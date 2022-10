Saját sminkkollekcióval szépítene a zenéjével szétzúzott arcokon Ozzy Osbourne

Ugyan azt már megszokhattuk, hogy a showbiznisz legtöbb népszerű figurája a színészet vagy éppen a zene mellett több lábon is áll, a rock and roll életérzés egyik atyja, Ozzy Osbourne talán mégis mindenki számára meglepő vállalkozásba vágott a napokban.

Arra azonban talán legelvetemültebb rajongói sem gondoltak, hogy a szépségipar felé veszi az irányt kedvencük...

A 73 éves Grammy-díjas énekes ugyanis piacra dobta saját sminkkollekcióját.

Természetesen ahogyan azt sejteni lehet, a kollekció koránt sem hasonlít a tinilányok által előszeretettel megvásárolt termékekre, Osbourne sminkjei a rockereknek kedvez – ahogyan sokszor zenéje és dalszövegei is, a sminkek is arcpirítóra sikerültek, még ha csak átvitt értelemben is.

A rock-legenda a Rock and Roll Beauty-val együttműködve dobott piacra egy sminkcsaládot, amelynek része egy koporsó alakú szemhéjfesték paletta is – írja a CNN.



A haláli sminkkészlet

A haláli sminkkészlet – ahogyan azt sejteni lehetett –, sötét árnyalatokkal és hátborzongató csomagolással érkezik majd a polcokra, amely teljesen összhangban van az énekes saját stílusával, Osbourne ugyanis megjelenését gyakran drámai, sötét szemsminkkel dobja fel igazán.

A csomagban egy különleges motívum, egy denevér formájú festék is helyet kapott, utalva arra az esetre, amikor is Osbourne leharapta egy denevér fejét 1982-ben Iowában. A 21 darabos kollekció termékcsalád ezek mellett egy kistükröt és egy koponyanyomatos sminktáskát is tartalmaz.