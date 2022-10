Rubint Réka megfejtette, miért számít megosztónak

Ha bárki azt gondolta, Rubint Réka kiborult amiatt, hogy elsőként esett ki a Dancing with the Stars idei mezőnyéből, az téved. A fitneszedző legfrissebb bejegyzése legalábbis arra enged következtetni, hogy képes megbékélni a történtekkel, és elsősorban Andrei Mangra miatt sajnálja, hogy nem folytathatja a versenyt. Legfrissebb bejegyzésében arról is ír, tisztában van azzal, hogy megosztó a személyisége, amelynek miértjét végül sikerült is megfejtenie.

Szombat este elindult a Dancing with the Stars harmadik évada, amelynek idei mezőnyéből meglepő módon Rubint Rékának és a kétszeres győztes Andrei Mangrának kellett távoznia. Az eredmény érezhetően a párost is váratlanul érte – Rubint Réka sportos múltja és követőtáborának mérete miatt senki nem gondolta, hogy ők kapják a nézőktől a legkevesebb szavazatot. Ráadásul, ha nem is ők voltak, akik felrobbantották a színpadot, azért a feladatot szépen teljesítették, de ugye az ilyen műsorok részben persze szimpátiavoksolásról szólnak.

Ahogy korábban ígérte, a fitneszedző vasárnap a közösségi oldalán osztotta meg, milyen érzései vannak az eredménnyel kapcsolatban. A bejegyzése alapján úgy tűnik, bár értetlenül áll a történtek előtt, azért nincs annyira maga alatt, mint sokan hiszik – elmondása szerint nagyon sok támogató üzenetet kapott, azt pedig, hogy kiestek, elsősorban a táncpartnere miatt sajnálja. Azt írja, az, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban Mangrán keresztül megismerhette a tánc világát, rengeteg kiskaput kinyitott benne, amit csodaként él meg, miután az egész életünk egy lehetőség a testi és lelki fejlődésre.

„Mivel hiszem és tudom, hogy minden okkal történik, az elmúlt időszak azt is megmutatta, hogy a mi találkozásunk sem volt véletlen. Azt csak mi ketten tudjuk, hogy milyen különleges felismerést és fejlődést hoztunk egymás életébe” – titkolózott a posztjában Rubint, hozzátéve:

Andrei Mangra, mindennél jobban fáj, ami történt, de egyet megígérek! Soha nem hagylak magadra! Köszönök Neked mindent! A mi utunk, csak most kezdődik igazán.

Ezt követően ismét felelevenítette, amiről korábban már többször is beszélt: hogy 15 évesen a testnevelő tanára genetikai selejtnek nevezte, ami „motivációként” hatott rá – ez juttatta el odáig, ahol ma tart. Az alázat, a kitartás, az energia, a lendület és a szeretet ugyanis szerinte mindig utat tör magának és semmi nem állhat az útjába – csak az ember egója tud összeomlani, mert az egó mindig akar valamit, őt viszont most is nemesebb cél vezérelte, amit úgy tűnik, más úton kell majd megmutatniuk. Azt írja, a tánc megnyitott benne egy csodálatos kaput, amit meg fog mutatni és tanítani a nőknek.

Rájött, mi az, ami mások szemét szúrja

Rubint annak is tudatában van, hogy sokan megosztónak tartják, de azt írja, ennek a miértjére sohasem kap választ, ami szerinte azért van, mert erre konkrét magyarázat nincs. „Az nem válasz, hogy 20 éve házasságban, hű társa és támasza vagyok a férjemnek, három gyermek édesanyja, reggeltől estig dolgozom, járom az országot, segítek, ahol és akinek csak tudok, mindig csak ADOK, nem tudok akkora hotelt, csarnokot bérelni, ahová beférne annyi ember, mint amennyi jelentkezik! Bizony!” – folytatta a gondolatmenetét, amelynek végére azért mégiscsak sikerült választ találnia arra, miért van az, hogy az emberek egy része kedveli, míg másoknak ellenérzései vannak vele kapcsolatban.

Ez a megosztás oka. A kitartás és a hozzá társuló siker. Mert más nincs. Ez vagyok én, és ha a feje tetejére áll a világ, ez is maradok. Sokszor állított már az élet a szőnyeg szélére, de kislábujjal is megkapaszkodtam és megálltam a helyem, bármikor, amikor kellett. Ennek köszönhetem azt, aki ma vagyok. Összetörhetetlen

– olvasható a bejegyzésben, amelyben végül megelőlegezte azt is, ha a testnevelő tanárjának egyetlen mondata olyan magasságokba repítette, ahol most van, a tegnap este történései után ennél csak jóval nagyobb durranást várhatunk tőle.

