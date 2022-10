Csobot Adél mindenkit maga mögé utasított

Szombat este elstartolt a TV2 Dancing with the Stars című műsorának harmadik évada, amelynek versenyzői közül Rubint Réka és Andrei Mangra esett ki elsőként. De nem csak ez okozott meglepetést a műsorban, melynek során a hazai celebritásoknak olyan szerepben kell bizonyítaniuk, ami a komfortzónájukon kívül esik.

Meg kell hagyni, táncos előadásokat látni abszolút egy élmény. Klassz látvány, ahogy a párosok csinosabbnál csinosabb ruhákban megjelennek a színpadon, és teljes összhangban prezentálják a kitalált koreográfiákat, amelyek már első blikkre is óriási teljesítménynek tűnnek, és hát valóban kemény munka van mögöttük. Bár show-műsorról van szó, a Dancing with the Stars – egyelőre legalábbis – annyiban azért különbözik a többi szórakoztató tévés produkciótól, hogy

nem viszik el a poénkodások a lényegét, továbbra is a versenyen van a hangsúly, amit az idén 5 fősre bővített zsűri igyekszik szakmai szemmel nézve értékelni.

Kifejezetten jó látni, hogy az ítészek valóban a teljesítményre összpontosítanak, és nem azt a gyakorlatot követik, amit például a tavalyi Sztárban Sztár döntnökei alkalmaztak, akik láthatóan nehezen tudtak elszakadni a 10 pontos értékeléstől. Egyes esetekben persze itt is érezhető a szimpátia okozta engedékenység – Bárdosi Sándorék és Kökény Attiláék szombat esti táncát azért egy pöttyet sikerült felülpontozni ahhoz képest, amit a többiekhez mérten érdemeltek volna. Ebben az évadban egyébként Ördög Nóra és Bereczki Zoltán mellett Szente Vajk és Juronics Tamás véleményezi a látottakat, továbbá a Vad angyal című sorozatból ismert Facundo Arana, aki indokolatlan szerepeltetése ellenére meglepően jól debütált zsűriként – bár színészként nem feltétlenül kell értenie a tánchoz, a produkciókhoz fűzött gondolatai határozottan összeszedettek voltak.

Rubint Réka kiesése meglepő

A TV2 Playen egyébként minden produkciót vissza lehet nézni, sőt a teljes adás is felkerült már az oldalra. Ám ha valaki szeretné befolyásolni a verseny alakulását, érdemes élőben követnie a műsort és leadni a szavazatát a kedvencére, ahelyett hogy arra várna, hogy majd mások felemelik a telefont. Feltehetőleg Rubint Réka kiesése mögött is valami ilyesmi állhatott: a fitneszedzőnek elképesztő méretű követőtábora van, és a teljesítménye alapján sem kellett volna még távoznia a műsorból, ám a nézői voksokat összesítve mégis ő volt, akinek az első adás után rögtön véget ért a verseny.

Pedig – függetlenül attól, hogy biztosan mindenki rengeteget készült, ami nagyon becsülendő – voltak nála azért gyengébb versenyzők is. A már említett Bárdosi Sándorék produkcióját például elsősorban a partnere vitte a hátán, a birkózótól igen kevés táncmozdulatot láthattunk Szőke Zsuzsannához képest, amit Bereczki Zoltán szerint sportoló mivolta miatt engedékenyebben kell kezelni (szerintünk nem, mert ez egy verseny). Bármennyire is koncentrált, Kökény Attila sem volt kifejezetten a parkett ördöge szombat este, ez az összpontosítás pedig elég merevvé is tette a produkciójuk hangulatát, de a szintén veszélyzónába jutott Berki Renátáékról sem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy határozottan jobbak lettek volna Rubint Rékáéknál.

Ugyan a zsűri kiemelte, hogy a sportolóknál fennáll a veszélye, hogy kötöttebbek, illetve merevebbek a táncban, visszanézve a fitneszedző produkcióját, ehelyett sokkal inkább szembetűnő, hogy a sportnak köszönhetően Rubint Rékában van tartás. A kiesése nem csupán neki, de feltehetőleg mindenkinek meglepetés volt – a versenyzők névsorán végigszaladva nemcsak a sportos múltja, hanem a követőbázisának mérete is megelőlegezte volna, hogy ő legyen az idei évad egyik nagy esélyese.

Csobot Adél minden porcikája mozgott

Amit viszont nem lehet elvitatni: az első adás abszolút győztese Csobot Adél és Hegyes Bertalan párosa volt. Az eddig sem volt kérdés, hogy Istenes Bence párja egy hiperaktív, örökmozgó, állandó pozitivitást árasztó személyiség, ám hogy ezt milyen nagyszerűen kamatoztatja például egy ilyen szituációban, ahol pont erre van szükség, azt rögtön az első adásban be is bizonyította. A páros jive-val készült, és hát konkrétan leesett az ember álla attól, amit a színpadra tettek:

Csobot Adélnak szinte minden porcikája mozgott, olyan könnyedén és olyan sebességgel prezentálta a betanult mozdulatokat, hogy azt lekövetni is kihívás volt. A mosoly pedig egy pillanatra sem tűnt el az arcáról tánc közben.

Ha ezt a szintet tudják tartani, akár meg is nyerhetik a versenyt. A produkciót itt tudja visszanézni:

Csobot Adélék mellett érdemes kiemelni Somhegyi Krisztián és Tóth Katica párosát is, akik ugyancsak szinte hibátlan és rendkívül összeszedett hiphopprodukcióval érkeztek, de Lissák Laura és Vavra Bence tánca is rendkívül üdítő volt – a Sztárban Sztár győztese ahhoz képest, hogy korábban többször is elmondta már, számára nagy kihívás, ha táncolnia kell, nagyon ügyesen és lazán hozta a betanult mozdulatokat, mindezt kellő humorral fűszerezve. Iván Bence és Stana Alexandra is nagyon ötletes előadással készült: ők A nagy pénzrablás című sorozatot vették alapul a koreográfiához.

(Borítókép: TV2)