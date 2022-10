Amber Heard Európába menekült, a nevét sem meri használni

Amber Heard mára a mellőzött hírességek listájára került az exférjével, Johnny Depp-pel folytatott jogi hercehurcának köszönhetően. Pontosabban amiatt, mivel több esetben is bebizonyosodott, hogy nem mondott igazat a tárgyalások alkalmával. A metoo-t kimerítő esetek közé sorolható párharcoknál ritkán fordul elő, hogy a férfi kerül ki győztesen, ám Depp és Heard esetében ez volt a felállás. Az ítélet óta a színésznő kissé eltűnt a nyilvánosság elől, ami nem is olyan meglepő, miután támadások kereszttüzében találta magát.

Bár a rágalmazási ügyben a döntés már júniusban megszületett, Heard azóta is tart a személyét érintő kritikáktól. Ezt támasztja alá, hogy a színésznő nemrég a spanyol Mallorcára utazott, azonban a villabérléshez nem a saját, hanem egy XIX. században született mesterlövész, Martha Jane Cannary (azaz Calamity Jane) nevét használta – írja a New York Post.

A helyiek buktatták le

Az El Mundo című spanyol lap szellőztette meg, hogy Heard álnéven jelentkezett be az általa kibérelt mallorcai luxusvillába. Martha Jane Cannary, akinek a nevét használta, egy 1852-ben született mesterlövész volt, aki vakmerő hőstetteiről vált híressé, ahogy arról is ismert volt, hogy nő létére férfiöltözéket viselt. Cannary egyébként az HBO Deadwood című westernsorozatában is szerepelt.

A színésznő egy körülbelül 464 négyzetméteres villát bérel jelenleg is Costix településen, amely a megszégyenült politikus, Maria Antónia Munar tulajdonában van, aki 2020-ban szabadult a rácsok mögül. Összesen hét évet töltött börtönben korrupciós vádak miatt, ám a rá kiszabott 14 év büntetésnek végül csak a felét kellett leülnie. A Serra de Tramuntana hegységre néző ház – amelyben beépített medence és házimozi is van – az év elején még eladósorban volt 2,7 millió dollárért. Arról azonban nem tudni, Heard mennyit fizet a lakhatásért.

A lap szerint Heardöt azonnal felismerték a helyiek, de többnyire magára hagyták.

Itt mindenki úgy bánik vele, mint bárki mással. Valójában már hónapok óta ebben a városban van, anélkül hogy bárki is tudott volna róla

– mondta Costix egyik lakója, ahogy arról is beszámoltak a helyiek, hogy Heard mexikói akcentussal beszéli a spanyolt, lányát, Oonaghot pedig gyakran kiviszi a játszótérre.

Még nincs vége

Mint kiderült, a színésznő annak érdekében, hogy rendezni tudja adósságait, köztük a Deppnek járó kártérítést is kifizethesse, eladta kaliforniai otthonát. A mallorcai kiruccanás előtt pedig megfordult az amerikai Hampstonsban, illetve Izraelben is a barátaival, illetve a lányával.

A hírek szerint azonban Heard továbbra is küzdeni akar az igazáért, így arra kérte a bírót, hogy tekintse semmisnek az esküdtszék ítéletét, amelyet elmondása szerint nem támasztottak alá bizonyítékok.

(Borítókép: Amber Heard 2022. június 1-jén. Fotó: Win McNamee / Getty Images)