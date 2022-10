Új Harvey Weinstein-per kezdődik, 140 évet kaphat

További hosszú évekre ítélhetik el a már most is vélhetően életfogytig tartó börtönbüntetését töltő Harvey Weinsteint. A szexuális zaklatással és erőszakos közösüléssel vádolt korábbi filmproducer Los Angeles-i tárgyalását követően akár újabb 140 éves büntetést kaphat.

A kegyvesztett producert, aki már készen áll arra, hogy hátralévő életét börtönben töltse, további 11szexuális zaklatással vádolják.

Öt évvel a pályafutását lezáró zaklatási botrányának kirobbanását követően Harvey Weinstein hétfőn újra bíróság elé állhat Los Angelesben, az öt különböző nőt érintő állítólagos szexuális zaklatás vádja miatt. Ez a második per az egykori hollywoodi óriással szemben, aki 2020 februárja óta van bebörtönözve, amikor is New Yorkban szexuális zaklatás és nemi erőszak miatt ítélték el.

A hatóságok tavaly kiadták Weinsteint Kalifornia államnak, hogy ott további 11 szexuális zaklatással kapcsolatos vádat tárgyaljanak meg, amelyek között nemi erőszakot, az erőszakos orális közösülést, szexuális zaklatást és az erőszakos szexuális behatolást is említenek a per iratai.

Ugyan a korábban rendkívül sikeres filmproducer már így is vélhetően egész hátra lévő életét börtönben tölti, a sértetteket képviselő ügyvédek szerint a többi áldozat is igazságot érdemel, emiatt van szükség az újabb tárgyalás-sorozatra – írja a The Guardian.

140 évet kaphat

Ugyan Weinstein továbbra is tagadja a vádakat, amennyiben bűnössége bebizonyosodik, további hosszú éveket kaphat.

Minden Weinstein úr ellen felhozott vád vagy kitalált, vagy pedig beleegyezésen alapuló szexuális kapcsolatokból ered, amelyeket vádlói most hamisan szexuális zaklatásnak minősítenek

– mondta Weinstein ügyvédje, Mark Werksman.

Az ügyvéd hozzátette, hogy Weinstein rossz egészségi állapotban van, nem tud járni, és több foga is begyulladt és elfertőződött, mert nem tud megfelelő fogászati kezelést kapni a Los Angeles-i megyei börtönben.

Az esküdtek kiválasztására hétfőn kezdődik meg a Los Angeles-i tárgyalására, amelyen ha a producert elítélik a felhozott vádak miatt, akár 140 év börtönt is kaphat.

Ebben a cikkben szexuális visszaélés a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is!

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes, 06 (80) 20-55-20-as számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06 (80) 505-101-es telefonszámon.

