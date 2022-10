Kövér László és Nagy Feró szerelemgyereke már biztosan nem lesz sztárban sztár

Azt ugyan már megszokhattuk, hogy a tehetségkutató műsorok egy egész estés programot nyújtanak az erre a műfajra éhezők számára, a Sztárban Sztár leszek! első élő adása vasárnap este bőven tartogatott hosszabbítást a tévénézőknek, a 19:15-kor kezdődő show ugyanis egészen fél 12-ig eltartott, így nemcsak a versenyzők, de a kanapén már a hétfőn elrajtoló munkahétre készülők is komoly kihívás elé lettek állítva.

Nincsen műsor komoly fordulatok nélkül, az idei évad első show-ja azonban még ezeken felül is tartogatott egyesek számára meglehetősen kellemetlen, másnak pedig igencsak kellemes meglepetést. A felkészülés során ugyanis kidőlt Pápai Joci egyik versenyzője, Kálóczi Réka, aki olyan komoly térdsérülést szenvedett, hogy végül nem tudta vállalni az elő show-t – emiatt a középdöntőben az utolsó pillanatban kieső Kökény Dániel mutathatja meg, mennyire jó utánzó.

A műsor házigazdája, Till Attila, ahogyan talán azt már tőle megszokhattuk, most is rendkívül bohókásra és szórakozottra vette a figurát, a „rocktól a mulatósig minden lesz” első mondatainak egyikével pedig utólag is nehéz lenne vitatkozni, a szabályok rendkívül szájbarágós ismertetése után valóban rendkívül sokszínű és szórakoztató műsornak lehettek szemtanúi a nézők.

Majkának úgy nő az arca, mint Pinokkió orra

A kötelező zsűribemutatás, majd szóváltás ugyan komolyabb izgalmat nem hozott, a Majoros Péter „Majka”, Köllő Babett, Tóth Gabi és Pápai Joci alkotta mestercsapaton már ekkor érezhető volt, hogy az este hátralevő részében biztosan sziporkázni fognak a tagok, mert már az első perctől kezdve egymást szekálva és zrikálva igyekeztek emelni a show színvonalát.

Ez sok esetben sikerült is, Majka például a társak nagyképű beszólásaira is viccesen tudott reagálni, sőt, mondhatni egyetértett azzal, hogy egyre magabiztosabban érkezik meg a műsorba az előző évek sikereit követően.

Az arcom úgy nő, mint Pinokkió orra

– mondta Majka, elviccelve a kollégák erre utaló szekálását.

Nicki Minaj nyitott, de Netta fújt ébresztőt

A kötelező körök lefutását követően végre elkezdődhetett a buli, amelyet a középdöntő alatt az egyik, ha nem a legjobban éneklő versenyzőnek kikiáltott, mégis mesterről mesterre továbbadott Oláh Szandra nyitott meg. Pontosabban Pápai Joci versenyzőjének Nicki Minaj-alakítása, amelyből ugyan a zsűrik előzetes félelmével szemben nem lett egy saját maga ellen vívott riszapárbaj, több helyen is hamis hangokra panaszkodtak Majkáék.

Az igazán átütő bulira azonban a produkciót követően már nem kellett sokat várni, ugyanis az izraeli eurovíziós hős, Netta: Toy című számával színpadra lépő László Attila fergeteges hangulatot varázsolt a stúdióba, és vélhetően több vacsorából ébredező tévénéző lakásába is.

Majka versenyzőjének pedig meglehetősen érdekes feladatot adott a szám begyakorlása előtt: a dal leginkább csirkehangokra hajazó egy-egy sora miatt pont a szárnyas állatok közé tanácsolta az énekest, aki, mint jó diák, megfogadta a tippet és egy ólban melegített az estére. Jól is tette, hiszen vélhetően komoly gyűlölethullámokat korbácsolt volna, ha egy csípős szárnyakat áruló gyorséttermébe tért volna be helyette…

A produkció végül olyannyira jól sikerült, hogy mondhatni egy vasárnap esti ébresztőt kukorékolt össze a színpadon, megelőlegezve a másnap reggeli, már valóban kellemetlen óracsapkodást.

Ördögi pillanatok Prodigyvel

A kotkodácsolás aztán hamar elhallgatott, ugyanis a színpadon már a Bangó Margitot másoló Tóth Napsugár énekelt, aki Köllő Babett versenyzőjeként a zsűri szerint remekül helytállt, bár Majka hiányolta a teljes hangi átalakulást is, de azonkívül, hogy a rapper szerint beszűrődött egy kis Napsugár is a produkcióba, a mesterek magas pontszámokkal díjazták a Piros lett a pipacs virága című dalt.

A szó szerint elmulatott perceket követő produkció láttán azonban annál is inkább megmozdult valami, ugyanis Bari László Prodigy-alakítása még a legedzettebb kereszteket is majdnem megfordította a falon. Az előadás ugyanis meglehetősen őrültre és ördögire sikeredett, egyike azon dolgoknak, amit valóban látni kell ahhoz, hogy elhiggye az ember…

Justin Bieber mégis fellépett Budapesten

A megőrülést követően valami a zsűrinél is eltört, ugyanis az est hátralévő részében szinte már nem volt olyan előadás, amely értékelésekor ne próbálták volna egymást túlkiabálni, vagy szinte egymásra licitálva a legtöbb poént kihozni az adott szituációból.

A mesterek viselkedése azonban a versenyzőket mit sem gátolta, sorra kerültek a jobbnál jobb produkciók a színpadra. Prodigy után a Justin Biebert alakító Szirtes Dávid érkezett, aki ugyan kinézetre megközelítette a turnéját nemrég lemondó kanadai énekest, hangilag a zsűri szerint nem sikerült hoznia a tőle elvárt szintet, így a mesterek az este legkevesebb pontjával őt jutalmazták meg.

Ugyan sokak számára a középiskolás évek alatt véget ér az időszak, amikor még jóízűen tudnak azon nevetni, ha felnőtt férfiak, női ruhában és magassarkúban állnak színpadra, a Sztárban sztár leszek!-ben ez inkább elengedhetetlen, mintsem szükséges jó. Ehhez mérten leginkább Tóth Gabi örült annak, amikor is nagy kedvence, Jósa Tamás Tina Turnerként próbált helytállni a női szerelésben.

A versenyző énekhangjának köszönhetően végül meglehetősen magas ponttal távozhatott, mégis sokszor nehéz volt eldönteni, hogy Tina Turner vagy egy veszett, sánta mókus van éppen a színpadon.

A szürreális látványt követően sem állt le azonban az ország legnagyobb házibulija, sorra érkeztek a hol rendkívül színvonalas, hol kicsit viccesebb vagy éppen meghökkentőbb előadások: Piltman Anna Katy Perry bőrébe bújt, Horváth Sándor Ricky Martinként csábított, Yulaysi Miranda pedig Michael Jackson kalapját vette kölcsön vasárnap este.

Szakállas helyett bajszos poénok jutottak

Ugyan ekkor már a produkciók nagy része már lement, továbbra sem lehetett könnyedén azt állítani, hogy teljesítményben, vagy éppen a mesterek pontozása alapján magasan kilógott volna bárki is a mezőnyből.

Ezen próbált meg alakítani az előadások utolsó blokkjában a tavaly a középdöntőben búcsúzó Kaly Roland is, aki a Szigeten is fellépő Stromae bőrébe bújt, nem is akárhogyan, tökéletesen másolta a különc előadó Papaoutae című számának klipjét.

Ezt követően ugyan már tényleg nem volt egyszerű dolga ugyanakkora showt csinálnia a Freddie Mercuryt alakító Tímea Göghovának, a remek énekesnek tartott előadó azonban úgy tűnt, könnyedén megugorja a feladatot, és annak ellenér, hogy a mesterek is találtak hiányosságokat az előadásában, mégsem emiatt húzódott el igazán az énekes értékelése.

A produkciót követően ugyanis már nagy volt a jókedv az asztal mögött, Majkáék felváltva kiabálták be, sokszor egymás szavába vágva a nő kinézetét, pontosabban a bajszát célzó poénokat, a mesterek többek között Nagy Feróhoz, a felnőttfilmes Kovihoz és az ifjú Kövér Lászlóhoz is hasonlították azt. Ezen a ponton Majka meg is említette, hogy Tóth Gabit ne hozzák kínos helyzetbe – utalva viccesen az énekesnő kormány melletti állásfoglalására.

A napot végül meglepetésre a beugró, Sam Smitht alakító utolsó fellépő, Kökény Dániel nyerte meg, a műsortól pedig a zsűri maximális pontszáma és poénjai ellenére, a közönség által – mint kiderült – annyira nem támogatott Tímea Göghová búcsúzott.

Geszti Péter Shakirával és Elvis Presley-vel áll egy színpadra

Ahogyan a műsorban az lenni szokott, a végtelenségig húzott eredményhirdetést követően sem készülhet még lefekvéshez egy tévénéző sem, ugyanis ekkor derül ki az, hogy a következő héten ki, kit fog alakítani.

A mesterek három lehetőség közül választhatnak versenyzőiknek, a vasárnap esti döntések pedig most sem okoztak csalódást.

Az énekesek a következő sztárok bőrébe bújnak a héten:

Yulaysi Miranda – Shakira

László Attila – Kasza Tibi

Kaly Roland – Jason Derulo

Szirtes Dávid – Elvis Presley

Jósa Tamás – Run-D.M.C.

Oláh Szandra – Sean Paul

Kökény Dániel – The Weeknd

Bari László – Lizzo

Tóth Napsugár – Rita Ora

Piltman Anna – Prince

Molnár Sándor – Geszti Péter

(Borítókép: TV2)