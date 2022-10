Facundo Aranával erősít a TV2 az X-Faktorral szemben

Újabb szappanopera-főhőssel igyekszik vonzóbbá tenni a Dancing with the Stars adásait a TV2. A műsor október 8-án startol, a konkurens csatornán futó X-Faktorral versenybe szállva szombat esténként.

Zajlik a harc a nézettségért az ország két legnagyobb tévécsatornája között, az őszi szezonban sorra indulnak a már jól ismert és sokak által kedvelt napi realityk és hétvégi show-műsorok. Vasárnaponként a Sztárban Sztár Leszek! című tehetségkutató adásait követhetik a TV2-n a nézők, mellyel párhuzamosan Istenes Bence Tehetség első látásra vetélkedője fut az RTL-en, ahol szeptember eleje óta szombatonként az X-Faktor tizenegyedik évada fut, amivel szemben a TV2 október 8-án elindítja a Dancing with the Stars harmadik szériáját.

Azt már korábban bejelentette a csatorna, hogy kik lesznek idén azok, akik versenybe szállnak a táncparketten – némi cserebere után a végleges lista az alábbi párosokból állt össze:

Berki Renáta és Bonyhádi Ferenc

Vavra Bence és Lissák Laura

Pap Dorci és Baranya Dávid

Bárdosi Sándor és Szőke Zsuzsanna

Zimány Linda és Bődi Dénes

Iván Bence és Stana Alexandra

Rubint Réka és Andrei Mangra

Somhegyi Krisztián és Tóth Katica

Csobot Adél és Hegyes Bertalan

Kökény Attila és Mikes Anna

A zsűritagok személye sem titok már, a döntnökök csapatában idén Ördög Nóra műsorvezető, Bereczki Zoltán színész-énekes, Szente Vajk Jászai Mari-díjas rendező és Juronics Tamás Kossuth-díjas táncművész és koreográfus szerepelnek. Szente Vajk és Juronics Tamás újnak számítanak a zsűriben, mivel a korábbi évadokban Molnár Andrea és Kováts Gergely Csanád tartozott az ítészek közé. A táncverseny háziasszonya, illetve házigazdája továbbra is Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András maradnak, míg a backstage-ben ezúttal is Gelencsér Tímea fog beszélgetni a versenyzőkkel.

A csatorna augusztusi sajtótájékoztatóján azt is bejelentették, hogy Gabriela Spanic után újabb szappanopera-színész, főként a Vad angyal című sorozatból ismert Facundo Arana is feltűnik a Dancing with the Stars adásaiban, ám hogy mi lesz a szerepe, azt csak ma délután árulták el.

Arana nem táncolni fog, hanem a zsűri csapatát erősíti majd. Állítólag ő is pontozza a versenyzőket – azt értékeli majd, hogy mennyire ragadja magával érzelmileg az adott produkció.

Az egyelőre rejtély, miért döntött úgy a csatorna, hogy olyan sorozatszínészekkel igyekszik felturbózni a műsorát, akik már túlvannak a karrierjük csúcsán, de minden bizonnyal megéri a telenovellák közönségét is megcélozni, ha már másodszor lépik meg ezt. Facundo Arana egyébként már megérkezett Budapestre, és állítólag nagyon jól érzi magát.