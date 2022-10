Berki Mazsi közölte, hogy továbbra is Berki Mazsi marad

Berki Krisztián özvegye közölte, hogy továbbra is megtartja elhunyt férje nevét.

Berki Mazsi a Dancing With The Starsban vállalt szerepet nemrég, és a műsor bemutatkozó videójában beszélt arról, miként élte meg az utóbbi hónapokat. Elmondta, hogy férje halála után két hónappal jött el a fordulópont, amikor felszívta magát és eldöntötte, hogy élni fog.

Azt is hozzátette, hogy számára ez a műsor is egy terápia, ahol a lelkét és szívét „tánccal gyógyítja”. Közölte továbbá, hogy szeretne a saját lábára állni, és üzletasszonyként elérni azt, hogy egyedül is kényelmesen eltarthassa magát és Berki Krisztiántól született kislányát.

„Komoly céljaim vannak. Szeretnék letenni valamit az asztalra. Valami olyat, hogy utána az emberek azt mondhassák: igen, ő a Katona Renáta néven született lány, aki letett valamit az asztalra” – fogalmazott, majd hozzáfűzte azt is, hogy ennek ellenére megtartja volt férje nevét.

Megtartom a Berki nevet. Berki Renáta Mazsiként ismertek meg, és a kislányommal közösen ezt a családnevet viseljük

(Borítókép: Kaszás Tamás/Velvet)