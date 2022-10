Beszóltak Puskásnak: „Szégyen vagy, Peti!”

Az X-Faktor e heti részében folytatódott a székfoglaló, azaz a mentorok saját csapatuk versenyzőiből választottak ki hat előadót, akit magukkal visznek a mentorházba.

Az előző adásban, a tábor végén Herceg Erika választhatta ki versenyzőit, így most a zsűri férfitagjain volt a sor, hogy a tehetségkutató gyorsan robogó folyójából aranymosóként kiszűrjék az igazán értékes énekeseket – vagyis Puskás Peti esetében: a számára értékeseket.

Elsőként ByeAlex kezdett el szemezgetni, aki már az elején kijelentette, hogy nehéz dolga lesz, mert az új szabályoknak köszönhetően több olyan versenyzője van, aki illik hozzá. Ehhez képest két srácot rögtön az elején úgy rakott ki a műsorból, hogy meg sem hallgatta őket, ugyanis az énekes-producer szerint egy rappernek szinte kötelező saját szöveget előadnia, Azúr és Dávid pedig nem saját dalt hoztak.

Egy rappernek a kreativitása a legnagyobb fegyvere, senkit nem érdekel, hogy ki tud T. Dannyt rappelni.

A LongStoryShort! nevet viselő fiúbanda megfogadta ByeAlex tanácsát, és Leléptél című dalukkal léptek fel a színpadra. Az alternatívabb stílust képviselő formáció széket kapott. Helyet foglalt Sophia is, aki tagadhatatlanul az egyik legkedvesebb versenyzőnek hat. A lány személyisége annyira belopta magát ByeAlex szívébe, hogy még az sem tántorította el a döntésétől, hogy Sophia produkciója nem sikerült éppen acélosra.

Gyémánt és akarás

Majd jött a 2022-es X-Faktor egyik legizgalmasabb versenyzője, aki már az előválogatón is kiviláglott az egysíkú tömegből: Bernadett. Rappel jutott elsőként tovább, amit olyan jól adott elő, hogy ByeAlexet ez alkalommal még az sem zavarta, hogy nem saját szerzeményről volt szó. Majd a táborban rájött, hogy a lány énekelni is tud, ami még inkább felkeltette az érdeklődését. Bernadett emiatt (nagyon okosan) Bruno Mars Billionaire című számát hozta, amiben ének és rap egyaránt megtalálható. A mentorok aranyat kerestek, de Bernadett személyében egy csiszolatlan gyémántra leltek.

A lány produkcióját álló taps fogadta, a közönség mellett a versenyzők is felpattantak székeikről, hogy körükben üdvözölhessék a lányt.

Úgy érdemelsz széket, hogy te már onnan már föl sem állsz

– ígérte ByeAlex a fiatal versenyzőnek.

Bár az Isky & Szkym előadását a mentor egy szimpla „borzasztó” jelzővel illette, a többiek unszolására mégis széket adott a két srácnak. Végül arról is lehullt a lepel, hogy Marci a 2017-ben elhunyt Aradszky László unokája, ami teljesen megdöbbentette Gáspár Lacit. Bár nem annyira, mint ByeALex döntése, aki a többi mentor egyértelmű nemtetszésére fittyet hányva, leültette a 17 éves Váradi Ábelt. Dankó Tündével lett teljes a csapata, aki bár messze nem nyújtott olyan kimagasló teljesítményt, mint várták tőle, az eddigi teljesítményére hivatkozva bizalmat szavazott neki.

Gáspár Laci csapatába egy énekes fiú és öt lányénekes került be, de amíg minden szék gazdára talált, több fájdalmasan rossz produkcióba kóstolhattunk bele. Kicsit olyan volt, mintha újra az előválogatón lennénk; rengeteg olyan versenyző lépett színpadra, akinek igazság szerint eddig sem szabadott volna eljutnia.

Gáspár Laci székfoglalója egész gyors menetnek tűnt, két esemény szakította csak meg: Vito és Luca. Vito egy egészen értékelhetetlen produkció után, hatalmas „akarásának” hála széket kapott, de elég hamar fel is állították, amit nem volt hajlandó elfogadni – és nem csak ő.

A közönség soraiban helyet foglaló hozzátartozói olaszos temperamentummal kezdtek el vitatkozni a mentorral, aki magyaros angollal csak annyit válaszolt:

Going home yourself

– utalva egy hasonlóan bravúrosan megfogalmazott „menjél haza magadnak” mondatára.

Mihályfi Luca előadása egyértelműen kiemelkedett még a mezőnyből; ő a verseny egyik legjobb énekese.

Nagyjából három hangot énekelt ki, amikor ByeAlex odasúgta Gáspár Lacinak, hogy a lány már most leülhetne. De ez utóbbi mentor is hasonlóan vélekedett, ő már a győztest látta a lányban.

Ekkor jött a feketeleves...

Eddig az X-Faktort néztük, ami az adás ezen pontján átalakult Puskás Peti saját műsorává. A képernyőn egy valóságos dráma rajzolódott ki, amit a kőszívű mentor döntései címmel lehetne legpontosabban leírni. Puskás Peti ugyanis olyan döntéseket hozott, amelyeket vagy nagyon meg fog bánni, vagy nagyon jól fog kijönni belőlük, de az biztos, hogy magas kockázatot vállalt majdnem mind a hat versenyzőjénél.

Kezdte azzal, hogy egészen tehetséges embereket nemhogy nem ültetett le az üres székekre, de érdemben meg sem hallgatta őket, csak leintette és elküldte.

Ez Kitti előadásáig még valahogy csak-csak elment, de amikor a közegből nyilvánvalóan kiemelkedő lány produkcióját leszólta, ott valami eltört. A nézőkben és Puskás Petiben egyaránt. Kittit szerencsére Herczeg Erika meg tudta menteni úgy, hogy trióvá egészítette ki vele egy saját duóját, de még így is bántóan sokan távoztak ezen az estén, akiknek nem volt efféle védőhálójuk.

Meg kell hagyni, Puskás erélyesen állt bele saját döntéseibe, de azért nem szívesen bíznánk rá, hogy tényleg ő határozzon a magyar zeneipar alakjairól a következő évtizedben. A közönségből valaki egyenesen azt kiabálta be neki, hogy „Szégyen vagy, Peti!”. Mentortársai is egyik döbbenetből a másikba estek. ByeAlex például nem értette, hogy Puskás hogyan ültethette le a GHOST x Bro párost, de Gáspár Laci is többször hangot adott elégedetlenségének:

Ha bogarat fogok enni, meg vegán leszek, akkor se foglak megérteni.

Végül a GHOST x Bro kiesett, hogy helyet adjanak Annának, aki előtt Kevin kapott széket. Hogy ők ketten mégis hogyan kerülhettek be Puskás Peti csapatába, az örök rejtély marad, ugyanis egyértelműen tehetségesek.

Valószínűleg az volt a szerencséjük, hogy utolsóként kaptak széket, mert ha jött volna még két kevésbé ügyes versenyző, Puskás biztosan átadta volna nekik a helyüket. Puskás Peti mögött eközben a nézőtéren mintha az a fiú ült volna, akit az énekes az egyik előválogatón megbízott, hogy döntsön helyette, illetve többször is kikérte a tanácsát. Lehet, hogy most sem ártott volna.

Az idei X-Faktorban egyelőre nincsen sok kiemelkedő előadó, ám ha (mondjuk) Bernadett és Luca fogják megvívni a végső csatát, vagy legalább bekerülnek a top5-be, valamennyire még helyreállhat a kozmikus igazság.

A kiválasztott versenyzők névsora a következőképp alakult:

ByeALex csapata : Dankó Tünde, Isky & Szkym, LongStoryShort!, Solyom Bernadett, Sophia Khan és Váradi Ábel

: Dankó Tünde, Isky & Szkym, LongStoryShort!, Solyom Bernadett, Sophia Khan és Váradi Ábel Gáspár Laci csapata : Csuka Mónika, Fülöp Denisa, Helfy Alexa, Mihályfi Luca, Serbán Szebasztián és Szalai Liza

: Csuka Mónika, Fülöp Denisa, Helfy Alexa, Mihályfi Luca, Serbán Szebasztián és Szalai Liza Puskás Peti csapata : Beretka Ádám, Beri Zsolt, Boros Marcell, Kiss Kevin, Kornis Anna és Miszlai Márton

: Beretka Ádám, Beri Zsolt, Boros Marcell, Kiss Kevin, Kornis Anna és Miszlai Márton Herceg Erika csapata: Bodrogi Enikő, Bucca Brothers, Krága René, Lakatos Liliána, Nagy Gréta, valamint Zopcsák Hanga és Nicuta Nicoleta, akikhez most Kitti társult harmadiknak.

(Borítókép: RTL sajtóklub)