Már a szövegértésbe belebuktak az Ázsia Expressz celebjei

Október 10-én elindult a TV2 kalandrealityjének harmadik évada. A holland–belga Peking Expressz mintáját követő Ázsia Expresszben hazai hírességeket visznek ki Ázsiába, ahol a sztárpárosok egymással küzdenek meg a főnyereményért, ami jelen esetben 10 millió forint. A műsorvezető, Ördög Nóra ezúttal Jordánián, Üzbegisztánon, Törökországon és Grúzián keresztül koordinálja a kiválasztott szereplők játékát, akik az alábbiak szerint alkotnak párokat:

Gelencsér Tímea és Balogh Szimóna; Gáspár Győző és Gáspár Bea; Király Linda és Király Viktor; Marics Peti és Valkusz Milán; Rozs Gergő és Kása András; Mérai Kata és Gyebnár Csekka; Nemazalány-Halastyák Fanni és párja, Szlépka Armand; Kiss Ernő Zsolt és Nyári Darinka.

Nagy megfejtés nincs abban, hogy kiket válogattak be az idei évadban – amellett, hogy láthatóan minden korosztályt próbálnak a szerkesztők a képernyők elé ültetni, a csatorna érezhetően igyekszik felépíteni a saját sztárjait. Így ha valaki mellett egyszer leteszik a voksukat, az rendre felbukkan más műsorokban is, mint például a Sztárban sztár egyik közönségkedvence, Marics Peti, aki erre a kalandra a zenésztársát, Valkusz Milánt hozta magával, vagy az Exatlonból már ismert Rozs Gergő és Kása András, illetve az Exatlon mellett a Dancing with the Starsban is felbukkanó Gelencsér Tímea, aki a barátnőjével közösen utazott Ázsiába. A Gáspár házaspár szerepeltetése sem meglepő, miután a lányuk a műsor második évadát már végigcsinálta, és a Jóban rosszban sorozat után már Kiss Ernő Zsolt és Nyári Darinka is ismerős arcként tér vissza a csatornára.

Persze azt, hogy a komfortzónájukon kívül eső szituációkban hogyan működnek majd a párosok, nem lehet előre megjósolni, s bár egyes szereplőkre vonatkozóan a korábbi tapasztalataink alapján lehetnek elvárásaink, az első adásból egyelőre nem sok minden derült ki abból, hogy vajon mennyire lesznek szórakoztatóak vagy épp dögunalmasak a napi formátum adásai. Nagyjából két dolog van, amiben a start után biztosak lehetünk, hogy

A SZÖVEGÉRTÉS ÉS AZ IRÁNYTŰHASZNÁLAT MINDENKINEK PROBLÉMÁT JELENT.

Marics Petiék lazasága és a Gáspár házaspár hangoskodása már nem igazán jelent meglepetésfaktort, és a Király testvérek összhangját is már jó párszor megtapasztalhattuk korábban.

Fotó: TV2

Sivatagi meneteléssel indult a kaland

A műsor amellett, hogy egy versenyről van szó, inkább egyfajta túlélőtúra a szereplők számára, akiknek szinte mindent maguknak kell megoldaniuk az élelemszerzéstől a közlekedésen át a szállásig, ráadásul mindezt úgy, hogy a játékostársaknak nonstop el kell viselniük egymást, ami bizony sok esetben konfliktust is szülhet. Az esetleges hisztik és drámák – ahogy arra már az első adásban is voltak kísérletek – feltehetőleg mindvégig szépen ki lesznek domborítva, megmutatva a szereplők eddig ismeretlen oldalát.

A harmadik évadban a játékosok első feladata az volt, hogy megtalálják azt a hátizsákot, amelybe azokat a cuccaikat pakolják majd, amelyeket a kalandos útra magukkal visznek – bőrönddel ugyanis igen nehéz túrázni árkon-bokron át. A párosok azonban félreértették Ördög Nóra utasításait és a tatyót a táborhelyen kezdték el keresni, holott az messze onnan, a sivatagban felállított sátrakban várt rájuk. Percekig le-föl rohangálnak a táborban, mire végre rájöttek, hogy a parkolóba kell menniük elsőként, ahonnan autóval viszik el őket a kiindulási pontra, majd onnan gyalog kell nekivágniuk a sivatagnak, hogy megtalálják a hátitáskákat.

A tájékozódás is gondot okozott

Miután kiszálltak az autóból, egy térkép és egy iránytű segítségével kellett a szereplőknek célba érniük, ami újabb bonyodalmakat okozott. Nemcsak a térkép olvasása, hanem az iránytű használata is megugorhatatlan feladatnak tűnt, így igen sokat kóvályogtak, mire megérkeztek a hátizsákokat rejtő sátrakhoz, és nagy valószínűséggel az sem könnyítette meg a dolgukat, hogy időnként azért miniinterjúkat is kellett adniuk, magyarázatként a műsorban látottakhoz. Végül Halastyák Fanni és párja, Szlépka Armand ért célba elsőként, ahol aztán egy helyi étket is el kellett készíteniük, mielőtt ismét útra keltek.

A következő feladat az volt, hogy meg kellett keresniük a saját tevéjüket, amely a helyszínen várt rájuk, és azzal kellett továbbhaladniuk a következő állomásra. Itt is akadtak nehézségek, miután meg kellett tanulniuk a tevehasználathoz szükséges vezényszavakat, egyeseknek komoly problémát jelentett, hogy az állat hátára felkapaszkodva folytassák az útjukat. Kisebb-nagyobb hisztik közepette végül egy olyan helyre jutottak, ahonnan autókkal vitték tovább őket egy útszakaszhoz, ahol stoppolniuk kellett, hogy Akabát elérjék – itt várta Ördög Nóra a befutókat.

Fotó: TV2

Az elsőként beérkező három páros lehetőséget kapott rá, hogy részt vegyen egy olyan játékban, ahol egy medált lehetett nyerni, ami később előnyhöz juttathatja őket. A nyerő trió a Valmar, az exatlonos és Nemazalány párosa lett végül, akiknek rákok között kellett puszta kézzel lakatokat keresgélni, vizet hordani, majd egy olyan kincsesládát felkutatni a tengerparton, amelyben ott lapult az áhított medalion. A győztes végül Rozs Gergő és Kása András lett, ám ezzel még nem ért véget mindenki számára a nap – míg ők már a végjátékot is letudták,Mérai Kata és Gyebnár Csekka, akik egyébként már azzal is hibát követtek el, hogy túl sok cuccal indultak útnak, még a sivatagban bolyongtak a hátizsákjaik után kutatva. Ha lemaradt az első részről, ám szívesen bekapcsolódna, a TV2 oldalán vissza tudja nézni az első adást.