Rubint Réka nem érti, hogy eshettek ki elsőként a Dancing with the Stars-ból

Rubint Réka és Andrei Mangra esett ki elsőként a Dancin with the Stars idei évadából. A fitneszedző és a táncos kissé csalódottan távozott a műsorból. Rubint Réka úgy érezte, minden megvolt benne ahhoz, hogy a döntőig jussanak.

Rubint Réka és Andrei Mangra esett ki elsőként az idei Dancing with the Stars című táncos műsorból. A szombat esti adás után Gelencsér Tímeának beszéltek arról, milyen érzésekkel távoztak a színpadról. Elmondásuk szerint meglepte őket, hogy nekik kellett először távozni és kicsit csalódottak is voltak miatta.

A fitneszedző nagyon szeretett volna a döntőig eljutni, és úgy gondolja, ehhez minden megvolt benne. De szerinte minden okkal történik, és a történteknek így kellett lennie.

Én ezt egy leckének veszem a magánéletemben, de hogy itt mi történt pontosan, nem tudom. De legalább eddig élveztük

– fogalmazott Andrei a kieséssel kapcsolatban.

A kiesésre Rubint Réka férje, Schobert Norbert is reagált közösségi oldalán. Véleménye szerint Adél mögött, aki hosszú évekig volt profi táncos, Andrei és Réka produkciója volt a második értékelhető tánc.

Igazi tánc. Nem show, díszlet, háttértáncos, hanem színtiszta meló! Elfogadom a döntést, mert az élet néha igazságtalan. Azt is el kell fogadni

– fogalmazott közösségi oldalán a fitneszguru. Hozzátette: „ahogy a feleségemet ismerem, ez a helyzet lesz csak igazi felhívás a keringőre”.