná a 105 millió feliratkozóval rendelkező csatornát – amelyért nemrég egymilliárd dollárt sem volt rest visszautasítani.

A közösségi médiában és a népszerű videómegosztó oldalakon a fogyasztók már megszokhatták, hogy a különböző tartalomgyártók gyakran állnak elő teljesen őrült, korántsem hétköznapi ötletekkel és videókkal. A legőrültebb vagy éppen legkreatívabb csatornák több tíz–, vagy akár százmillió feliratkozóval is rendelkeznek, így sok esetben a készítőik támogatóiknak köszönhetően hatalmas pénzösszegekre tehetnek szert.

Az itthon is népszerű videómegosztón, a YouTube-on járatos személyek már biztosan találkoztak MrBeast nevével, aki videóiban a legkülönbözőbb kihívások, versenyek vagy társadalmi kísérletek teljesítőinek adományoz hatalmas pénzösszegeket – gyakran mindezt komolyabb indok nélkül.

A 23 éves, Jimmy Donaldson névre hallgató youtubernek van is miből finanszíroznia a rendhagyó kísérleteit, ugyanis a felkapott tartalomgyártó a videómegosztón igen nagy népszerűségnek örvend, a csatornája már több mint 105 millió feliratkozóval rendelkezik, videóit pedig több tízmillióan követik hétről hétre.

A tartalmai között szinte nincsen olyan videó, amelyben ne ajánlana fel különböző feladatok teljesítéséért egy-egy komolyabb összeget valakinek, volt, hogy egy pizzafutárt lepett meg egy házzal, miután az segített berendezni azt, de nem telik el úgy nap, hogy több millió forintnyi összegért cserébe ne mérettetné meg a barátait különböző játékokban. A bőkezűségét és őrültségét jól mutatja, hogy százmilliomodik feliratkozójának augusztusban nem mást, mint egy szigetet ajándékozott.

Egymilliárd dollárra is nevetve mondott nemet

Ehhez mérten talán nem is annyira meglepő, hogy a népszerű videós csatornáját már többen is szerették volna átvenni, kihasználva a hatalmas feliratkozói bázist, azonban az elmúlt napokban egy korábban még nem látott összeget ajánlottak fel Donaldsonnak a YouTube-fiókért cserébe. MrBeast egy egymilliárd dolláros ajánlatot kapott, cserébe a csatornáért és az aköré épített márka tulajdonának átvételéért.

Mint tartalomgyártó, ugyan továbbra is ő maga vitte volna a csatornát, de kijelentette, ő bizony nem szeretne másnak dolgozni a saját oldalán, emiatt egyszerűen nemet mondott a gigászi összegről szóló megkeresésre. Nem is feltétlenül van szüksége erre, hiszen így is meglehetősen nagy lábon él a videós, a tavalyi évben 54 millió dolláros vagyont tudott felmutatni, amely csatornájának forgalmát elnézve év végére csak tovább nőhet.

Tavaly például a felkapott Squid Game, azaz Nyerd meg az életed című Netflix-sorozat játékait alkotta újra, amelynek köszönhetően népszerűsége is az egekbe szökött, a tartalmat cikkünk elkészüléséig 290 millióan látták.

Felkészült a halálra, megvan az utolsó videójának témája

Annak ellenére, hogy a videós még egy milliárdos ajánlatra is nemet tud mondani, halálát is meglovagolná a csatorna érdekében, és egy utolsó, rá igazán jellemző módon legjobb barátait versenyeztetné egészen bizarr módon azért, hogy melyikük kapja meg a csatorna és a cég százszázalékos tulajdonjogát.

A verseny a csatornán már korábban látható tartalmak egyikére fog hajazni, MrBeast ugyanis úgy szeretné eldönteni, hogy ki örökölje tőle a YouTube-fiókot, hogy a barátait megkéri, tegyék rá a kezüket a koporsójára, és aki a legtovább rajta tudja tartani a kezét, az visz mindent. Korábban ezt a játékot házzal, hajóval és több tízezer dollárral is eljátszotta már.

Természetesen nem is róla lenne szó, ha minderről a csatornán ne készülne videó, amely vélhetően nagyon hamar a legnézettebb tartalma lesz majd az amúgy is meglehetősen nagy számban látogatott csatornának.

Ó igen, azt akarják, hogy meghaljak. Carl, Chandler, Chris és talán Nolan keze lesz rajta a koporsómon, és aki a legkésőbb emeli le róla a kezét, azé lesz a csatornám. Emiatt ne bántsátok majd őket, hiszen csak azt csinálják, amire kértem őket

– idézi a FLAGRANT csatornáján beszélő videóst a LadBible.

(Borítókép: A YouTube-sztár, MrBeast rajongójával pózol a MrBeast Burger étterem megnyitóján az American Dreamben 2022. szeptember 4-én East Rutherford New Jersey-ben. Fotó: Dave Kotinsky/Getty Images for MrBeast Burger)